Meygroup được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026
Ngày 26/6/2026 tại Hà Nội, Meygroup được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 - ngành Bất động sản. Danh hiệu ghi nhận hành trình kiên định với triết lý "Bất động sản Tinh khiết", nơi môi trường, con người và vận hành bền vững được đặt làm nền tảng cho phát triển dài hạn.
ESG và thước đo mới trong phát triển bất động sản
Diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề "Sáng tạo để Tăng trưởng, Xanh để Bền vững", Lễ công bố Top 100, Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 do Báo Tài chính - Đầu tư, thuộc Bộ Tài chính, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) tổ chức. Sự kiện diễn ra tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, Hà Nội, quy tụ đại diện các cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, tổ chức quốc tế, báo chí truyền thông và hơn 250 đại diện doanh nghiệp tiêu biểu.
Trong bối cảnh tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng của thị trường, ESG được xem như hệ quy chiếu đánh giá năng lực dài hạn của doanh nghiệp. Không chỉ dừng ở yếu tố môi trường, ESG còn bao gồm trách nhiệm xã hội và chất lượng quản trị, qua đó phản ánh khả năng kiểm soát rủi ro, tính minh bạch và mức độ đóng góp cho cộng đồng. Với lĩnh vực bất động sản, thước đo này càng có ý nghĩa khi một dự án không chỉ được nhìn nhận qua vị trí, quy mô hay tiềm năng thương mại, mà còn qua cách chủ đầu tư sử dụng tài nguyên đất đai, tổ chức không gian sống, tạo lập tiện ích, vận hành sản phẩm và đồng hành cùng địa phương.
Danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 được bình xét dựa trên hệ thống tiêu chí toàn diện, gồm hiệu quả kinh doanh gắn với phát triển bền vững, cam kết và chiến lược ESG, tác động môi trường, tác động xã hội và chất lượng quản trị doanh nghiệp. Hệ tiêu chí này cho thấy phát triển bền vững cần được chứng minh bằng chiến lược dài hạn, mô hình vận hành và kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng ở tuyên bố mang tính hình ảnh.
Trên nền tảng đánh giá đó, Meygroup được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Bất động sản - Nhóm Nhà phát triển bất động sản. Sự ghi nhận này cho thấy chiến lược nhất quán và hiệu quả triển khai của doanh nghiệp, đặc biệt ở các yếu tố pháp lý, năng lực triển khai, chất lượng sản phẩm, khả năng vận hành và hiện thực hóa cam kết với khách hàng.
Khơi mạch sống nguyên lành - từ chiến lược đến thực tiễn
Kế thừa thành tựu hơn ba thập kỷ của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Meygroup đang từng bước khẳng định vị thế trong kỷ nguyên Bất động sản Tinh khiết, với ba lĩnh vực mũi nhọn gồm bất động sản đô thị, bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp. Từ nền tảng khởi nguồn là "nước tinh khiết", doanh nghiệp phát triển triết lý ấy thành chất sống tinh khiết MEY EQ+, hướng tới những giá trị thật, bền vững và linh hoạt đáp ứng nhu cầu sống hiện đại.
Trong định hướng đó, MEY EQ+ trở thành hệ tiêu chuẩn của bất động sản tinh khiết, giúp Meygroup cụ thể hóa triết lý thương hiệu vào từng dự án. 5 trụ cột chính bao gồm: sinh thái và thích ứng khí hậu, kết nối và khả năng tiếp cận, trải nghiệm gắn với bản sắc địa phương, văn hóa và sức sống cộng đồng, cùng đổi mới - thích ứng - ESG được xem như những nguyên tắc quan trọng trong quy hoạch, thiết kế và vận hành.
Ở góc độ môi trường, điều này được thể hiện qua việc chú trọng tối ưu không gian xanh, tăng khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu và sự cân bằng giữa công trình với cảnh quan tự nhiên. Ở góc độ xã hội, các dự án hướng tới việc tạo dựng môi trường sống kết nối, mang đến những tiện ích thiết thực và tạo dựng những cộng đồng cư dân gắn bó bền vững. Ở góc độ quản trị, Meygroup chú trọng chuẩn hóa quy trình phát triển, kiểm soát chất lượng, lựa chọn đối tác tư vấn, thiết kế, vận hành uy tín và nâng cao tính minh bạch trong quá trình hiện thực hóa cam kết với khách hàng.
Xác định rõ những mục tiêu này, thay vì tiếp cận bất động sản như những sản phẩm đơn lẻ, Meygroup đặt mỗi dự án trong mối quan hệ rộng hơn với vùng đất: hài hòa với tự nhiên, tôn trọng bản sắc văn hóa, đáp ứng nhu cầu sống mới của cư dân và đóng góp thêm giá trị cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Từ Hà Nội, Nghệ An tới Phú Quốc, các dự án của Meygroup cho thấy nỗ lực cân bằng giữa phát triển và gìn giữ, giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng. Tại đảo Ngọc, Meyhomes Capital Phú Quốc mang đến một đại đô thị đáng sống, nơi hạ tầng, dịch vụ và tiện ích được phát triển đồng bộ, hài hòa với nền sinh thái tự nhiên và nhịp chuyển mình của Phú Quốc. Ở lõi trung tâm Hà Nội, Galia Hanoi và Rivea Residences đặc biệt kiến tạo những tiêu chuẩn sống hiện đại và chất lượng vận hành cao cấp trên nền tảng chú trọng nguyên tắc thiết kế mở, tối ưu không gian xanh. Trong khi đó tại Nghệ An, Mey Retreat Bãi Lữ được phát triển như một không gian sống chuẩn retreat bên vịnh biển nguyên sơ.
Việc được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Bất động sản là động lực giúp Meygroup tiếp tục hiện thực hóa triết lý "Bất động sản Tinh khiết" bằng những dự án tôn trọng thiên nhiên, gắn kết cộng đồng văn minh và đủ khả năng song hành cùng tương lai phát triển của địa phương. Trong chu kỳ mới, khi sức sống của một dự án bất động sản được xác định bởi các giá trị thiết thực mang đến cho đời sống và khả năng thích ứng với biến động thị trường, ESG sẽ tiếp tục là kim chỉ nam để Meygroup tạo nên giá trị khác biệt cho những sản phẩm chất lượng và bền vững.
Meygroup
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