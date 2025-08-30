Mới nhất
Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý 4 món lẩu, kết hợp cùng món ăn phụ, giúp tăng tình thân những ngày nghỉ Lễ

Thứ bảy, 17:51 30/08/2025 | Ăn
GĐXH - Nghỉ Lễ luôn là khoảng thời gian quý để vào bếp nấu cho người thân những món ăn ngon, giúp gia đình gắn kết hơn.

Mẹ đảm ở HN gợi ý 4 món lẩu giúp &quot;tăng tình thân&quot; những ngày nghỉ Lễ - Ảnh 1.

Chị Lê Lan Anh là một "mẹ đảm" khá nổi trong cộng đồng những người yêu bếp .Dù bận rộn công việc nhưng chị vẫn rất chăm chỉ vào bếp mỗi ngày. Các mâm cơm chị nấu luôn phong phú, đa dạng món, đủ chất và bổ dưỡng, mùa nào ăn cũng được.

Mẹ đảm ở HN gợi ý 4 món lẩu giúp &quot;tăng tình thân&quot; những ngày nghỉ Lễ - Ảnh 2.

Hòa chung thời khắc cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, là dịp gia đình nghỉ ngơi, sum vầy, với chị Lan Anh càng là khoảng thời gian quý để chị vào bếp nấu cho người thân những món ăn ngon, giúp gia đình gắn kết hơn.

Mẹ đảm ở HN gợi ý 4 món lẩu giúp &quot;tăng tình thân&quot; những ngày nghỉ Lễ - Ảnh 1.

Dưới đây là một số món lẩu chị đã từng làm, trở thành những gợi ý tốt cho nhiều gia đình trong dịp nghỉ lễ này. Bạn có thể làm một bữa ăn với: lẩu gà giấm bỗng rượu nếp, nộm gà xé phay, thạch và trà sữa Thái Lan tự làm.

Mẹ đảm ở HN gợi ý 4 món lẩu giúp &quot;tăng tình thân&quot; những ngày nghỉ Lễ - Ảnh 2.

Hoặc lẩu nấm, cá hồi sốt chanh leo, bánh chưng rán nếu gia đình đông người.

Mẹ đảm ở HN gợi ý 4 món lẩu giúp &quot;tăng tình thân&quot; những ngày nghỉ Lễ - Ảnh 3.

Bàn tiệc khác với: lẩu hải sản, nộm sứa, miến xào cua, tôm bỏ lò, cũng là một gợi ý thú vị cho người thân quây quần dịp này.

Mẹ đảm ở HN gợi ý 4 món lẩu giúp &quot;tăng tình thân&quot; những ngày nghỉ Lễ - Ảnh 4.

Bạn cũng có thể gắn kết gia đình với một nồi lẩu gà dễ ăn cho người lớn và miến lươn xào cho trẻ nhỏ.

Cây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, nấu thành canh cực ngon và bổCây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, nấu thành canh cực ngon và bổ

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, nếu sử dụng hợp lý, loại rau này có thể hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, bảo vệ xương khớp, giảm co giật và giúp hạ nguy cơ mắc ung thư.


 

Phương Nghi (t/h)
Top