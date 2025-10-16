Mới nhất
Marian Rivera lần đầu diễn vedette tại Việt Nam

Thứ năm, 16:30 16/10/2025
GĐXH - Tối 15/10 tại TP.HCM, “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera trình diễn vedette đầu tiên trên sàn catwalk Việt Nam trong show thời trang The Art of Harmony.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh "mặt trăng vỡ vụn" – ẩn dụ cho hành trình tái sinh và chuyển hóa nội tâm của người phụ nữ, bộ sưu tập gồm hơn 60 thiết kế couture mang đến không gian thời trang hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự mong manh và mạnh mẽ của phái đẹp.

- Ảnh 1.

Marian Rivera – “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” – xuất hiện lộng lẫy trên sàn diễn “The Art of Harmony”, đánh dấu màn vedette đầu tiên tại Việt Nam.

- Ảnh 2.

Thiết kế dành riêng cho Marian Rivera được 10 nghệ nhân hoàn thiện trong 6 tháng, tôn vinh vẻ đẹp mềm mại và quyền quý.

- Ảnh 3.

Họa tiết hoa linh lan và hoa sơn thêu tay trên nền ren Chantilly – biểu tượng của sự thanh khiết và tái sinh.

- Ảnh 4.

Kỹ thuật dựng phom 3D và layering nhiều tầng giúp chiếc váy phản chiếu ánh sáng như ánh trăng vỡ vụn.

- Ảnh 5.

BST “Lunar Fracture” lấy cảm hứng từ mặt trăng - nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện trong vẻ đẹp nội tâm người phụ nữ.

- Ảnh 6.

Từng mảnh ren, từng đường may đều được chế tác thủ công tỉ mỉ, tạo nên vẻ lộng lẫy tựa khu vườn nở rộ dưới ánh trăng.

- Ảnh 7.

Khoảnh khắc Marian Rivera sải bước trong ánh sáng huyền ảo của bộ sưu tập “Lunar Fracture”.

- Ảnh 8.

Marian Rivera đã khẳng định sức hút của biểu tượng sắc đẹp châu Á.

 

An Trần
