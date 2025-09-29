Mâm cúng Trung thu Rằm tháng 8 cần những gì?

Ý nghĩa của mâm cúng Trung thu Rằm tháng 8

Rằm tháng 8 thường không lớn như Rằm tháng Giêng, Rằm tháng 7 nhưng theo phong tục Việt Nam, đây vẫn là dịp mang nhiều ý nghĩa xét theo phương diện tín ngưỡng tâm linh.

Mâm cúng Rằm tháng 8 cũng là cách để bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến tổ tiên và những người đã khuất. Những món đồ cúng trên mâm như hoa quả, bánh trái, trà nước đều mang ý nghĩa kính trọng, biết ơn đối với các bậc tiền nhân.

Không những thế, mâm cúng Rằm tháng 8 còn là dịp để các thành viên trong gia đình tụ họp, cùng nhau chuẩn bị và bày biện. Đây là biểu tượng của sự sum vầy, đoàn kết và yêu thương. Việc cùng nhau chuẩn bị mâm cúng tạo nên không khí ấm cúng, gắn kết các thế hệ trong gia đình.

Hướng dẫn chuẩn bị mâm cúng Trung thu đầy đủ

Chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 8

Mâm cúng Rằm tháng 8 đa phần đều giống các lễ cúng rằm khác. Bạn có thể tham khảo như sau: Bánh kẹo; xôi gấc hoặc xôi đỗ, xôi cốm; trầu cau; hoa tươi. Đĩa hoa quả gồm 5 loại quả. Tiền, vàng. Hương, đèn, nến…1 chén rượu, 1 chén trà, 1 chén nước, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối. Các món ăn mặn hoặc chay tùy từng gia đình.

Chuẩn bị mâm cỗ trông trăng

Thông thường, không cần thiết phải đặt mâm cỗ trông trăng trên bàn thờ. Các gia đình có thể tự do bày trí mâm cỗ ở bất kỳ đâu, dù là trong nhà hay ngoài trời, tùy theo sở thích cá nhân và diện tích sẵn có. Mâm cỗ trông trăng này thường gồm các loại hoa quả, trái cây và bánh kẹo sau đây:

Nải chuối chín. Quả bưởi (mang ý nghĩa cầu mong những điềm lành). Quả hồng (mang ý nghĩa của sự no đủ). Quả na (mang ý nghĩa sinh sôi). Quả lựu (tượng trưng cho sự may mắn). Bánh nướng. Bánh dẻo. Các loại trà như trà sen, trà hoa nhài, trà mạn… Các loại bánh, kẹo, bim bim, thạch… Các loại đồ chơi như đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn con thỏ, mặt nạ, đầu sư tử, trống…

Để đảm bảo mâm cỗ trông trăng ngày Trung thu của bạn toát lên sự hài hòa, hãy chú trọng việc chọn lựa hoa quả sao cho đủ ba sắc màu cơ bản: Vàng, xanh, và đỏ - biểu tượng cho sự cân bằng âm dương.

Chuẩn bị mâm cúng Rằm Trung thu đầy đủ và ý nghĩa không chỉ là cách tỏ lòng biết ơn tổ tiên mà còn là dịp để gia đình sum vầy, trẻ nhỏ vui chơi. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn có một mâm cúng hoàn chỉnh, đẹp mắt và thể hiện được lòng thành kính.