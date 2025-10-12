Mẹ 70 tuổi biến nhà thành ‘núi rác’, con gái thuê 12 chuyến xe mới dọn xong
Suốt nhiều năm, bà lão 70 tuổi miệt mài nhặt nhạnh, tích trữ đồ cũ chất đầy nhà, đến mức không còn lối đi. Đầu tháng 10 vừa qua, con gái và con rể phải thuê công nhân, huy động 12 chuyến xe để dọn.
Rác chất đầy nhà, không còn lối đi
Tại thành phố Trương Gia Khẩu (Hà Bắc, Trung Quốc), một bà lão hơn 70 tuổi có thói quen nhặt rác, tích trữ phế liệu suốt nhiều năm. Căn nhà của bà chất đầy đồ cũ, khiến con gái và con rể phải nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ, thuê công nhân dọn dẹp trong nhiều giờ liền.
Theo trang News QQ , việc dọn dẹp diễn ra từ sáng tới khuya ngày 5/10, với tổng cộng 12 chuyến xe lớn nhỏ chở rác ra khỏi khu dân cư. Được biết, bà lão chỉ có thói quen “ôm đồ cũ”, chứ không gặp khó khăn về kinh tế.
Những video lan truyền trên mạng cho thấy, số rác được ném từ căn hộ tầng 3 xuống cao tới 2m, gần như che kín tầng 1. Công nhân phải dùng xe tải liên tục vận chuyển từng đống đồ.
Buổi tối, dưới ánh đèn mờ, bà lão vẫn lom khom lựa lại từng món, nhặt lên xem rồi đặt xuống, không nỡ bỏ đi.
Một cán bộ khu dân cư cho biết, vợ chồng bà sống ở tầng 3, còn con gái và con rể ở nơi khác. “Nhà bà chất đầy rác, toàn là quần áo rách, giấy vụn, chai nhựa. Rác chiếm mọi vị trí, trong nhà không còn chỗ đặt chân. Gián xuất hiện khắp nơi khiến hàng xóm khổ sở”, người này nói.
Chồng bà cũng bất lực vì vợ nhưng không biết làm cách nào để giải quyết, đành phải nhờ tới con cái. Chính quyền từng nhiều lần vận động nhưng bà không hợp tác. Nhà chật đến mức bà phải bò ra ngoài. Rác còn tràn ra cả hành lang, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Trước phản ánh của cư dân, chính quyền địa phương buộc phải can thiệp. Dịp nghỉ lễ vừa qua, con gái bà nhờ công nhân tới dọn, tốn vài nghìn nhân dân tệ, đồng thời xin hỗ trợ xe chuyên dụng vì lượng rác quá lớn.
“Ban ngày dùng xe nhỏ, tối phải huy động thêm 2 xe tải lớn. Cả nhóm làm từ sáng đến hơn 0h mới xong”, đại diện khu dân cư kể.
"Hội chứng tích trữ” sau cú sốc mất con
Bà lão không hề khó khăn về kinh tế. Theo chính quyền, chồng bà có lương hưu 4.000–5.000 tệ/tháng (15-18 triệu đồng/tháng) và vẫn làm thêm.
“Bà không nhặt rác để bán nhưng thấy gì bà cũng tiếc, giữ lại hết. Căn hộ chỉ 40-50m2 mà rác chất cao như núi”, cán bộ khu dân cư nói.
Một người hàng xóm kể, bà lão từng tâm sự rằng, sau khi con trai qua đời, bà bắt đầu đi nhặt đồ khắp nơi. “Có lẽ bà thấy trống vắng, muốn giữ lại mọi thứ như cách lấp đầy nỗi mất mát”, người này nói.
Câu chuyện khiến nhiều cư dân mạng xót xa: “Những người từng sống thời khốn khó đều hiểu cảm giác đó. Thấy cái gì cũng sợ bỏ phí”.
Một số khác bày tỏ lo ngại về nguy cơ cháy nổ và vấn đề sức khỏe tâm lý của người già, mong chính quyền và gia đình tiếp tục theo dõi, giúp bà ổn định cuộc sống.
Theo các bác sĩ ở Trung tâm Sức khỏe tâm thần Thượng Hải, khoảng 6% người cao tuổi mắc chứng rối loạn tích trữ, thường gắn liền với cô đơn, mất an toàn hoặc bệnh lý thần kinh như Alzheimer, sa sút trí tuệ thùy trán - thái dương.
Nghiên cứu cũng chỉ ra, hơn một nửa bệnh nhân rối loạn tích trữ đồng thời bị trầm cảm, số khác mắc chứng lo âu hoặc rối loạn giao tiếp xã hội.
