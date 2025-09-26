Cửa sổ bếp đối diện bếp phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả
GĐXH – Nhiều người cho rằng, bếp nên đặt ở gần cửa sổ vì sẽ bớt mùi thức ăn và thoáng khí. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng đây lại là điều tối kỵ. Vậy nếu cửa sổ bếp lỡ bố trí đối diện, gia chủ cần làm gì để hóa giải?
Vì sao cần chú trọng phong thủy cửa sổ bếp?
Trong phong thủy, bếp là một trong "tam yếu" (chủ – môn – táo) quan trọng bên cạnh phòng khách và phòng ngủ. Bếp tượng trưng cho hành Hỏa, ví như "trái tim của ngôi nhà" – nơi giữ lửa, gắn kết yêu thương, mang lại tài lộc và sức khỏe cho gia đình.
Một không gian bếp sáng sủa, thoáng đãng với cửa sổ bếp được thiết kế chuẩn phong thủy sẽ giúp không khí lưu thông tốt, giảm ám mùi dầu mỡ, đồng thời đón sinh khí tự nhiên. Ngược lại, cửa sổ bếp bố trí sai cách có thể khiến khí lành thất thoát, ảnh hưởng đến tài vận và hòa khí.
Nhiều người cho rằng, bếp nên đặt ở gần cửa sổ vì sẽ bớt mùi thức ăn và thoáng khí. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, đặt cửa sổ bếp đối diện với bếp đun về mặt kiến trúc và phong thủy đều không tốt. Bếp khi để gần cửa sổ nguy cơ mất an toàn cao, gió thổi mạnh có thể làm tắt bếp; đặc biệt là với bếp ga dễ gây rò rỉ khí, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Năng lượng Hỏa (bếp) khó tụ, tài lộc khó ổn định. Ngoài ra, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng còn khiến không gian oi bức, ảnh hưởng sức khỏe người nấu.
Để tránh xung đột năng lượng, hài hòa về công năng sử dụng, thay vì đặt bếp đối diện cửa sổ, mọi người nên thiết kế bếp chữ L với cửa sổ nằm ở khu vực chậu rửa hoặc bàn sơ chế. Với cách này cũng có thể tận dụng được ánh sáng.
Cách hóa giải khi bếp đặt gần cửa sổ
Nếu nhà đã xây sẵn và không thể thay đổi kết cấu, gia chủ có thể áp dụng những cách hóa giải đơn giản, vừa hiệu quả vừa đảm bảo tính thẩm mỹ:
+ Nếu không còn vị trí nào khác đặt bếp, mọi người cần lưu ý bếp cần phải cách cửa sổ một khoảng nhất định, tránh không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào khu vực nấu. Nếu cửa sổ được làm bằng kính, bạn có thể thay bằng các chất liệu như gỗ, kính mờ để hạn chế ánh nắng gắt chiếu trực tiếp.
+ Sử dụng rèm cửa hoặc bình phong: Rèm vải hoặc rèm cuốn màu trung tính giúp giảm luồng khí mạnh từ ngoài vào. Bình phong nhẹ đặt giữa bếp và cửa sổ tạo lớp chắn, giúp giữ sinh khí.
+ Dịch chuyển bếp lệch sang trái hoặc phải, không đặt bếp ở trực diện cửa sổ. Mọi người có thể bố trí bàn đảo hoặc tủ module làm khoảng đệm trung gian.
+ Trồng cây phong thủy gần cửa sổ như cây trầu bà, cau tiểu trâm, lưỡi hổ… vừa chắn gió, vừa mang lại sinh khí. Cây xanh còn giúp lọc không khí, điều hòa độ ẩm, tạo không gian nấu nướng dễ chịu.
+ Lắp tấm chắn gió hoặc điều chỉnh hướng gió nếu như cửa sổ bếp đón gió quá mạnh. Việc lắp những tấm kính, lam chắn hoặc gỗ sẽ giúp kiểm soát luồng khí.
+ Theo ngũ hành, thêm các chi tiết gạch, đá, gỗ quanh bếp sẽ cân bằng giữa Khí (gió) và Hỏa (bếp). Mọi người có thể hóa giải thiết kế phong thủy xấu về cửa sổ bếp theo cách này.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
