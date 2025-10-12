Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Mẹ 70 tuổi biến nhà thành ‘núi rác’, con gái thuê 12 chuyến xe mới dọn xong

Chủ nhật, 18:17 12/10/2025 | Bốn phương
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Suốt nhiều năm, bà lão 70 tuổi miệt mài nhặt nhạnh, tích trữ đồ cũ chất đầy nhà, đến mức không còn lối đi. Đầu tháng 10 vừa qua, con gái và con rể phải thuê công nhân, huy động 12 chuyến xe để dọn.

Rác chất đầy nhà, không còn lối đi

Tại thành phố Trương Gia Khẩu (Hà Bắc, Trung Quốc), một bà lão hơn 70 tuổi có thói quen nhặt rác, tích trữ phế liệu suốt nhiều năm. Căn nhà của bà chất đầy đồ cũ, khiến con gái và con rể phải nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ, thuê công nhân dọn dẹp trong nhiều giờ liền.

Theo trang News QQ , việc dọn dẹp diễn ra từ sáng tới khuya ngày 5/10, với tổng cộng 12 chuyến xe lớn nhỏ chở rác ra khỏi khu dân cư. Được biết, bà lão chỉ có thói quen “ôm đồ cũ”, chứ không gặp khó khăn về kinh tế.

Những video lan truyền trên mạng cho thấy, số rác được ném từ căn hộ tầng 3 xuống cao tới 2m, gần như che kín tầng 1. Công nhân phải dùng xe tải liên tục vận chuyển từng đống đồ.

Mẹ 70 tuổi biến nhà thành ‘núi rác’, con gái thuê 12 chuyến xe mới dọn xong - Ảnh 1.

Rác chất đầy nhà đến mức con gái phải thuê tới 12 chuyến xe chở điẢnh: QQ

Buổi tối, dưới ánh đèn mờ, bà lão vẫn lom khom lựa lại từng món, nhặt lên xem rồi đặt xuống, không nỡ bỏ đi.

Một cán bộ khu dân cư cho biết, vợ chồng bà sống ở tầng 3, còn con gái và con rể ở nơi khác. “Nhà bà chất đầy rác, toàn là quần áo rách, giấy vụn, chai nhựa. Rác chiếm mọi vị trí, trong nhà không còn chỗ đặt chân. Gián xuất hiện khắp nơi khiến hàng xóm khổ sở”, người này nói.

Chồng bà cũng bất lực vì vợ nhưng không biết làm cách nào để giải quyết, đành phải nhờ tới con cái. Chính quyền từng nhiều lần vận động nhưng bà không hợp tác. Nhà chật đến mức bà phải bò ra ngoài. Rác còn tràn ra cả hành lang, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Trước phản ánh của cư dân, chính quyền địa phương buộc phải can thiệp. Dịp nghỉ lễ vừa qua, con gái bà nhờ công nhân tới dọn, tốn vài nghìn nhân dân tệ, đồng thời xin hỗ trợ xe chuyên dụng vì lượng rác quá lớn.

“Ban ngày dùng xe nhỏ, tối phải huy động thêm 2 xe tải lớn. Cả nhóm làm từ sáng đến hơn 0h mới xong”, đại diện khu dân cư kể.

"Hội chứng tích trữ” sau cú sốc mất con

Bà lão không hề khó khăn về kinh tế. Theo chính quyền, chồng bà có lương hưu 4.000–5.000 tệ/tháng (15-18 triệu đồng/tháng) và vẫn làm thêm.

Mẹ 70 tuổi biến nhà thành ‘núi rác’, con gái thuê 12 chuyến xe mới dọn xong - Ảnh 2.

Đêm xuống, bà lão vẫn ra tìm "đồ" trong đống rác vừa bị dọn. Ảnh: QQ

“Bà không nhặt rác để bán nhưng thấy gì bà cũng tiếc, giữ lại hết. Căn hộ chỉ 40-50m2 mà rác chất cao như núi”, cán bộ khu dân cư nói.

Một người hàng xóm kể, bà lão từng tâm sự rằng, sau khi con trai qua đời, bà bắt đầu đi nhặt đồ khắp nơi. “Có lẽ bà thấy trống vắng, muốn giữ lại mọi thứ như cách lấp đầy nỗi mất mát”, người này nói.

Câu chuyện khiến nhiều cư dân mạng xót xa: “Những người từng sống thời khốn khó đều hiểu cảm giác đó. Thấy cái gì cũng sợ bỏ phí”.

Một số khác bày tỏ lo ngại về nguy cơ cháy nổ và vấn đề sức khỏe tâm lý của người già, mong chính quyền và gia đình tiếp tục theo dõi, giúp bà ổn định cuộc sống.

Theo các bác sĩ ở Trung tâm Sức khỏe tâm thần Thượng Hải, khoảng 6% người cao tuổi mắc chứng rối loạn tích trữ, thường gắn liền với cô đơn, mất an toàn hoặc bệnh lý thần kinh như Alzheimer, sa sút trí tuệ thùy trán - thái dương.

Nghiên cứu cũng chỉ ra, hơn một nửa bệnh nhân rối loạn tích trữ đồng thời bị trầm cảm, số khác mắc chứng lo âu hoặc rối loạn giao tiếp xã hội.

Con gái giúp mẹ tìm lại bạn thân mất liên lạc 50 năm, niềm vui vỡ òaCon gái giúp mẹ tìm lại bạn thân mất liên lạc 50 năm, niềm vui vỡ òa

Bằng tấm ảnh cũ, chị Thư bất ngờ tìm được người bạn thân của mẹ, giúp cả hai sống lại kỷ niệm tuổi học trò sau 50 năm xa cách, mất liên lạc.

Như Ý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Bạn sẽ già nhanh hơn nếu không làm 5 điều trước khi ngủ

Bạn sẽ già nhanh hơn nếu không làm 5 điều trước khi ngủ

4 cung hoàng đạo giỏi ngụy trang bản chất: Đừng vội tin vẻ ngoài của họ

4 cung hoàng đạo giỏi ngụy trang bản chất: Đừng vội tin vẻ ngoài của họ

Nhìn 4 thói quen này, biết ngay vì sao nhiều đàn ông thông minh vẫn có cuộc đời thất bại

Nhìn 4 thói quen này, biết ngay vì sao nhiều đàn ông thông minh vẫn có cuộc đời thất bại

Cụ ông 91 tuổi sở hữu 17 tỷ đồng nhưng chỉ cho mỗi cháu thừa kế 1,7 triệu: Bài học đắt giá về tình thân

Cụ ông 91 tuổi sở hữu 17 tỷ đồng nhưng chỉ cho mỗi cháu thừa kế 1,7 triệu: Bài học đắt giá về tình thân

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người giỏi giang: Giống như rượu ngon, càng để lâu càng thơm

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người giỏi giang: Giống như rượu ngon, càng để lâu càng thơm

Cùng chuyên mục

Xuất hiện xúc tu bí ẩn mọc ra từ thiên thạch: Người ngoài hành tinh đang lớn lên?

Xuất hiện xúc tu bí ẩn mọc ra từ thiên thạch: Người ngoài hành tinh đang lớn lên?

Tiêu điểm - 2 giờ trước

Một người đàn ông được biết đến với tên Kin ở Panama đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố tìm thấy sinh vật lạ giống “người ngoài hành tinh” trong một thiên thạch.

Hình ảnh chưa từng có về "hành tinh khó nắm bắt"

Hình ảnh chưa từng có về "hành tinh khó nắm bắt"

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Khoảnh khắc hiếm có về WISPIT-2b đại diện cho một bước ngoặt trong ngành thiên văn học hành tinh.

Người đàn ông được chuyển khoản 5 triệu đồng bỗng dưng gặp rắc rối lớn dù đã báo cảnh sát: Việc cần làm ngay khi có số tiền lạ vào tài khoản

Người đàn ông được chuyển khoản 5 triệu đồng bỗng dưng gặp rắc rối lớn dù đã báo cảnh sát: Việc cần làm ngay khi có số tiền lạ vào tài khoản

Tiêu điểm - 17 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sau khi bất ngờ nhận được 5 triệu đồng chuyển vào tài khoản, còn nhận được hàng loạt tin nhắn chửi bới, đe dọa sẽ "khủng bố" điện thoại của ông và cả người thân nếu không thanh toán.

Phẫu thuật ‘nắn’ xương sườn giúp cô gái gen Z có vòng eo con kiến, giảm 15cm

Phẫu thuật ‘nắn’ xương sườn giúp cô gái gen Z có vòng eo con kiến, giảm 15cm

Bốn phương - 1 ngày trước

Chăm tập gym mà eo vẫn to, cô gái 25 tuổi chấp nhận ca siết eo bằng phẫu thuật định hình xương sườn; phương pháp mới này giúp cô giảm 15cm vòng eo.

Thấy "thủy quái" bất động trên bãi cát, chuyên gia nói: Đây là loài vật cực hiếm, thế giới mới gặp 7 lần

Thấy "thủy quái" bất động trên bãi cát, chuyên gia nói: Đây là loài vật cực hiếm, thế giới mới gặp 7 lần

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Khoảnh khắc "thủy quái" xuất hiện trên bãi cát đã lập tức gây bão mạng, kéo theo hàng loạt tranh luận sôi nổi.

Chiêm ngưỡng con đập "quái vật" cao nhất thế giới, hơn tháp Eiffel 5 mét

Chiêm ngưỡng con đập "quái vật" cao nhất thế giới, hơn tháp Eiffel 5 mét

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Con đập thủy điện này nằm ở đâu?

Nam thanh niên từng bán thận để mua iPhone hiện ra sao sau 14 năm?

Nam thanh niên từng bán thận để mua iPhone hiện ra sao sau 14 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - 14 năm sau quyết định bán thận để mua iPhone, Vương Cương giờ đây sống trong cảnh tàn phế, phụ thuộc vào máy móc để duy trì sự sống.

Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong chính xác thời điểm thế giới sẽ tận thế: Không thể tránh khỏi

Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong chính xác thời điểm thế giới sẽ tận thế: Không thể tránh khỏi

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Có 2 lý do có thể dẫn đến sự diệt vong không thể tránh khỏi này.

Con cá cô đơn nhất thế giới

Con cá cô đơn nhất thế giới

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Không có hình ảnh nào về chú cá voi này, vì nó chưa từng được nhìn thấy.

Tại sao vũ trụ tồn tại?

Tại sao vũ trụ tồn tại?

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Vũ trụ tồn tại vì vật chất và phản vật chất không phải là "bạn tốt" của nhau.

Xem nhiều

Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch

Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch

Chuyện đó đây

Chúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.

Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”

Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”

Chuyện đó đây
Căn hộ 30m2 nhưng gia chủ đòi đền bù 36 tỷ đồng mới chịu di dời: Chủ đầu tư ra quyết định bất ngờ

Căn hộ 30m2 nhưng gia chủ đòi đền bù 36 tỷ đồng mới chịu di dời: Chủ đầu tư ra quyết định bất ngờ

Tiêu điểm
Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây

Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây

Tiêu điểm
Cái cây cô đơn nhất thế giới

Cái cây cô đơn nhất thế giới

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top