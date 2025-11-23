Mạch máu bị tổn thương chỉ sau 4 tiếng ăn loại thực phẩm này: Món "khoái khẩu" của rất nhiều người Việt
Một nghiên cứu mới cho thấy, mạch máu có thể bị tổn thương tạm thời, giảm đi độ co giãn linh hoạt chỉ sau 4 tiếng tiêu thụ loại thực phẩm này.
Một ly sữa lắc béo ngậy là món “khoái khẩu” của rất nhiều người. Tuy nhiên, đây là một loại thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa. Một nghiên cứu mới được đăng tải trên ScienceDirect cho thấy: chỉ sau 4 tiếng ăn một bữa ăn giàu chất béo bão hòa, mạch máu có thể tạm thời bị tổn thương, giảm đi độ co giãn linh hoạt và khiến máu lưu thông kém hơn. Kết quả này khiến giới chuyên gia đặc biệt lo ngại, nhất là với người lớn tuổi.
Ly sữa lắc và những thay đổi sau 4 giờ
Nghiên cứu được thực hiện trên hai nhóm nam giới: 20 người thuộc nhóm 18 - 35 tuổi và 21 người thuộc nhóm 60 - 80 tuổi. Tất cả đều uống một ly sữa lắc được thiết kế đặc biệt chứa 1.362 calo và 130g chất béo. Lượng chất béo trong ly sữa này mô phỏng một bữa ăn nhiều chất béo phổ biến hiện nay.
Trước và sau 4 giờ tiêu thụ ly sữa này, các nhà khoa học đã đo lưu lượng máu ở tay và não của những người tham gia. Đồng thời, người tham gia thực hiện bài tập squat để kiểm tra phản ứng của mạch máu khi huyết áp thay đổi.
Kết quả cho thấy, sau 4 tiếng tiêu thụ sữa lắc:
Mạch máu giảm độ đàn hồi, dẫn đến lưu lượng máu kém hơn. Người lớn tuổi bị ảnh hưởng nhiều hơn, cho thấy sự nhạy cảm của mạch máu theo tuổi tác.
Dù nghiên cứu không đánh giá tác động lâu dài, nhưng chỉ một bữa ăn giàu chất béo bão hòa đã gây ảnh hưởng rõ rệt đến chức năng mạch máu.
Chất béo bão hòa tác động thế nào lên não và mạch máu?
Não bộ phụ thuộc hoàn toàn vào máu để nhận oxy và glucose. Bình thường, cơ thể sẽ điều chỉnh ổn định lưu lượng máu qua cơ chế tự điều hòa lưu lượng máu não. Tuy nhiên, sau một bữa ăn giàu chất béo bão hòa:
Khả năng tự điều hòa này bị suy giảm tạm thời. Mạch máu khó giãn - co theo nhu cầu, khiến huyết áp dao động mạnh hơn. Oxy hóa tăng nhẹ, ảnh hưởng tới chức năng mạch máu.
Điều đáng chú ý là tác động xảy ra ngay cả ở người khỏe mạnh. Điều này cho thấy cơ thể phản ứng rất nhanh với lượng bữa ăn có nhiều chất béo bão hòa.
Ngoài sữa lắc, chất béo bão hòa còn có nhiều trong bơ động vật, kem, thịt mỡ, đồ chiên rán. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh tiêu thụ quá nhiều loại chất béo này có thể gây cứng mạch máu, giảm lưu thông máu và làm tăng cholesterol xấu, từ đó làm tăng nguy cơ huyết áp cao, viêm mạch, bệnh tim mạch và đột quỵ.
Ngược lại với chất béo bão hòa là chất béo không bão hòa. Chất béo này có nhiều trong các loại cá béo, hạt, dầu ô liu. Chất béo không bão hòa giúp tăng lượng cholesterol tốt, giảm viêm và bảo vệ tim mạch, tăng cường sức khỏe não bộ và khả năng hấp thu vitamin của cơ thể.
Theo khuyến cáo từ các chuyên gia dinh dưỡng, giới hạn tiêu thụ chất béo bão hòa là 30g/ngày với nam và 20g/ngày với nữ. Chỉ cần uống một ly sữa lắc như trên đã khiến bạn tiêu thụ vượt quá ngưỡng khuyến cáo về lượng chất béo bão hòa.
Nghiên cứu nhấn mạnh rằng thỉnh thoảng ăn thực phẩm nhiều chất béo bão hòa không phải vấn đề lớn, nhưng cần biết cách giảm tác hại tức thời.
Ai cần thận trọng nhất?
Người cao tuổi là đối tượng dễ bị tác động mạnh chỉ sau một bữa nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, những người có huyết áp cao, tiểu đường hoặc cholesterol cao cũng nên đặc biệt chú ý, vì mạch máu của họ đã dễ tổn thương hơn.
Nghiên cứu chỉ thực hiện trên nam giới, nhưng chuyên gia cho biết phụ nữ cũng cần quan tâm tới ảnh hưởng của chất béo bão hòa lên mạch máu.
Thức ăn nhiễm đầy hạt vi nhựa chỉ vì thói quen này trong căn bếp của người ViệtSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Việc hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa bằng lò vi sóng có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm hạt vi nhựa, hóa chất, gây hại cho sức khỏe.
Thanh niên 22 tuổi chân 'mềm nhũn', không đứng dậy nổi sau một đêm: Bác sĩ hé lộ 'thủ phạm' bất ngờSống khỏe - 8 giờ trước
Nam thanh niên 22 tuổi có thân hình cao lớn, vạm vỡ, chăm tập thể dục thể thao. Thế nhưng, một buổi sáng sau khi thức dậy, cậu phát hiện 2 chân "mềm nhũn", không thể tự đứng dậy.
Thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội đau họng kéo dài, đi khám mới thừa nhận một sai lầm trong chuyện 'thầm kín'Bệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ cho biết bệnh nhân đau họng vì mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans.
Cho 4 thứ này vào sinh tố thì đừng hỏi vì sao mãi không giảm cân!Sống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng uống sinh tố mỗi sáng là “chiếc chìa khoá” để giảm cân. Nhưng sự thật là chỉ cần thêm sai vài nguyên liệu, ly sinh tố healthy có thể trở thành “bom calo” khiến bạn mãi không thấy dáng thon. Dưới đây là 4 thứ tưởng vô hại nhưng lại âm thầm cản trở hành trình giảm cân của bạn.
Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21 thúc đẩy y học cổ truyền toàn cầuY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Ngày 22/11, Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21 đã khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện là cơ hội nâng cao ứng dụng lâm sàng và nghiên cứu trong điều trị bệnh tim mạch, nội tiết, chống lão hóa và ung thư.
Người ăn tỏi thường xuyên vào các bữa ăn, cơ thể có thể xuất hiện 4 thay đổiSống khỏe - 1 ngày trước
Thường xuyên ăn tỏi có tốt cho sức khỏe hay không?
'Thần dược tự nhiên' giúp phòng bệnh mùa lạnh cực tốt, hóa ra là loại củ rẻ tiền bán đầy chợ ViệtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một số người tin rằng bắt đầu ngày mới bằng nước gừng sẽ giúp họ tăng cường sức đề kháng để ngăn ngừa virus.
4 kiểu ăn uống khiến “gội thuốc tiên” tóc vẫn rụng lả tả: Rất nhiều chị em Việt thường mắcSống khỏe - 1 ngày trước
Dùng sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền đến đâu mà ăn uống theo 4 kiểu này thì tóc vẫn rụng, khô yếu và dài chậm đấy chị em nhé!
Bất ngờ món ăn chứa hạt vi nhựa nhiều gấp 45 lần nước đóng chai lại đang được giới trẻ thích mêSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nghiên cứu mới chỉ ra rằng phô mai - món ăn yêu thích của giới trẻ lại có thể chứa lượng lớn hạt vi nhựa.
9 thực phẩm giúp tăng collagen, xóa quầng thâm mắt tự nhiên: Bí kíp ‘cứu’ đôi mắt mệt mỏi mà ai cũng cần biếtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Đôi mắt thâm quầng không chỉ đến từ thiếu ngủ mà còn là dấu hiệu cơ thể đang thiếu collagen. Nhưng thay vì phụ thuộc vào mỹ phẩm hay thủ thuật thẩm mỹ, bạn hoàn toàn có thể cải thiện vùng da mắt chỉ bằng những thực phẩm quen thuộc mỗi ngày. Từ quả mọng, cá béo đến các loại hạt giàu chất chống oxy hóa, danh sách dưới đây sẽ giúp tăng sinh collagen tự nhiên, làm sáng vùng da dưới mắt và trả lại vẻ tươi tắn cho gương mặt. Đây chính là bí kíp đang được nhiều bạn trẻ chia sẻ rần rần – đơn giản, lành mạnh và hiệu quả rõ rệt.
Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp
GĐXH - Người phụ nữ bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao cho biết đã bốc thuốc nam uống để trị bệnh đau đầu.