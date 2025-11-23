Mạch máu bị tổn thương chỉ sau 4 tiếng ăn loại thực phẩm này: Món "khoái khẩu" của rất nhiều người Việt

Một ly sữa lắc béo ngậy là món “khoái khẩu” của rất nhiều người. Tuy nhiên, đây là một loại thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa. Một nghiên cứu mới được đăng tải trên ScienceDirect cho thấy: chỉ sau 4 tiếng ăn một bữa ăn giàu chất béo bão hòa, mạch máu có thể tạm thời bị tổn thương, giảm đi độ co giãn linh hoạt và khiến máu lưu thông kém hơn. Kết quả này khiến giới chuyên gia đặc biệt lo ngại, nhất là với người lớn tuổi.

Ly sữa lắc và những thay đổi sau 4 giờ

Sữa lắc nhiều chất béo bão hòa (Ảnh minh họa).

Nghiên cứu được thực hiện trên hai nhóm nam giới: 20 người thuộc nhóm 18 - 35 tuổi và 21 người thuộc nhóm 60 - 80 tuổi. Tất cả đều uống một ly sữa lắc được thiết kế đặc biệt chứa 1.362 calo và 130g chất béo. Lượng chất béo trong ly sữa này mô phỏng một bữa ăn nhiều chất béo phổ biến hiện nay.

Trước và sau 4 giờ tiêu thụ ly sữa này, các nhà khoa học đã đo lưu lượng máu ở tay và não của những người tham gia. Đồng thời, người tham gia thực hiện bài tập squat để kiểm tra phản ứng của mạch máu khi huyết áp thay đổi.

Kết quả cho thấy, sau 4 tiếng tiêu thụ sữa lắc:

Mạch máu giảm độ đàn hồi, dẫn đến lưu lượng máu kém hơn. Người lớn tuổi bị ảnh hưởng nhiều hơn, cho thấy sự nhạy cảm của mạch máu theo tuổi tác.

Dù nghiên cứu không đánh giá tác động lâu dài, nhưng chỉ một bữa ăn giàu chất béo bão hòa đã gây ảnh hưởng rõ rệt đến chức năng mạch máu.

Chất béo bão hòa tác động thế nào lên não và mạch máu?

Mạch máu có thể bị tổn thương tạm thời sau một bữa ăn nhiều chất béo bão hòa (Ảnh: Adobestock).

Não bộ phụ thuộc hoàn toàn vào máu để nhận oxy và glucose. Bình thường, cơ thể sẽ điều chỉnh ổn định lưu lượng máu qua cơ chế tự điều hòa lưu lượng máu não. Tuy nhiên, sau một bữa ăn giàu chất béo bão hòa:

Khả năng tự điều hòa này bị suy giảm tạm thời. Mạch máu khó giãn - co theo nhu cầu, khiến huyết áp dao động mạnh hơn. Oxy hóa tăng nhẹ, ảnh hưởng tới chức năng mạch máu.

Điều đáng chú ý là tác động xảy ra ngay cả ở người khỏe mạnh. Điều này cho thấy cơ thể phản ứng rất nhanh với lượng bữa ăn có nhiều chất béo bão hòa.

Ngoài sữa lắc, chất béo bão hòa còn có nhiều trong bơ động vật, kem, thịt mỡ, đồ chiên rán. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh tiêu thụ quá nhiều loại chất béo này có thể gây cứng mạch máu, giảm lưu thông máu và làm tăng cholesterol xấu, từ đó làm tăng nguy cơ huyết áp cao, viêm mạch, bệnh tim mạch và đột quỵ.

Thực phẩm nhiều chất béo bão hòa (Ảnh minh họa).

Ngược lại với chất béo bão hòa là chất béo không bão hòa. Chất béo này có nhiều trong các loại cá béo, hạt, dầu ô liu. Chất béo không bão hòa giúp tăng lượng cholesterol tốt, giảm viêm và bảo vệ tim mạch, tăng cường sức khỏe não bộ và khả năng hấp thu vitamin của cơ thể.

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia dinh dưỡng, giới hạn tiêu thụ chất béo bão hòa là 30g/ngày với nam và 20g/ngày với nữ. Chỉ cần uống một ly sữa lắc như trên đã khiến bạn tiêu thụ vượt quá ngưỡng khuyến cáo về lượng chất béo bão hòa.

Nghiên cứu nhấn mạnh rằng thỉnh thoảng ăn thực phẩm nhiều chất béo bão hòa không phải vấn đề lớn, nhưng cần biết cách giảm tác hại tức thời.

Những cách giảm tác hại của một bữa ăn nhiều chất béo (Ảnh: AI khởi tạo, nội dung: Times of India).

Ai cần thận trọng nhất?

Người cao tuổi là đối tượng dễ bị tác động mạnh chỉ sau một bữa nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, những người có huyết áp cao, tiểu đường hoặc cholesterol cao cũng nên đặc biệt chú ý, vì mạch máu của họ đã dễ tổn thương hơn.

Nghiên cứu chỉ thực hiện trên nam giới, nhưng chuyên gia cho biết phụ nữ cũng cần quan tâm tới ảnh hưởng của chất béo bão hòa lên mạch máu.