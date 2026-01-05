Mâu thuẫn trong ăn nhậu, thanh niên chém bạn, trộm xe máy bỏ trốn
GĐXH - Trong lúc ăn uống, Thắng và H xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cự cãi. Thắng và bạn dùng dao chém H bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.
Theo Báo Công an TPHCM, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết đang tạm giữ Trần Thắng (SN 1999, ngụ xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và Lý Thành Đạt (SN 2003, ngụ xã Thanh An, TPHCM) về hành vi cố ý gây thương tích.
Điều tra ban đầu cho thấy, lúc 23 giờ 30 ngày 3/1, Công an xã Phú Giáo nhận tin báo của chị N.T.A (SN 1995, ngụ ấp 1, xã Phú Giáo) về việc bị mất xe máy biển số 64G1 – 055xx.
Nhận tin báo, lực lượng Công an xã lập tức truy xét và khoá địa bàn, chỉ hơn 2 giờ truy xét đã phát hiện bắt giữ Thắng cùng xe máy bị trộm.
Qua xác minh, làm rõ, cảnh sát xác định khoảng 22 giờ 30 ngày 3/1, Thắng cùng Đạt tổ chức nhậu tại phòng trọ trên địa bàn tổ 3, ấp 1, xã Phú Giáo. Trong quá trình ăn nhậu và xảy ra mâu thuẫn, cả 2 dùng dao chém anh L.H.Q.H (SN 2003, ngụ phường Phú Xuân, TP Huế) gây thương tích ở vùng đầu, tay, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Vụ việc đang được Công an xã Phú Giáo tiếp tục điều tra, làm rõ.
GĐXH - Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.
GĐXH - Chỉ đón khách trên 65 tuổi, cấm tuyệt đối quay phim chụp ảnh và dùng "mồi nhử" là chai nước mắm, gói mì chính... Công ty ONNURI VINA đã dụ dỗ hàng loạt người cao tuổi mua thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá đắt gấp 12 lần giá trị thực.
Trong lúc cùng con trai đánh ghen tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Công Tùng đã dùng dao đâm chết "tình địch".
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất phục vụ sản xuất pháo nổ trên phạm vi cả nước, thu giữ hơn 3 tấn tang vật.
GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao "giải cứu toàn cầu", từ Campuchia ra thế giới, tuyên bố thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai đưa ra bằng chứng Hải lấy tiền của nạn nhân.
GĐXH - Đối tượng khai nhận, bản thân chuẩn bị sẵn xà beng, máy cắt, bao tải, sau đó đi xe đạp từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự. Tuy nhiên khi đang cạy hòm công đức tại đền An Sinh thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
GĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc "giải cứu miễn phí, không nhận tiền" song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.
GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
