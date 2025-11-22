'Thần dược tự nhiên' giúp phòng bệnh mùa lạnh cực tốt, hóa ra là loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt
GĐXH - Một số người tin rằng bắt đầu ngày mới bằng nước gừng sẽ giúp họ tăng cường sức đề kháng để ngăn ngừa virus.
Trời lạnh, uống nước gừng có tốt không?
Gừng từ lâu được coi là gia vị được sử dụng trong mỗi bữa ăn gia đình. Ngoài giá trị về dinh dưỡng thì gừng còn được biết đến với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe khi được dùng đúng cách.
Uống nước gừng buổi sáng - thải độc tốt nhất
Một số người nhận thấy uống nước gừng vào buổi sáng đạt được hiệu quả tốt nhất. Họ cho rằng việc này sẽ khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể và kiềm chế cơn thèm ăn, từ đó có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân.
Do những lợi ích tiềm tàng của gừng đối với hệ miễn dịch, một số người cũng tin rằng bắt đầu ngày mới bằng nước gừng sẽ giúp họ tăng cường sức đề kháng để ngăn ngừa virus.
Uống một cốc nước gừng ấm vào buổi sáng có thể giúp làm dịu dạ dày, thải độc và cung cấp nước cũng như hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày sau một đêm dài, đồng thời hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên.
Uống nước gừng sau bữa ăn - tốt cho tiêu hóa
Nếu bạn gặp phải các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu hoặc cảm giác nặng bụng sau khi ăn, một cốc nước gừng có thể là giải pháp hiệu quả. Các hợp chất hoạt tính sinh học trong gừng như gingerols và shogaols giúp kích thích quá trình tiêu hóa và lưu thông thức ăn trong đường ruột, từ đó làm giảm cảm giác khó chịu.
Theo một nghiên cứu được đề cập trên Healthline, gừng có thể giúp giảm tình trạng chậm làm rỗng dạ dày, một trong những nguyên nhân gây khó tiêu.
4 nhóm người không nên uống trà gừng
Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng
Gừng có tính nhiệt cao, có khả năng tác động mạnh đến vùng niêm mạc dạ dày. Người đang bị kích ứng niêm mạc dạ dày hoặc viêm loét dạ dày, tá tràng không nên sử dụng gừng để tránh tăng kích ứng, làm hệ tiêu hóa bị tổn thương nghiêm trọng hơn.
Người bị bệnh gan
Người bị bệnh gan cấp tính, mạn tính, xơ gan, viêm gan không nên sử dụng gừng. Nguyên liệu này có thể làm kích thích hoạt bài tiết của tế bào gan. Về lâu dài, nó sẽ làm bệnh gan càng thêm nghiêm trọng.
Người bị bệnh sỏi mật
Người bị bệnh sỏi mật không nên uống trà gừng. Gừng có tính cay nóng, có thể làm các viên sỏi bị mắc kẹt trong túi mật. Thường xuyên ăn gừng hoặc uống nước gừng sẽ làm việc sử dụng thuốc điều trị sỏi mật (để tiêu sỏi hoặc đẩy sỏi ra ngoài) sẽ không còn tác dụng.
Người huyết áp cao
Người bị huyết áp thấp có thể sử dụng trà gừng để cải thiện tình trạng hạ huyết áp. Tuy nhiên, người bị huyết áp cao không nên uống loại nước này, nhất là trong lúc huyết áp đang tăng cao. Nước gừng có thể làm tình trạng tăng huyết áp trở nên nghiêm trọng hơn, tăng nguy cơ bị vỡ động mạch, tai biến.
Người đang sốt
Người có thân nhiệt cao, đang sốt không nên uống trà gừng và ăn các món chứa gừng. Đặc biệt, người bị sốt do cảm nắng tuyệt đối không được uống trà gừng. Gừng có tính nóng có thể khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, gây nguy hiểm.
Cách làm nước gừng đơn giản tại nhà
Nước gừng rất dễ làm. Chỉ cần nước và gừng là đủ, mặc dù nhiều công thức còn thêm chất tạo ngọt như mật ong và nước cốt chanh để cân bằng hương vị. Bạn có thể uống lạnh nếu thích uống lạnh.
Nguyên liệu: Lấy1 thìa canh gừng nạo (10 g); 3 cốc nước (750 ml); nước ép nửa quả chanh và 1 thìa mật ong (25 g)
Cách làm:
Cho gừng và nồi, thêm nước và đun sôi liu riu trong 15 phút. Cho thêm nước cốt chanh vào và nhấc nồi ra khỏi bếp.
Để nguội, cho ra ly và dùng kèm với một thìa mật ong. Uống nước gừng trước khi ăn từ 25 - 30 phút để tiêu hóa tốt nhất.
