Tác dụng phong thủy của gương có thể bạn chưa biết

Gương khuếch đại năng lượng phong thủy

Sử dụng gương lớn hoặc nhiều gương hợp lý tại một vị trí nhất định có thể mang lại cảm giác không gian rộng rãi, khoáng đạt hơn cho căn phòng.

Phòng có chiều dài và chiều rộng chênh lệch quá nhiều: Sử dụng gương để tạo ảo giác về chiều rộng, giúp cân bằng tỉ lệ cho căn phòng.

Gương vừa là vật dụng thường ngày lại có vai trò quan trọng trong phong thủy.

Phòng hẹp mà dài: Treo gương dọc theo chiều dài của phòng để "ăn gian" diện tích, tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn.

Đại sảnh nhỏ: Bố trí gương lớn để khuếch đại không gian, mang lại cảm giác thoáng đãng, sang trọng.

Gương tái tạo năng lượng phong thủy

Theo phong thủy, cửa đối cửa là một bố cục bất lợi, mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến gia chủ như thị phi, không gặp may trong cuộc sống.

Gương đặt đối diện cửa cũng có tác động tương tự như cửa đối cửa về mặt phong thủy, đặc biệt khi chiều cao gương lớn hơn 1/2 chiều cao cửa. Lý do là vì gương có khả năng tái tạo năng lượng, tạo ra hiệu ứng tương tự như một chiếc cửa khác.

Gương chuyển hóa năng lượng phong thủy

Theo phong thủy, trong nhiều trường hợp, trên tường lại có gắn gương. Chiếc gương này sẽ phản chiếu năng lượng, biến bức tường thật thành ảo, làm mất đi sự vững chãi vốn có. Do vậy, khi có gương trên tường, bạn không nên ngồi dựa vào vị trí đó.

Khi có gương trên tường, bạn không nên ngồi dựa vào vị trí đó.

Gương dẫn dụ năng lượng phong thủy

Theo quan niệm phong thủy, gương mang khả năng tích lũy và khuếch đại năng lượng. Đối với những căn phòng thiếu ánh sáng, gương đóng vai trò như một "vật dẫn", thu hút nguồn sáng tự nhiên từ bên ngoài, giúp không gian trở nên bừng sáng và rộng rãi hơn. Đây là giải pháp hữu hiệu để cải thiện phong thủy cho những căn phòng không có cửa sổ.

Tuy nhiên, cần lưu ý tránh đặt gương ở vị trí trực tiếp phản chiếu ánh sáng mặt trời, vì điều này có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực về mặt phong thủy.

Gương phô bày năng lượng phong thủy

Gương đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa năng lượng phong thủy. Khi đặt ở vị trí thu hút năng lượng tốt, gương sẽ phản chiếu và khuếch đại nguồn năng lượng tích cực, mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia chủ.

Gương đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa năng lượng phong thủy.

Ngược lại, nếu đặt gương ở nơi có năng lượng tiêu cực, ví dụ như khu vực tối tăm, bừa bộn hoặc đối diện với cửa sổ hướng ra nghĩa địa, gương sẽ phản chiếu và nhân đôi nguồn năng lượng xấu, ảnh hưởng đến vận may và sức khỏe của gia chủ.

Gương bù đắp năng lượng phong thủy

Gương, vật dụng tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang nhiều ý nghĩa trong phong thủy. Theo ngũ hành, gương thuộc hành Kim, đặc biệt là gương đồng và gương thủy ngân. Do đó, gương có khả năng bổ sung năng lượng Kim cho những người mệnh khuyết Kim, giúp cân bằng và cải thiện vận mệnh.

Ngoài ra, việc lựa chọn màu sắc gương cũng cần được cân nhắc dựa trên ngũ hành bản mệnh. Gương màu vàng thuộc hành Thổ, tương sinh với Kim, mang đến sự may mắn và tài lộc. Gương màu xanh lam thuộc hành Thủy, được Kim tương sinh, tượng trưng cho sự thông tuệ và trí tuệ.

Gương phản xạ năng lượng phong thủy

Gương là vật dụng mang nhiều ý nghĩa trong phong thủy, đặc biệt là khả năng hóa giải sát khí. Dựa vào tính chất phản xạ của mình, gương có thể chuyển hướng năng lượng tiêu cực, mang lại sự bình an và may mắn cho gia chủ.

Sử dụng gương để phản xạ lại nguồn năng lượng tiêu cực là một giải pháp hiệu quả.

Ví dụ, nếu nhà bạn gặp phải các trường hợp như hình chiếu (nhà đối diện có góc nhọn, cột điện, ống khói,... chiếu thẳng vào nhà); sát khí (nhà bị ngã ba, ngã tư đường đâm thẳng vào); cửa (cửa chính đối diện với cửa sổ, cửa nhà vệ sinh...)

Tất cả những yếu tố này đều được xem là mang hung khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và vận may của gia chủ. Lúc này, việc sử dụng gương để phản xạ lại nguồn năng lượng tiêu cực là một giải pháp hiệu quả.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.