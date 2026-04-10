Mai (Ngọc Huyền) và Trung (Đình Tú) có nhiều biểu hiện 'bất thường'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 8 "Ngược đường ngược nắng", cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) bị đau chân nên Mai (Ngọc Huyền) đưa về tận nhà. Cụ tỏ ra rất quý Mai, nói Mai bao giờ rảnh thì sang chơi, còn bận thì để Trung (Đình Tú) sang đón.



Cụ Chính lộ rõ quý mến Mai mặc dù hai gia đình có nhiều hiềm khích. Ảnh VTV

Trong khi đó, dì Tính (NSƯT Tú Oanh) tỏ ra không thích Trung. Bà nói với Mai rằng trông Trung bề ngoài như thế nhưng có khi lại là người lên kế hoạch cho bố mẹ vu oan cho ông Phúc (NSƯT Thanh Bình).

Mai bênh Trung, cho rằng chưa có bằng chứng thì không nên nói thế, dù hai nhà không ưa nhau. Thấy cháu gái bênh Trung, dì Tính nghi ngờ Mai đang dính dáng đến Trung.

Mai bênh Trung trong sự khó chịu của dì Tính. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) một mực khẳng định chị em Vân (Minh Thu) và Mai bày mưu để đổ lỗi cho nhà bà. Trung nói tất cả đều là do xưởng hương nhà mình, không nên nghĩ xấu cho người khác.

Bà Diện ông Trực vẫn còn nghi ngờ chị em Mai cố tình gài bẫy để hại gia đình. Ảnh VTV

Tập 8 phim "Ngược đường ngược nắng" được phát sóng vào lúc 21h ngày 10/4 trên VTV1.

