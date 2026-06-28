Luộc tôm đừng chỉ nghĩ đến hành, gừng: thêm “mảnh này” giúp tôm đỏ đẹp, thơm ngọt tự nhiên
GĐXH - Tôm là một trong những loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Không chỉ giàu protein, canxi và các vi chất quan trọng, tôm còn chứa astaxanthin – một chất chống oxy hóa tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Trong các cách chế biến, tôm luộc luôn được xem là phương pháp đơn giản nhất nhưng lại giúp giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng luộc tôm đúng cách để vừa khử được mùi tanh nhẹ đặc trưng, vừa giữ được màu đỏ đẹp mắt và thịt tôm săn chắc.
Vì sao không nên lạm dụng hành, gừng khi luộc tôm?
Nhiều người có thói quen cho hành, gừng hoặc rượu vào nước luộc tôm để khử tanh. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều đầu bếp, cách làm này không phải lúc nào cũng tối ưu.
Tôm vốn có mùi tanh rất nhẹ và chủ yếu nổi bật bởi vị ngọt tự nhiên. Khi thêm quá nhiều gia vị như hành hay gừng, hương thơm của chúng có thể lấn át hoàn toàn vị ngọt vốn có của tôm.
Ngoài ra, nếu đậy kín nồi khi luộc với rượu, mùi rượu có thể không bay hết, khiến món ăn mất đi sự thanh nhẹ đặc trưng.
Thay vì phụ thuộc vào nhiều gia vị, bí quyết nằm ở cách sơ chế và một vài nguyên liệu đơn giản nhưng hiệu quả hơn.
“Mảnh này” giúp tôm thơm và lên màu đẹp tự nhiên
Một trong những mẹo được nhiều người nội trợ và đầu bếp áp dụng là sử dụng quế hoặc chanh khi luộc tôm.
Một thanh quế nhỏ giúp tạo hương thơm dịu nhẹ, át bớt mùi tanh mà không làm mất vị ngọt tự nhiên. Vài lát chanh hoặc một chút nước cốt chanh giúp làm sạch bề mặt tôm, hỗ trợ khử mùi hiệu quả hơn.
Đây là hai nguyên liệu đơn giản nhưng có khả năng “nâng tầm” món tôm luộc rõ rệt, giúp tôm thơm hơn và màu sắc cũng đẹp mắt hơn sau khi chín.
Một số cách giúp tôm sạch, ngọt và không tanh
1. Loại bỏ chỉ lưng tôm
Trước khi luộc, nên rút bỏ chỉ đen ở sống lưng tôm. Đây là bước nhỏ nhưng giúp giảm mùi tanh và làm món ăn sạch hơn, ngon hơn.
2. Dùng chanh để khử mùi nhẹ
Có thể rửa tôm với nước pha chanh loãng hoặc nhỏ vài giọt chanh vào nước luộc. Axit tự nhiên giúp làm sạch và giữ hương vị tươi hơn.
3. Ngâm nước muối loãng (với tôm nước ngọt)
Đối với tôm nuôi hoặc tôm nước ngọt, có thể ngâm trong nước muối loãng khoảng 10–15 phút để loại bỏ mùi bùn và tạp chất.
Cách luộc tôm chuẩn giữ độ ngọt và màu đẹp
Nguyên liệu:
1kg tôm tươi 1 thanh quế nhỏ hoặc vài lát chanh
Một ít muối
Cách làm:
Rửa sạch tôm, cắt bỏ râu và chân, loại bỏ chỉ lưng.
Đun sôi nước với một ít muối và quế (hoặc chanh).
Khi nước sôi, cho tôm vào luộc với lửa lớn.
Khi tôm chuyển sang màu đỏ cam, thân cong nhẹ thì vớt ra ngay.
Ngâm tôm vào nước đá khoảng 5–10 phút để giữ độ giòn và săn chắc.
Những lưu ý để tôm luộc ngon hơn
Tôm nhỏ: luộc khoảng 2–3 phút sau khi nước sôi
Tôm lớn: 4–5 phút là đủ Không nên luộc quá lâu vì tôm sẽ bị khô và mất độ ngọt
Vớt tôm ngay khi vừa chuyển màu để giữ độ tươi
Ngâm nước đá giúp thịt tôm săn chắc, dễ bóc vỏ và ngon hơn khi ăn
Luộc tôm tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Thay vì cho quá nhiều gia vị như hành, gừng hay rượu, chỉ cần thêm một thanh quế hoặc vài lát chanh đúng cách, món tôm luộc có thể trở nên thơm hơn, đẹp mắt hơn và giữ trọn vị ngọt tự nhiên.
Đôi khi, bí quyết nấu ăn ngon không nằm ở việc thêm nhiều thứ, mà là biết “giữ lại đúng hương vị vốn có” của nguyên liệu.
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