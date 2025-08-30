Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý 4 món lẩu, kết hợp cùng món ăn phụ, giúp tăng tình thân những ngày nghỉ Lễ
GĐXH - Nghỉ Lễ luôn là khoảng thời gian quý để vào bếp nấu cho người thân những món ăn ngon, giúp gia đình gắn kết hơn.
‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên giaĂn - 1 giờ trước
GĐXH – Tháng 7 âm lịch - “tháng cô hồn” luôn gắn liền với nhiều nghi lễ tâm linh và quan niệm dân gian. Ngoài việc cúng lễ để tưởng nhớ tổ tiên, nhiều người còn quan tâm tới các món ăn nên dùng trong tháng này.
Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9Ăn - 15 giờ trước
GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.
5 ngõ ẩm thực náo nhiệt nhất phố cổ Hà Nội: Lưu ngay để thưởng thức dịp lễ 80 năm Quốc khánh 2/9Ăn - 16 giờ trước
GĐXH - Dịp lễ 2/9 năm nay, khi Hà Nội rộn ràng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, dạo một vòng qua 5 ngõ ẩm thực náo nhiệt dưới đây sẽ giúp bạn vừa tận hưởng hương vị truyền thống, vừa cảm nhận trọn vẹn nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô.
7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội là “thủ phủ ẩm thực” của Việt Nam với những món ăn gắn liền cùng lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng. Nhiều món ăn đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành biểu tượng không thể thiếu trong đời sống người Hà Nội.
Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ thì được coi là đủ? Làm sao để mâm cỗ cùng Rằm tháng 7 giúp chúng ta được yên tâm.
Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8Ăn - 1 ngày trước
Đây là loại cá quen thuộc ở Việt Nam, được Trung Quốc ví như “thuốc bổ thượng hạng“. Loại cá này giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng có giá thành khá rẻ.
Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âmĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tháng 7 âm năm nay trùng tháng 9 dương, nhiều nơi tổ chức đón mừng Tết Độc lập. Và những món ăn ngon từ ngồng tỏi tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể ấm áp, khỏe mạnh, khử được hàn khí khi ở ngoài trời lâu, hoặc đi khuya, về sớm dịp này.
Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Buổi chiều tháng cô hồn nếu cảm thấy mỏi mệt, nhà lạnh, lòng buồn bực, bất an... hãy dùng củ tỏi nướng theo cách sau. Khi mùi thơm lan ra... dương khí trở về ấm mình, ấm nhà, người thân vui vẻ, bình an.
Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhàĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Việc chuẩn bị những món ăn ngon trên mâm cơm của gia đình vào dịp lễ Quốc Khánh sẽ mang đến cho gia đình và người thân bạn những phút giây trọn vẹn nhất. Hãy cùng bài viết sau điểm qua một số món ngon tiêu biểu và siêu dễ làm tại gia.
Cảnh báo: 5 thực phẩm quen thuộc khi hâm nóng sẽ "cực độc", không phải ai cũng biết!Ăn - 2 ngày trước
Một số thực phẩm vốn không có hại, còn ngon miệng và giàu dinh dưỡng nhưng khi hâm nóng lại "cực độc" nhưng không phải ai cũng biết.
Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khácĂn
GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.