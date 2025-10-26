Mẹo hóa giải thị phi tăng cường vận may tài khí cho bản thân

Sử dụng cây phong thủy

Một trong những mẹo hóa giải thị phi được phong thủy cho biết chính là sử dụng cây xanh, điển hình là cây xương rồng trong không gian sống để hóa giải, tiêu triệt bớt hung họa từ thị phi.

Đặt một chậu cây nhỏ trong nhà vệ sinh không chỉ điều hòa không khí, mà còn có tác dụng cắt đứt thị phi của gia chủ.

Ứng dụng màu sắc ngũ hành vào cuộc sống

Đối với vận hạn thị phi không thể tránh khỏi đối với những đương số có phần lớn thời gian làm việc học tập tại môi trường tập thể, điển hình như công việc văn phòng.

Để hóa giải và tiêu trừ bớt vận xấu của thị phi, phong thủy cho biết, bạn nên ứng dụng màu sắc trong Hỷ Dụng Thần để khắc chế một số màu sắc ảnh hưởng tới vận thị phi của mình. Đồng thời thúc đẩy những màu sắc Dụng Thần phù hợp để tăng cường vận may, tránh tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng tới công việc.

Sử dụng tranh vẽ

Treo tranh phong thủy trong không gian phòng ngủ cũng là một cách để hóa giải thị phi hiệu quả, tuy nhiên gia chủ chỉ nên chọn những bức tranh có màu sắc nhẹ nhàng, nội dung thanh tĩnh để cản bớt hung tinh thị phi đáo đến.

Sử dụng vật phẩm phong thủy

Bột xông đại cát

Vật phẩm bột xông đại cát phong thủy được biết đến công năng xông phòng, tẩy uế không gian nhà ở, công ty, văn phòng đem lại năng lượng dương khí mạnh mẽ luân chuyển cùng yếu tố ngũ hành để đạt được vượng khí phúc lộc tài thọ cho gia chủ.

Hổ phù an gia hóa sát

Hổ phù an gia hóa sát được cho là đệ nhất pháp khí trấn trạch, tịch tà có tác dụng hóa giải các thế sát tại các khu vực nhà vệ sinh, cửa chính mang lại nhiều may mắn và bình an tới gia đạo.

Vật phẩm hổ phù an gia hóa sát

Vật phẩm này hoàn toàn được chế tác từ đồng nguyên khối nên sở hữu năng lượng dương khí không dễ bị nhiễm tạp chất âm khí trong quá trình sử dụng khi treo trấn trạch trong một thời gian dài.

Túi bình an thiên bảo

Túi bình an thiên bảo là vật phẩm chỉ về bình an, tài lộc cho người sở hữu, hơn nữa cũng được đánh giá là vật phẩm quà tặng ý nghĩa cho người thân hóa giải vận hạn vô cùng hiệu quả và thích hợp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.