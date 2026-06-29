Vì sao dưa leo đôi khi có vị đắng, có thực sự an toàn để ăn?

Tuy nhiên, không ít người từng gặp phải tình huống cắn một miếng dưa leo và bất ngờ vì vị đắng xuất hiện ở đầu quả hoặc lan khắp phần thịt bên trong. Điều này khiến nhiều người băn khoăn liệu dưa leo bị đắng có phải đã hỏng hay tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe hay không.

Vị đắng của dưa leo đến từ đâu?

Các nhà khoa học cho biết vị đắng trong dưa leo chủ yếu liên quan đến một nhóm hợp chất tự nhiên có tên là cucurbitacin. Đây là chất thường xuất hiện ở các loài thuộc họ bầu bí như dưa leo, bí ngô, mướp, dưa gang hay khổ qua.

Trong tự nhiên, cucurbitacin đóng vai trò như một cơ chế tự vệ của thực vật, giúp cây chống lại côn trùng và một số tác nhân gây hại. Bình thường, các giống dưa leo thương phẩm hiện nay được chọn lọc để hàm lượng cucurbitacin trong quả rất thấp nên hầu như không có vị đắng.

Tuy nhiên, khi cây gặp điều kiện bất lợi như thời tiết quá nóng, khô hạn kéo dài, thiếu nước, thiếu dinh dưỡng hoặc chịu nhiều áp lực từ môi trường, lượng cucurbitacin có thể tăng lên và tích tụ trong quả.

Đó là lý do cùng một luống dưa nhưng có quả ăn rất ngọt, có quả lại xuất hiện vị đắng bất thường.

Dưa leo đắng có gây hại cho sức khỏe?

Trong phần lớn trường hợp, dưa leo có vị đắng nhẹ không gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Hàm lượng cucurbitacin trong các giống dưa leo hiện nay thường ở mức rất thấp và chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến hương vị. Nhiều người chỉ cần cắt bỏ phần đầu quả hoặc gọt bớt vỏ là có thể tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, các chuyên gia thực phẩm cũng lưu ý rằng nếu dưa leo có vị đắng gắt bất thường, đắng lan khắp quả hoặc gây cảm giác khó chịu rõ rệt khi ăn, tốt nhất nên ngừng sử dụng.

Một số nghiên cứu đã ghi nhận trường hợp ngộ độc cucurbitacin ở các loại rau quả thuộc họ bầu bí khi hàm lượng chất này tăng cao bất thường. Dù rất hiếm gặp, người ăn phải có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn mửa.

Vì vậy, nếu chỉ nếm thử một miếng nhỏ đã cảm nhận vị đắng rất mạnh, việc bỏ quả dưa đó là lựa chọn an toàn hơn.

Có thể làm giảm vị đắng của dưa leo không?

Trong dân gian có nhiều cách được áp dụng để giảm vị đắng của dưa leo.

Một trong những mẹo phổ biến là cắt bỏ phần đầu quả rồi dùng mặt cắt chà xát vào nhau. Khi đó sẽ xuất hiện lớp nhựa trắng dạng bọt. Sau đó rửa sạch rồi tiếp tục sử dụng.

Ngoài ra, nhiều người thường gọt bớt vỏ hoặc ngâm dưa leo trong nước muối loãng vài phút trước khi ăn.

Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ có thể làm giảm phần nào cảm giác đắng. Nếu quả dưa vẫn có vị đắng rõ sau khi xử lý, không nên cố sử dụng tiếp.

Những ai nên ăn dưa leo với lượng vừa phải?

Dưa leo là thực phẩm lành mạnh đối với đa số người khỏe mạnh. Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng nên lưu ý khi sử dụng.

Người mắc bệnh thận mạn tính cần tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng dưa leo phù hợp do loại quả này chứa kali.

Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm đôi khi có thể gặp tình trạng đầy bụng hoặc khó tiêu nếu ăn quá nhiều dưa leo sống trong một lần.

Người có tiền sử dị ứng với các loại thực phẩm thuộc họ bầu bí cũng nên thận trọng khi sử dụng.

Mẹo chọn dưa leo ngon, ít bị đắng

Để hạn chế gặp phải dưa leo có vị đắng, người tiêu dùng nên ưu tiên chọn những quả có màu xanh tươi đồng đều, vỏ căng bóng tự nhiên và cầm chắc tay.

Những quả thẳng, kích thước vừa phải thường có ít hạt và chất lượng ổn định hơn. Ngược lại, dưa leo quá già, phình to ở giữa hoặc có màu vàng úa thường dễ xơ, nhiều hạt và chất lượng giảm.

Ngoài ra, nên mua dưa leo tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Không phải quả dưa leo đắng nào cũng đáng lo

Vị đắng xuất hiện trong dưa leo phần lớn là kết quả của cơ chế tự nhiên giúp cây tự bảo vệ trước điều kiện môi trường bất lợi. Trong đa số trường hợp, hiện tượng này chỉ ảnh hưởng đến hương vị hơn là sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu gặp những quả có vị đắng bất thường hoặc quá gắt, người tiêu dùng nên thận trọng và không nên cố ăn hết. Một quả dưa leo ngon không chỉ cần tươi, giòn mà còn phải có vị thanh mát đặc trưng vốn là nét hấp dẫn nhất của loại thực phẩm quen thuộc này.

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