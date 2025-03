Lừa người sang Tam giác vàng để hưởng tiền hoa hồng

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Xuân Thành (SN 1989), Lê Anh Tuấn (SN 1990), cùng trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh về tội Mua bán người, Bùi Duy Hiếu (SN 1994, trú tại thôn Phú Cả, xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Triệu Thanh Tuyền (SN 1986, trú tại khu Thống Nhất, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, Phú Thọ) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Thành và Lê Anh Tuấn từng có thời gian làm việc tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc tỉnh BoKeo cho chủ là người Trung Quốc và biết khi vào làm việc ở đây sẽ bị cưỡng bức lao động.

Tuy nhiên, vì muốn có việc làm, được hưởng hoa hồng tiền giới thiệu đưa lao động sang và được làm quản lý, từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024, Thành và Tuấn đưa ra thông tin không đúng sự thật để lừa gạt lao động Việt Nam xuất cảnh sang Lào rồi đưa họ đến Đặc khu kinh tế Tam giác vàng giao cho người Trung Quốc.

Với thủ đoạn nêu trên, Thành hướng dẫn và trực tiếp đưa 16 người, Tuấn đưa 5 người từ Việt Nam xuất cảnh sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng giao.

Lợi dụng việc những người này muốn tìm cách trốn ra khỏi Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, Bùi Duy Hiếu và Triệu Thanh Tuyền 2 lần nhận tiền từ 19 người bị hại với tổng số tiền 280 triệu đồng và hứa hẹn giúp họ trốn ra khỏi đây.

Sau đó, Hiếu và Tuyền đưa cho một người Lào (không rõ thông tin, lai lịch) 15.000 nhân dân tệ (hơn 50 triệu đồng) để đưa những người này đi trốn nhưng không được. Số tiền còn lại, Hiếu và Tuyền đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt, sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hiện Hiếu và Tuyền đã bồi thường toàn bộ số tiền trên cho 19 người.

Từ thông tin cầu cứu của người nhà các nạn nhân, cuối tháng 5/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Lào, cử hàng chục trinh sát đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt Thành cùng các đồng phạm, giải cứu hàng chục người Việt Nam đang bị "giam lỏng", đưa về nước an toàn.

Tại phiên toà, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Thành 14 năm tù, Lê Anh Tuấn 9 năm tù, Bùi Duy Hiếu 6 năm tù và Triệu Thanh Tuyền 4 năm tù.