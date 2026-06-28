Khi cơ thể mệt mỏi, nên ăn ngay loại cháo này để nhanh hồi sức
GĐXH - Những ngày thời tiết thay đổi, làm việc quá sức hoặc vừa trải qua một đợt cảm lạnh nhẹ, nhiều người thường cảm thấy cơ thể uể oải, ăn không ngon miệng và thiếu năng lượng. Trong những lúc như vậy, một bát cháo nóng thường là lựa chọn được ưu tiên vì dễ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.
Trong số các món cháo quen thuộc, cháo gừng từ lâu đã xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không phải ngẫu nhiên mà món ăn dân dã này được nhiều người lựa chọn khi cảm thấy mệt mỏi hoặc bị nhiễm lạnh nhẹ.
Vì sao cháo gừng thường được dùng khi cơ thể mệt mỏi?
Khi cơ thể không khỏe, hệ tiêu hóa thường hoạt động kém hiệu quả hơn bình thường. Những món ăn nhiều dầu mỡ hoặc quá giàu đạm đôi khi khiến dạ dày phải làm việc vất vả hơn.
Cháo được nấu từ gạo và nhiều nước nên có kết cấu mềm, dễ tiêu hóa và dễ hấp thu. Trong khi đó, gừng chứa các hợp chất sinh học như gingerol và shogaol, được nghiên cứu là có khả năng tạo cảm giác ấm nóng, hỗ trợ tiêu hóa và giúp giảm cảm giác buồn nôn ở một số đối tượng.
Sự kết hợp giữa cháo và gừng tạo thành món ăn vừa cung cấp năng lượng nhẹ nhàng vừa mang lại cảm giác dễ chịu cho cơ thể.
Hỗ trợ làm ấm cơ thể khi bị nhiễm lạnh
Trong những ngày mưa lạnh hoặc khi vừa đi ngoài trời lạnh trở về, nhiều người thường cảm thấy ớn lạnh, tay chân lạnh hoặc mệt mỏi.
Một bát cháo gừng nóng có thể giúp cơ thể nhanh chóng được làm ấm từ bên trong. Hơi nóng từ cháo kết hợp với vị cay nhẹ của gừng tạo cảm giác dễ chịu, giúp người ăn thư giãn hơn.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cháo gừng không phải là phương pháp điều trị cảm cúm hay các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc sốt cao, người bệnh cần được thăm khám và điều trị phù hợp.
Có thể giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu
Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ quá trình làm rỗng dạ dày và thúc đẩy hoạt động tiêu hóa.
Vì vậy, với những người cảm thấy chướng bụng, đầy hơi hoặc ăn uống kém sau thời gian căng thẳng, một lượng gừng vừa phải trong bữa ăn có thể giúp cải thiện cảm giác khó chịu.
Đây cũng là lý do gừng thường được sử dụng như một loại gia vị trong nhiều món ăn truyền thống.
Hỗ trợ giảm buồn nôn ở một số trường hợp
Khả năng giảm buồn nôn là một trong những công dụng được nghiên cứu nhiều nhất của gừng.
Nhiều nghiên cứu ghi nhận gừng có thể giúp giảm cảm giác buồn nôn do say tàu xe, ốm nghén ở phụ nữ mang thai hoặc buồn nôn sau một số thủ thuật y khoa.
Khi được nấu cùng cháo, gừng trở nên dịu hơn, phù hợp với những người đang mệt mỏi hoặc ăn uống kém.
Nên kết hợp cháo gừng với thực phẩm nào?
Để tăng giá trị dinh dưỡng, cháo gừng nên được kết hợp với các nguồn protein và rau củ phù hợp.
Một số lựa chọn phổ biến gồm:
Cháo gà gừng giúp bổ sung protein và năng lượng.
Cháo thịt bằm gừng phù hợp với người mới ốm dậy.
Cháo cá gừng giúp tăng lượng đạm dễ tiêu hóa. Cháo gừng kết hợp rau củ như cà rốt, bí đỏ giúp bổ sung vitamin và chất xơ.
Việc đa dạng nguyên liệu sẽ giúp bữa ăn cân đối hơn thay vì chỉ ăn cháo trắng với gừng.
Những ai nên thận trọng khi ăn nhiều gừng?
Dù là thực phẩm lành mạnh, gừng không phải phù hợp với tất cả mọi người.
Những người đang bị viêm loét dạ dày tiến triển, trào ngược dạ dày thực quản nặng hoặc có cơ địa dễ nóng trong nên sử dụng với lượng vừa phải.
Ngoài ra, người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc có bệnh lý đặc biệt cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn sử dụng gừng thường xuyên với lượng lớn.
Cháo gừng không phải thuốc nhưng là món ăn hữu ích
Không có món ăn nào có thể thay thế thuốc điều trị hay giúp cơ thể khỏi bệnh ngay lập tức. Tuy nhiên, trong những ngày cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém hoặc bị nhiễm lạnh nhẹ, một bát cháo gừng nóng có thể là lựa chọn phù hợp nhờ tính dễ tiêu hóa, giúp bổ sung nước và mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu.
Đôi khi, điều cơ thể cần nhất trong lúc mệt mỏi không phải là những món ăn cầu kỳ mà chỉ đơn giản là một bữa ăn nhẹ nhàng, đủ dinh dưỡng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.
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