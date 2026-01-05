Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Mâu thuẫn trong ăn nhậu, thanh niên chém bạn, trộm xe máy bỏ trốn

Thứ hai, 17:17 05/01/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong lúc ăn uống, Thắng và H xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cự cãi. Thắng và bạn dùng dao chém H bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Theo Báo Công an TPHCM, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết đang tạm giữ Trần Thắng (SN 1999, ngụ xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và Lý Thành Đạt (SN 2003, ngụ xã Thanh An, TPHCM) về hành vi cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn trong ăn nhậu thanh niên chém bạn, trộm xe máy bỏ trốn - Ảnh 1.

Thắng và Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: CA TPHCM

Điều tra ban đầu cho thấy, lúc 23 giờ 30 ngày 3/1, Công an xã Phú Giáo nhận tin báo của chị N.T.A (SN 1995, ngụ ấp 1, xã Phú Giáo) về việc bị mất xe máy biển số 64G1 – 055xx.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã lập tức truy xét và khoá địa bàn, chỉ hơn 2 giờ truy xét đã phát hiện bắt giữ Thắng cùng xe máy bị trộm.

Mâu thuẫn trong ăn nhậu thanh niên chém bạn, trộm xe máy bỏ trốn - Ảnh 2.

Thắng cùng chiếc xe máy mà đối tượng lấy trộm. Ảnh: CA TPHCM

Qua xác minh, làm rõ, cảnh sát xác định khoảng 22 giờ 30 ngày 3/1, Thắng cùng Đạt tổ chức nhậu tại phòng trọ trên địa bàn tổ 3, ấp 1, xã Phú Giáo. Trong quá trình ăn nhậu và xảy ra mâu thuẫn, cả 2 dùng dao chém anh L.H.Q.H (SN 2003, ngụ phường Phú Xuân, TP Huế) gây thương tích ở vùng đầu, tay, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được Công an xã Phú Giáo tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Ngăn chặn nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

17 năm tù cho kẻ giết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

17 năm tù cho kẻ giết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

Đà Nẵng: Hơn 20 thanh niên mang hung khí, hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ tin nhắn

Đà Nẵng: Hơn 20 thanh niên mang hung khí, hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ tin nhắn

Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng Nai

Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng Nai

Nghịch tử cầm dao đuổi em, chém bố sau mâu thuẫn

Nghịch tử cầm dao đuổi em, chém bố sau mâu thuẫn

Cùng chuyên mục

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò thuê người Hàn Quốc diễn thuyết, bán sâm rởm giá 'cắt cổ' cho người già

Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò thuê người Hàn Quốc diễn thuyết, bán sâm rởm giá 'cắt cổ' cho người già

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ đón khách trên 65 tuổi, cấm tuyệt đối quay phim chụp ảnh và dùng "mồi nhử" là chai nước mắm, gói mì chính... Công ty ONNURI VINA đã dụ dỗ hàng loạt người cao tuổi mua thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá đắt gấp 12 lần giá trị thực.

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen rồi xảy ra án mạng

Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen rồi xảy ra án mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

Trong lúc cùng con trai đánh ghen tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Công Tùng đã dùng dao đâm chết “tình địch”.

Đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ số lượng lớn

Đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ số lượng lớn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất phục vụ sản xuất pháo nổ trên phạm vi cả nước, thu giữ hơn 3 tấn tang vật.

Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1

Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao 'giải cứu toàn cầu', trả 100.000 USD nếu phát hiện nhận tiền

Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao 'giải cứu toàn cầu', trả 100.000 USD nếu phát hiện nhận tiền

Pháp luật - 2 ngày trước

Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao “giải cứu toàn cầu”, từ Campuchia ra thế giới, tuyên bố thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai đưa ra bằng chứng Hải lấy tiền của nạn nhân.

Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An Sinh

Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An Sinh

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Đối tượng khai nhận, bản thân chuẩn bị sẵn xà beng, máy cắt, bao tải, sau đó đi xe đạp từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự. Tuy nhiên khi đang cạy hòm công đức tại đền An Sinh thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ

Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải

Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải

Pháp luật - 3 ngày trước

Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền” song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.

Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026

Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

Xem nhiều

Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ

Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ

Pháp luật

GĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An Sinh

Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An Sinh

Pháp luật
Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải

Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải

Pháp luật
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”

Pháp luật
Xuất hiện thủ đoạn hoàn toàn mới lừa đảo sổ tiết kiệm giấy

Xuất hiện thủ đoạn hoàn toàn mới lừa đảo sổ tiết kiệm giấy

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top