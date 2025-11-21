9 thực phẩm giúp tăng collagen, xóa quầng thâm mắt tự nhiên: Bí kíp ‘cứu’ đôi mắt mệt mỏi mà ai cũng cần biết

9 loại thực phẩm giúp tăng sinh collagen tự nhiên

Quầng thâm mắt không chỉ do thiếu ngủ mà còn xuất phát từ tình trạng thiếu collagen, khiến da dưới mắt mỏng, sạm và dễ thâm. Bổ sung collagen từ thực phẩm là cách tự nhiên, an toàn và hiệu quả để cải thiện. Trong số đó, quả mọng giàu vitamin C, cá béo chứa omega-3, các loại hạt, rau xanh đậm màu hay trứng đều góp phần kích thích cơ thể sản xuất collagen mới. Khi duy trì đều đặn, vùng da dưới mắt sẽ sáng hơn, đàn hồi tốt hơn và giảm rõ dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nhiên, thói quen thức khuya, uống nhiều caffeine, ăn mặn và stress có thể làm quầng thâm nặng hơn, vì vậy cần kết hợp dinh dưỡng – lối sống – ngủ đủ giấc để đạt hiệu quả bền vững.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)