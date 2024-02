Lưu Thiên Hương: 'Nhạc viện mời làm chuyên gia nhưng tôi vẫn rời đi'

"Tôi hiểu từ lâu mình không thuộc về nơi bon chen tranh đấu mà thuộc về nơi mình được tự do sáng tạo. Dù bên Nhạc viện TP HCM gửi thư mời tôi với tư cách chuyên gia, tôi vẫn quyết định rời đi. Ngoài việc Nhạc viện không còn phù hợp với mình nữa, trong năm 2024 tôi còn có nhiều dự án với công ty giải trí âm nhạc do tôi điều hành", Lưu Thiên Hương cho biết.

Nhạc sĩ tiết lộ sau khi xin nghỉ việc ở Nhạc viện TP HCM, cô đã tập hợp học sinh của mình lại, thông báo việc rời đi và lên ý tưởng thực hiện một MV như lời chia tay, lưu lại kỷ niệm với học trò. "Sản phẩm phát hành vào dịp Tết nên tôi chọn ca khúc Bài ca Tết tặng mẹ của mình", Lưu Thiên Hương nói.

Theo nhạc sĩ, cô sáng tác ca khúc Bài ca Tết tặng mẹ từ năm 2019 khi còn là giám đốc âm nhạc chương trình The Voice Kids, nhưng giờ mới quay MV vì cảm thấy đây là thời điểm phù hợp nhất.

"Sản phẩm như lời tạm biệt của tôi với các học trò. Tôi tạm gác mái chèo của người lái đò để làm người đứng bên sông đón đò. Yên tâm là bên sông có tôi không có bon chen, sân si, đố kỵ. Tôi tin các bạn đã và sẽ sống đúng như cách tôi mong muốn ngoài âm nhạc", Lưu Thiên Hương nói.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

Theo nhạc sĩ, cô đã cùng các học trò đi một chặng đường đầy kỷ niệm. Vì tâm huyết với thế hệ đàn em, những năm qua dù bận rộn với các dự án âm nhạc và hoạt động của làng giải trí, nhạc sĩ vẫn cố gắng dành thời gian giảng dạy thanh nhạc.

MV của Lưu Thiên Hương được thực hiện trong studio với gam trắng đơn giản. Từng học trò của nhạc sĩ gồm Lưu Hiền Trinh, Khả Linh, Vương Huy Idol, Trung Bùi, Corbin K, Jessica, MiCandy, Felix, Muội, Thụy Trần, Jolie, Linh Phương xuất hiện trong trang phục áo dài, cất giọng hát hòa quyện cùng nhau. Lưu Thiên Hương góp giọng ở đoạn cuối và phần rap, tạo điểm nhấn cho sản phẩm.

Nhạc sĩ cho biết sau khi thực hiện MV cùng học trò, cô đã về Hà Nội ăn Tết cùng gia đình, trong căn nhà hai chị em Lưu Thiên Hương - Lưu Hương Giang từng sống, học tập và trưởng thành. "Tôi thích nghe tiếng leng keng của nồi, xoong, thìa, bát va vào nhau mỗi sáng sớm. Dù bao năm đã qua, giờ lớn rồi tôi vẫn thích cảm giác ngày Tết được cùng ba mẹ, anh chị em ruột quây quần", Lưu Thiên Hương nói.

Sau khi nghỉ việc ở Nhạc viện TP HCM, nhạc sĩ dự định dành thời gian nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng trước khi bắt tay thực hiện các kế hoạch, dự án mới.

Lưu Thiên Hương (giữa) hát cùng các học trò trong MV 'Bài ca Tết tặng mẹ' mới phát hành.

Hồi tháng 1, Lưu Thiên Hương đăng nhiều bài viết tố một giảng viên thanh nhạc không hiểu chữ "master" là gì và cấm sinh viên thi hát trên beat đã master (khâu cuối trong quy trình xử lý âm thanh). Hôm 12/1, Lưu Thiên Hương cho biết người cô nhắc tới là NSƯT Minh Huyền và đăng tải video Minh Huyền ném điện thoại vào cô.

Theo báo cáo từ Nhạc viện TP HCM, hôm 10/1, tại Phòng Hòa nhạc B, Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc diễn ra buổi thi học kỳ cho sinh viên. Lúc chấm thi, Lưu Thiên Hương và Võ Thị Minh Huyền mâu thuẫn, tranh cãi chuyên môn khi chấm điểm. Sau sự việc, quyền giám đốc Nhạc viện TP HCM Hoàng Ngọc Long nhận đơn của Lưu Thiên Hương, tố Minh Huyền vi phạm đạo đức, xúc phạm đồng nghiệp. Lãnh đạo nhà trường cho biết sau khi triệu tập các thành phần liên quan tối 12/1 và tìm hiểu sự việc, phía nhà trường nhận thấy hành vi của Minh Huyền là sai, thiếu chuẩn mực của một nhà giáo. Bản thân Minh Huyền cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình. Do đó, ban lãnh đạo nhạc viện quyết định xử lý sự việc theo bộ quy tắc ứng xử trong trường học đã ban hành.

Ngày 16/1, theo quyền giám đốc Nhạc viện TP HCM Hoàng Ngọc Long, cả Lưu Thiên Hương (giảng viên thỉnh giảng), Võ Thị Minh Huyền (giảng viên biên chế) có mặt trong buổi hòa giải và nhận lỗi. Cả hai sau đó gửi lời xin lỗi đơn vị công tác vì để xảy ra ồn ào, gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường. Ban lãnh đạo phê bình hai giảng viên, đề nghị họ nghiêm túc kiểm điểm và không để tình trạng tương tự xảy ra. Sau buổi hòa giải, Lưu Thiên Hương xóa đoạn video gây tranh cãi.

Lưu Thiên Hương sinh năm 1980, là chị gái ca sĩ Lưu Hương Giang. Cô sáng tác những bản nhạc về tuổi thơ từ khi còn học trung học và được bạn bè nhiệt tình đón nhận. Cô học văn bằng hai khoa Sáng tác của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sáng tác chuyên nghiệp đầu tiên của cô là ca khúc Vì em đã yêu anh (trong CD Vol 1 của Lưu Hương Giang). Cô cũng là tác giả nhiều ca khúc hit như: Thu tình yêu, Người hát tình ca, Mượn, Em sẽ là giấc mơ. Nhạc sĩ làm giám khảo các chương trình như Cặp đôi hoàn hảo, The Remix, Sing My Song và giám đốc âm nhạc nhiều chương trình như Giọng hát Việt, Giọng hát Việt nhí, The Remix, Nhân tố bí ẩn...