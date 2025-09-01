Mẹ đảm ở Hà Nội chỉ cách làm thạch rau câu cờ đỏ sao vàng cực đơn giản, mừng ngày đại lễ 2/9

"Nơi nào có mặt trời, nơi đó có ánh sáng. Nơi nào có cờ đỏ sao vàng, nơi đó có niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Tự hào là người Việt Nam, hoà chung nhịp đập con tim cùng tình yêu nước của dân tộc, cùng Ni làm món thạch rau câu cờ đỏ sao vàng mừng ngày đại lễ đất nước nhé!". Chị Ni Nguyễn (Thanh Xuân, Hà Nội) rất hào hứng chia sẻ thành quả và công thức làm đơn giản đến mọi người sau khi đã làm thử món ăn bắt mắt ngon miệng và ý nghĩa này.