Luộc thịt đừng chỉ cho vào nồi nước rồi đun: Làm đúng 5 bước này, thịt trắng đẹp, mềm ngọt, ăn đến đâu thích đến đó
GĐXH - Thịt luộc là món ăn quen thuộc xuất hiện trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Từ bữa cơm thường ngày đến những dịp lễ Tết, đĩa thịt luộc thái mỏng ăn cùng rau sống, dưa chua hay chấm nước mắm tỏi ớt luôn mang đến hương vị giản dị nhưng khó thay thế.
Tuy nhiên, không phải ai cũng luộc được miếng thịt trắng đẹp, mềm ngọt và mọng nước. Không ít người gặp tình trạng thịt bị khô xác, phần da xỉn màu, thớ thịt dai hoặc mất đi vị ngọt tự nhiên. Thực tế, bí quyết không nằm ở những nguyên liệu đắt tiền mà nằm ở một vài thao tác nhỏ trong quá trình chế biến.
Chọn đúng phần thịt quyết định đến một nửa độ ngon
Nhiều người cho rằng phần thịt nào cũng có thể luộc ngon như nhau, nhưng thực tế không phải vậy.
Đối với món thịt luộc, những phần thịt có tỷ lệ nạc và mỡ cân bằng như ba chỉ, thịt vai hoặc chân giò thường được đánh giá cao hơn cả. Lớp mỡ mỏng xen giữa các thớ thịt giúp thịt không bị khô sau khi nấu, đồng thời giữ được độ mềm và vị ngọt đặc trưng.
Ngược lại, những miếng thịt quá nạc tuy ít béo nhưng sau khi luộc thường dễ bị dai và khô, đặc biệt nếu luộc quá lửa.
Khi mua thịt, nên chọn miếng có màu hồng nhạt tự nhiên, phần mỡ trắng trong, bề mặt khô ráo và có độ đàn hồi tốt. Đây là những dấu hiệu cho thấy thịt còn tươi và phù hợp để chế biến.
Luộc từ nước lạnh hay nước sôi?
Theo kinh nghiệm của nhiều đầu bếp, nếu mục đích là làm món thịt luộc để ăn trực tiếp, nên cho thịt vào nồi nước lạnh rồi đun nóng từ từ.
Khi nhiệt độ tăng dần, nhiệt sẽ thấm đều từ ngoài vào trong, giúp toàn bộ miếng thịt chín đồng đều. Đồng thời, một phần tạp chất và máu thừa trong thịt cũng có thời gian thoát ra ngoài, làm nước luộc trong hơn.
Ngược lại, nếu thả thịt vào nước sôi ngay từ đầu, lớp protein bên ngoài sẽ co lại nhanh chóng. Điều này giúp giữ nước ngọt bên trong nhưng đôi khi khiến phần lõi thịt khó chín đều, đặc biệt với những miếng thịt lớn.
Vì vậy, với đa số món thịt luộc gia đình, cách bắt đầu bằng nước lạnh vẫn được nhiều người lựa chọn hơn.
Đừng quên gừng và hành tím
Một trong những bí quyết giúp thịt luộc thơm ngon hơn là cho vài lát gừng tươi và một củ hành tím đập dập vào nồi.
Gừng giúp khử mùi hôi tự nhiên của thịt, đồng thời tạo hương thơm dễ chịu. Hành tím khi đun cùng nước luộc sẽ làm nước dùng có vị ngọt thanh hơn.
Ngoài ra, một chút muối cho vào ngay từ đầu cũng giúp thịt đậm vị hơn và giữ màu sắc đẹp mắt.
Đây là mẹo đơn giản nhưng thường được áp dụng trong các nhà hàng và quán ăn truyền thống.
Luộc quá lâu là sai lầm nhiều người mắc phải
Không ít người nghĩ rằng thịt phải luộc thật lâu mới chín kỹ và mềm. Thực tế, khi đun quá lâu, các sợi cơ trong thịt sẽ mất nước liên tục, khiến miếng thịt trở nên khô và bã.
Thông thường công thức như sau: Thịt ba chỉ chỉ cần khoảng 20-25 phút sau khi nước sôi. Thịt vai khoảng 25-30 phút. Chân giò từ 30-40 phút tùy kích thước.
Sau khi nước sôi, nên giảm xuống lửa vừa hoặc lửa nhỏ để thịt chín từ từ. Đây là cách giúp giữ lại nhiều độ ẩm và vị ngọt tự nhiên nhất.
Muốn kiểm tra thịt đã chín hay chưa, chỉ cần dùng đũa hoặc que nhọn xiên vào phần dày nhất. Nếu không còn nước màu hồng chảy ra thì thịt đã đạt yêu cầu.
Bí quyết giúp da trắng đẹp và giòn nhẹ
Đây là bước mà nhiều người bỏ qua nhưng lại tạo nên sự khác biệt rất lớn.
Ngay sau khi thịt vừa chín, hãy vớt ra và thả ngay vào tô nước đá lạnh hoặc nước đun sôi để nguội có vài viên đá.
Ngâm khoảng 5-10 phút rồi vớt ra để ráo.
Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ giúp phần da co lại, trở nên săn chắc và có màu trắng đẹp mắt. Đồng thời, lượng nước bên trong được giữ lại tốt hơn nên thịt không bị khô.
Đây cũng là bí quyết giúp nhiều đĩa thịt luộc ở nhà hàng luôn có lớp da giòn nhẹ, hấp dẫn hơn hẳn so với cách để thịt nguội tự nhiên.
Thái thịt đúng cách giúp món ăn ngon hơn
Một miếng thịt luộc ngon không chỉ nằm ở cách nấu mà còn ở cách thái.
Nên đợi thịt nguội bớt rồi dùng dao thật sắc để cắt. Khi thái, hãy cắt ngang thớ thịt thay vì cắt dọc.
Cách thái này giúp các sợi cơ ngắn lại, tạo cảm giác mềm hơn khi ăn và giúp miếng thịt đẹp mắt hơn trên đĩa.
Nhiều đầu bếp cho rằng đây là bước cuối cùng nhưng lại quyết định đáng kể đến trải nghiệm của người thưởng thức.
Một đĩa thịt luộc ngon không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần chọn đúng loại thịt, luộc vừa đủ thời gian, thêm vài lát gừng, ngâm nước đá sau khi chín và thái đúng cách, bạn đã có thể tạo nên món ăn mềm ngọt, trắng đẹp và hấp dẫn cho cả gia đình.
Đôi khi, sự khác biệt giữa một đĩa thịt luộc bình thường và một đĩa thịt khiến cả nhà xuýt xoa lại nằm ở những chi tiết rất nhỏ như thế.
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