Rán cá đừng đổ dầu ngay vào chảo: thêm một bước nhỏ giúp cá vàng giòn, không dính chảo và hạn chế bắn dầu
GĐXH - Cá rán là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Một đĩa cá vàng giòn, da cá se lại, thịt bên trong mềm ngọt luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, nhất là khi ăn cùng cơm nóng và nước mắm chua ngọt.
Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng cá bị dính chảo, nát khi lật hoặc lớp da bong tróc, làm món ăn mất thẩm mỹ. Nguyên nhân thường không chỉ nằm ở loại chảo mà còn ở cách xử lý trước khi chiên.
Vì sao nhiều người rán cá hay bị dính chảo?
Một sai lầm phổ biến là cho dầu và cá vào chảo ngay khi bắt đầu đun nóng. Khi bề mặt chảo chưa được xử lý đủ “độ ổn định nhiệt”, cá rất dễ bám chặt xuống đáy chảo.
Ngoài ra, cá còn ướt hoặc dầu chưa đạt nhiệt độ thích hợp cũng là nguyên nhân khiến món ăn dễ bị nát, bắn dầu và khó lật.
Mẹo nhỏ giúp chảo không dính cá: thêm bước nhiều người bỏ qua
Trước khi cho dầu vào chảo, có một mẹo đơn giản mà nhiều đầu bếp thường áp dụng:
Dùng gừng tươi chà đều mặt chảo
Lấy một củ gừng, bổ đôi. Dùng mặt cắt chà đều lên đáy và thành chảo khi chảo còn nguội. Lớp tinh dầu tự nhiên từ gừng giúp tạo một lớp màng mỏng trên bề mặt chảo, hỗ trợ hạn chế tình trạng dính cá khi chiên.
Sau bước này, mới cho dầu vào và đun nóng bình thường.
Một mẹo nhỏ giúp cá vàng đẹp hơn
Khi dầu đã nóng, có thể thêm một lượng rất nhỏ đường vào chảo. Lượng đường này không làm món ăn bị ngọt, nhưng có thể giúp: Tạo màu vàng đẹp tự nhiên cho lớp da cá; Hỗ trợ bề mặt cá se lại nhanh hơn, giảm bong tróc khi lật.
Đây là mẹo nhỏ thường được áp dụng trong nhiều cách chiên rán truyền thống.
Sơ chế cá đúng cách trước khi rán
Khâu chuẩn bị cá quyết định rất lớn đến chất lượng món ăn:
Lau thật khô cá bằng khăn giấy trước khi chiên.
Loại bỏ phần màng đen trong bụng cá để giảm mùi tanh.
Có thể áo một lớp bột mỏng (bột mì hoặc bột bắp) để cá giòn hơn.
Đặc biệt, cá càng khô thì khi rán càng ít bắn dầu và dễ tạo lớp vỏ giòn đẹp.
Kiểm soát nhiệt độ dầu – yếu tố quan trọng nhất
Dầu quá nguội sẽ khiến cá dính chảo, còn dầu quá nóng dễ làm cháy bên ngoài nhưng bên trong chưa kịp chín.
Có thể kiểm tra bằng cách: Nhúng đầu đũa gỗ vào chảo dầu. Nếu thấy bọt nhỏ li ti quanh đũa là dầu đã đạt nhiệt độ phù hợp. Trong quá trình rán, nên giữ lửa vừa để cá chín đều từ từ, không bị cháy xém.
Cách lật cá để không bị vỡ
Chỉ lật cá khi một mặt đã vàng và se lại. Dùng xẻng lớn hoặc kẹp nhẹ tay, tránh dùng lực mạnh. Không lật quá nhiều lần để giữ nguyên hình dáng cá. Sau khi cá chín vàng đều hai mặt, có thể để thêm khoảng 30–60 giây rồi vớt ra để ráo dầu.
Rán cá ngon không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở những chi tiết nhỏ trong cách xử lý chảo, dầu và nhiệt độ. Chỉ cần thêm một bước đơn giản là chà gừng lên chảo, kết hợp với việc làm khô cá và kiểm soát lửa hợp lý, bạn hoàn toàn có thể có món cá rán vàng giòn, đẹp mắt, hạn chế dính chảo và bắn dầu.
Đôi khi, bí quyết nấu ăn ngon không nằm ở kỹ thuật phức tạp, mà ở những thói quen nhỏ đúng cách ngay từ đầu.
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