Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam
GĐXH - Tối 15/10 tại TP.HCM, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera trình diễn vedette đầu tiên trên sàn catwalk Việt Nam trong show thời trang The Art of Harmony.
Lấy cảm hứng từ hình ảnh "mặt trăng vỡ vụn" – ẩn dụ cho hành trình tái sinh và chuyển hóa nội tâm của người phụ nữ, bộ sưu tập gồm hơn 60 thiết kế couture mang đến không gian thời trang hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự mong manh và mạnh mẽ của phái đẹp.
Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thựcGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Hồng Đào sau 6 năm ly hôn chồng, chị chọn tập trung cho công việc và hưởng bình yên bên 2 con gái. Mới đây, Hồng Đào lại tiết lộ chị coi Việt Hương như "đôi tình nhân".
Các thành viên của Twice tại Victoria Secret Fashion Show hôm nayGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Sự xuất hiện các thành viên của Twice - Jihyo, Tzuyu, Nayeon và Momo tại Victoria’s Secret Fashion Show 2025 đã khiến sân “nóng” hơn bao giờ hết.
Huyền thoại Secret Garden mang âm nhạc cổ điển tới Việt NamGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Ban nhạc huyền thoại Secret Garden sẽ có buổi trình diễn duy nhất vào tối 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
'Choáng' với dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà, có cả Hoa hậu quốc tếGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo... gây chú ý khi bê tráp trong lễ ăn hỏi Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào sáng 16/10 tại Thanh Hóa.
Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà khen con trai - con dâu có tình yêu đẹpGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải là bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có lời phát biểu ngắn gọn, chân tình trong đám hỏi của con trai.
Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-ConcertXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...
Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Hương Giang và Kỳ Duyên có màn đối đầu kịch tính trong "Sao nhập ngũ 2025". Cả 2 người đẹp đều cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.
Cô dâu Đỗ Thị Hà rạng rỡ bên chồng doanh nhân trong đám hỏi tại Thanh HóaGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe nhan sắc ngọt ngào trong đám hỏi tại Thanh Hóa cùng chú rể doanh nhân quê Quảng Trị.
Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì ViễnXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 13 "Cách em 1 milimet", Tú vẫn mắc kẹt lại trong quá khứ xưa cũ, còn Ngân xem ra không thực sự hạnh phúc khi bị chồng dằn vặt vì liên quan đến Viễn.
Thân thế chồng doanh nhân quê Quảng Trị của Hoa hậu Đỗ Thị HàGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới đây đã bị rò rỉ tấm thiệp cưới và chú rể là doanh nhân Nguyễn Viết Vương - TGĐ tập đoàn Sơn Hải. Doanh nhân quê Quảng Trị gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt điển trai cùng sự giàu có.
Hoa hậu Đặng Thu Thảo và hôn nhân 8 năm bên chồng doanh nhân tuổi Mão tài giỏiGiải trí
GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 8 năm kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín, cô có cuộc sống kín tiếng và êm đềm.