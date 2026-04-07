Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xài
GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của người quen, Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú tại TP Đà Nẵng) nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Duy Dũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan chức năng, do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú tại nhà D, chung cư Bạch Đằng Đông, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã rủ anh N.T.V (SN 1991, trú đường Phạm Cự Lượng, TP Đà Nẵng) cùng góp vốn mua một thửa đất số 253 (tạm) thuộc tổ 183, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (cũ), với giá 800 triệu đồng.
Đáng chú ý, đây là thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền góp vốn từ anh V, Dũng không thực hiện việc mua bán như thỏa thuận mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.
Tháng 8/2019, Dũng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, đề nghị bán lại phần góp vốn của mình cho ông V với giá 1,2 tỷ đồng. Đến ngày 24/10/2019, Dũng cam kết sẽ đứng ra làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất nêu trên với tổng giá trị 1,3 tỷ đồng và hứa trong vòng 2 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận cho ông V.
Tin tưởng vào lời nói của Dũng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, ông V đã nhiều lần giao tiền cho Dũng với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng để Dũng thực hiện việc làm sổ đỏ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dũng tiếp tục sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và không thực hiện bất kỳ cam kết nào. Tổng số tiền Dũng đã chiếm đoạt của V là 2,7 tỷ đồng.
Ngày 7/4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Duy Dũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý của tài sản, thực hiện giao dịch qua hợp đồng rõ ràng và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nhằm tránh rủi ro đáng tiếc.
