Cách làm cơm chay hấp lá sen thơm ngon cho ngày lễ Vu Lan
GĐXH - Món cơm chay lá sen thanh đạm và đầy đủ dưỡng chất với vị bùi bùi của hạt sen hòa quyện cùng những hạt cơm mềm dẻo, thơm ngon. Hãy cùng vào bếp với bài viết sau để thực hiện món chay này với công thức đơn giản, dễ làm.
Cơm chay hấp lá sen
Nguyên liệu
Gạo dẻo 2 chén; Sen tươi 150 gram; Chả chay 150 gram (cắt hạt lựu); Nấm đông cô 10 gram (cắt hạt lựu); Cà rốt 100 gram (cắt hạt lựu); Đậu que 100 gram (cắt hạt lựu); Lá sen 2 cái; Đường 10 gram; Hạt nêm chay 10 gram; Nước tương 10 gram; Dầu hào chay 10 gram.
Cách chế biến
Đầu tiên, bạn rửa thật sạch hạt sen sau đó luộc hạt sen với 1 ít muối đến khi mềm thì vớt ra, phần nước sen dùng để nấu cơm. Sau đó, bạn vo gạo sạch rồi nấu bằng nước luộc sen. Bắt chảo lên bếp, cho 1 ít dầu ăn, sau đó cho cà rốt, đậu, nấm đông cô, chả chay vào, 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm chay, 1 muỗng dầu hào chay, 1 muỗng nước tương đảo đều các nguyên liệu, rồi cho hạt sen vào đảo đều, nhắc chảo xuống.
Tiếp theo bạn cho hỗn hợp mới xào cùng với cơm trắng trộn đều, gói vào lá sen rồi hấp khi nước sôi từ 5 đến 7 phút. Cuối cùng bạn đã có món cơm chay lá sen thanh đạm và đầy đủ dưỡng chất thiết yếu với vị ngọt mát của hạt sen quyện cùng những hạt cơm thơm ngon, dẻo ngọt, sự phong phú của các nguyên liệu.
Cơm chay lá sen
Sơ chế nguyên liệu
Đầu tiên, bạn lấy 20gr nấm hương khô ngâm trong nước ấm khoảng 7 - 10 phút cho nấm nở rồi vớt ra. Sau đó, bạn vắt kiệt nước rồi cắt thành sợi nhỏ. Tiếp theo, bạn gọt vỏ cà rốt, rửa sạch rồi cắt hạt lựu. Bắp ngô thì bạn tách lấy hạt, bỏ lõi.
Tiếp đến, bạn lấy 20gr hạt sen khô đã ngâm nở mềm từ đêm hôm trước ra để loại bỏ phần tâm sen, đồng thời bóc bỏ lớp màng màu nâu. Đậu que thì bạn nhặt bỏ 2 đầu và tước xơ, sau đó rửa sạch rồi cắt hạt lựu.
Sau đó, bạn đun thật sôi khoảng 300ml nước rồi cho hạt sen đã sơ chế vào luộc với lửa vừa. Đến khi nước sôi lại, bạn hạ nhỏ lửa và ninh thêm 10 phút đến khi hạt sen chín mềm thì vớt ra.
Hấp cơm
Đầu tiên, bạn bắc chảo lên bếp, rồi cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng, bạn cho 1 muỗng canh hành khô băm nhuyễn vào phi thơm.
Kế đến, bạn cho đậu que, cà rốt, ngô ngọt, nấm hương đã sơ chế vào xào đều tay trong khoảng 2 phút cho hỗn hợp vừa chín tới thì nêm vào khoảng 1 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt.
Tiếp đó, bạn cho 1 chén (chén ăn cơm) cơm để nguội vào đảo đều. Sau đó, bạn nêm thêm 3 muỗng canh xì dầu vào, trộn đều tất cả nguyên liệu với nhau ở lửa lớn trong khoảng 30 giây thì có thể nêm nếm lại cho vừa vị rồi tắt bếp.
Lá sen sau khi đã rửa sạch, lau khô thì bạn đặt vào tô với mặt gân ở bên trong. Tiếp đến, bạn cho hạt sen vào trước rồi rải đều cơm lên trên. Sau đó, bạn túm lá sen lại và dùng tăm để ghim cố định.
Cuối cùng, bạn bắc nồi lên bếp, cho 1 tô nước vào rồi đặt gói cơm lên xửng hấp và đậy nắp lại. Bạn hấp trong khoảng 10 phút đến khi cơm chín mềm, dậy mùi thơm thì lấy ra khỏi nồi.
Sau khi hấp xong, bạn lấy gói cơm ra dĩa rồi dùng kéo cắt lá sen thành 6 cánh từ đỉnh đến giữa gói cơm. Cơm chay lá sen có màu sắc cực bắt mắt cùng hương thơm thoang thoảng đặc trưng của hạt sen. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được hạt cơm mềm dẻo, hạt sen bùi bùi hòa quyện cùng phần nhân rau củ được nêm nếm vừa ăn. Thưởng thức cơm chay lá sen ngon nhất khi còn nóng.
