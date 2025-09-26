Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cửa sổ bếp đối diện bếp phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả

Thứ sáu, 21:01 26/09/2025
GĐXH – Nhiều người cho rằng, bếp nên đặt ở gần cửa sổ vì sẽ bớt mùi thức ăn và thoáng khí. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng đây lại là điều tối kỵ. Vậy nếu cửa sổ bếp lỡ bố trí đối diện, gia chủ cần làm gì để hóa giải?

Cửa sổ bếp đối diện bếp phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả - Ảnh 1.Phong thủy cửa sổ phòng ngủ: Vì sao vị trí này quyết định tài lộc và sức khỏe?

GĐXH- Khi bố trí cửa sổ cho phòng ngủ, cần chú ý đến một số yếu tố để phù hợp với phong thủy, đồng thời đảm bảo sức khỏe, ánh sáng và tính thẩm mỹ cho không gian.

Cửa sổ bếp đối diện bếp phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả - Ảnh 2.Bố trí cửa sổ hợp lý để tài lộc trong nhà không bị trôi tuột - Hướng dẫn chi tiết của chuyên gia

GĐXH – Cửa sổ nhà không chỉ là nơi đón gió, ánh sáng mà còn có ý nghĩa phong thủy. Tìm hiểu cách bố trí cửa sổ hợp lý để giữ sinh khí, tài lộc và sức khỏe cho gia chủ.

Vì sao cần chú trọng phong thủy cửa sổ bếp?

Trong phong thủy, bếp là một trong "tam yếu" (chủ – môn – táo) quan trọng bên cạnh phòng khách và phòng ngủ. Bếp tượng trưng cho hành Hỏa, ví như "trái tim của ngôi nhà" – nơi giữ lửa, gắn kết yêu thương, mang lại tài lộc và sức khỏe cho gia đình.

Một không gian bếp sáng sủa, thoáng đãng với cửa sổ bếp được thiết kế chuẩn phong thủy sẽ giúp không khí lưu thông tốt, giảm ám mùi dầu mỡ, đồng thời đón sinh khí tự nhiên. Ngược lại, cửa sổ bếp bố trí sai cách có thể khiến khí lành thất thoát, ảnh hưởng đến tài vận và hòa khí.

Cửa sổ bếp đối diện bếp phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả - Ảnh 3.

Bếp nấu không nên đặt đối diện cửa sổ vì phạm phong thủy. Ảnh TL

Nhiều người cho rằng, bếp nên đặt ở gần cửa sổ vì sẽ bớt mùi thức ăn và thoáng khí. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, đặt cửa sổ bếp đối diện với bếp đun về mặt kiến trúc và phong thủy đều không tốt. Bếp khi để gần cửa sổ nguy cơ mất an toàn cao, gió thổi mạnh có thể làm tắt bếp; đặc biệt là với bếp ga dễ gây rò rỉ khí, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Năng lượng Hỏa (bếp) khó tụ, tài lộc khó ổn định. Ngoài ra, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng còn khiến không gian oi bức, ảnh hưởng sức khỏe người nấu.

Để tránh xung đột năng lượng, hài hòa về công năng sử dụng, thay vì đặt bếp đối diện cửa sổ, mọi người nên thiết kế bếp chữ L với cửa sổ nằm ở khu vực chậu rửa hoặc bàn sơ chế. Với cách này cũng có thể tận dụng được ánh sáng.

Cách hóa giải khi bếp đặt gần cửa sổ

Nếu nhà đã xây sẵn và không thể thay đổi kết cấu, gia chủ có thể áp dụng những cách hóa giải đơn giản, vừa hiệu quả vừa đảm bảo tính thẩm mỹ:

+ Nếu không còn vị trí nào khác đặt bếp, mọi người cần lưu ý bếp cần phải cách cửa sổ một khoảng nhất định, tránh không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào khu vực nấu. Nếu cửa sổ được làm bằng kính, bạn có thể thay bằng các chất liệu như gỗ, kính mờ để hạn chế ánh nắng gắt chiếu trực tiếp.

+ Sử dụng rèm cửa hoặc bình phong: Rèm vải hoặc rèm cuốn màu trung tính giúp giảm luồng khí mạnh từ ngoài vào. Bình phong nhẹ đặt giữa bếp và cửa sổ tạo lớp chắn, giúp giữ sinh khí.

+ Dịch chuyển bếp lệch sang trái hoặc phải, không đặt bếp ở trực diện cửa sổ. Mọi người có thể bố trí bàn đảo hoặc tủ module làm khoảng đệm trung gian.

+ Trồng cây phong thủy gần cửa sổ như cây trầu bà, cau tiểu trâm, lưỡi hổ… vừa chắn gió, vừa mang lại sinh khí. Cây xanh còn giúp lọc không khí, điều hòa độ ẩm, tạo không gian nấu nướng dễ chịu.

+ Lắp tấm chắn gió hoặc điều chỉnh hướng gió nếu như cửa sổ bếp đón gió quá mạnh. Việc lắp những tấm kính, lam chắn hoặc gỗ sẽ giúp kiểm soát luồng khí.

+ Theo ngũ hành, thêm các chi tiết gạch, đá, gỗ quanh bếp sẽ cân bằng giữa Khí (gió) và Hỏa (bếp). Mọi người có thể hóa giải thiết kế phong thủy xấu về cửa sổ bếp theo cách này.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Cửa sổ bếp đối diện bếp phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả - Ảnh 4.Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở nhiều nhà đang gặp phải

GĐXH - Theo phong thủy, cửa sổ không chỉ mang ánh sáng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe. Những kiểu cửa sổ dưới đây có thể trở thành “điểm hao tài, tán lộc”, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, nếu có mọi người nên xem lại.

Cửa sổ bếp đối diện bếp phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả - Ảnh 5.Bố trí cửa sổ phòng khách hợp phong thủy để đón tài lộc vào nhà

GĐXH – Trong phong thủy, phòng khách là trung tâm đón khí và lưu thông năng lượng trong ngôi nhà. Bố trí cửa sổ phòng khách hợp phong thủy giúp không gian thêm sáng sủa và thu hút tài lộc.


Hà My
Sử dụng mùi hương trong phong thủy vào các vị trí này trong nhà ở để hút vận khí, tài lộc

Sử dụng mùi hương trong phong thủy vào các vị trí này trong nhà ở để hút vận khí, tài lộc

- 6 giờ trước

GĐXH - Việc xông tinh dầu, đốt nến thơm rất quen thuộc với nhiều người. Nhưng bạn đã biết cách dùng mùi hương trong phong thủy nhà ở để hút vận khí, tài lộc, cải thiện vận may của mình chưa? Hãy đọc bài viết sau.

Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang

Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang

- 10 giờ trước

GĐXH - Cầu thang là nơi tiếp nhận và cung cấp khí nên có ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy. Hình dạng cầu thang, kết cấu tòa nhà và cách sắp xếp định hướng khác nhau sẽ có ảnh hưởng phong thủy khác nhau.

Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sản

Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sản

- 13 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy, đặt những đồ vật này trước cửa là chắn hết tài lộc lại còn dễ mang vận xui vào nhà.

Mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm để tránh mâu thuẫn, giảm xung đột

Mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm để tránh mâu thuẫn, giảm xung đột

- 15 giờ trước

GĐXH - Có nhiều hàng xóm “hãm” khiến chúng ta khó lòng giải quyết. Hãy thử ngay mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm này để tránh mâu thuẫn, giảm xung đột.

Vật phẩm mang lại may mắn, xua đuổi vận xui

Vật phẩm mang lại may mắn, xua đuổi vận xui

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc tìm kiếm những vật phẩm có thể xua đuổi vận xui, bảo vệ bản thân luôn là một nhu cầu thiết yếu. Trong đó, trang sức trừ xua đuổi vận xui để mang lại may mắn là một trong những lựa chọn được nhiều người ưa chuộng.

Mẫu nhà phong thủy 'đại kỵ' bạn nên tránh xa

Mẫu nhà phong thủy 'đại kỵ' bạn nên tránh xa

- 1 ngày trước

GĐXH - Với xu hướng khác biệt hóa, rất nhiều mẫu nhà có thiết kế độc lạ được ưa chuộng. Tuy nhiên, xét về mặt phong thủy, những mẫu thiết kế lạ này đôi khi lại mang đến điều kém may mắn cho gia chủ.

Cách cân bằng nội khí trong nhà giúp không gian sống đẹp, tiện nghi, mang lại sự an tâm, thịnh vượng lâu dài

Cách cân bằng nội khí trong nhà giúp không gian sống đẹp, tiện nghi, mang lại sự an tâm, thịnh vượng lâu dài

- 1 ngày trước

GĐXH - Nội khí trong phong thủy nhà ở không chỉ là dòng khí lưu chuyển ở không gian sống mà còn là biểu tượng cho sức mạnh, giá trị cốt lõi và năng lượng tinh thần của người chủ nhà.

Khí trong phong thủy nhà ở ảnh hưởng ra sao đến các thành viên trong gia đình?

Khí trong phong thủy nhà ở ảnh hưởng ra sao đến các thành viên trong gia đình?

- 1 ngày trước

GĐXH - Khí trong phong thủy không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động trực tiếp đến mọi thành viên trong gia đình thông qua các phương diện sức khỏe, tài lộc, mối quan hệ xã hội và tâm trạng chung.

Cách tăng dương khí, sinh khí trong nhà

Cách tăng dương khí, sinh khí trong nhà

- 2 ngày trước

GĐXH - Nếu như môi trường sống của chúng ta mất đi sự cân bằng của âm – dương sẽ kéo theo vô vàn những tác động tiêu cực đến con người. Vậy làm thế nào để tăng dương khí trong nhà. Hãy cùng đọc bài viết dưới đây.

Vị trí đại kỵ đặt tivi làm mất tài lộc

Vị trí đại kỵ đặt tivi làm mất tài lộc

- 2 ngày trước

GĐXH - Tivi là đồ dùng thiết yếu không thể thiếu trong mỗi gia đình. Chọn nơi đặt tivi cũng là một việc không thể xuề xòa, bởi theo phong thủy vị trí đặt tivi có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tài lộc của gia chủ.

