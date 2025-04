MIK Group sắp ra mắt sản phẩm tuyệt tác thuộc bộ sưu tập danh giá 'Landmark'

Thị trường khát dòng sản phẩm căn hộ hạng sạng

Bước vào quý II/2025, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn đối diện với tình trạng khan hiếm nguồn cung, đặc biệt là ở phân khúc hạng sang. Từ cuối năm 2024 đến nay, mặc dù một số dự án phía Tây như The Charm An Hưng và Kepler Land… đã chính thức mở bán và sắp tới là sự gia nhập của The Matrix One Premium, nhưng lượng cung vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu của giới thượng lưu.

Lực cầu đối với dòng căn hộ hạng sang chưa có dấu hiệu dừng tăng. Diễn biến này có thể lý giải bởi sự chờ đợi đầy kỳ vọng suốt thời gian qua về thông tin chính thức từ dự án The Matrix One Premium. Ngay cả khi chưa chính thức ra mắt, lượng tìm kiếm và sự quan tâm đối với dự án này ngày càng gia tăng.

The Matrix One Premium ra mắt sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho cộng đồng đẳng cấp phía Tây Hà Nội.

Được phát triển từ sự kế thừa và đúc kết tinh hoa trong hành trình kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng, với dự án này, MIK Group không chỉ khẳng định sự am hiểu sâu sắc về thị trường, mà còn tạo ra một điểm sáng trên thị trường căn hộ hạng sang, đáp ứng nhu cầu sống đẳng cấp và mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho giới thượng lưu và các nhà đầu tư thông minh.

Dòng sản phẩm "Landmark" cao cấp nhất do MIK Group phát triển

Trong hơn một thập kỷ gia nhập thị trường địa ốc, MIK Group đã thành công trong việc xây dựng và phát triển các dòng sản phẩm căn hộ dành cho các cộng đồng thịnh vượng. Chủ đạo là dòng sản phẩm mang thương hiệu Imperia, với những dự án nổi bật như Imperia Garden, Imperia Sky Garden và Imperia Smart City (Mirae Park, Sola Park, The Victoria). Gần đây, một số dự án nổi bật được mang theo mình bộ thương hiệu nâng cấp Imperia Signature, với các dự án theo tiêu chuẩn căn hộ Global Residences như The Continental và The Cosmopolitan tại dự án Imperia Signature Cổ Loa.

Dòng sản phẩm có vị trí điểm nhấn thuộc phân khúc Landmark bao gồm các dự án The Matrix One và The Matrix One Premium, được định vị là dòng căn hộ cao cấp nhất của MIK Group với các tiêu chuẩn vượt trội, mang đến trải nghiệm sống thượng lưu dành cho giới tinh hoa. Đây là dòng sản phẩm có những đặc điểm hoàn toàn khác biệt so với các thương hiệu khác.

Các căn hộ thuộc bộ sưu tập "Landmark" tọa lạc tại những vị trí đắc địa, thuộc phân khúc căn hộ hạng sang tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM. Dòng sản phẩm này tích hợp đầy đủ các yếu tố cần thiết để tạo nên một không gian sống đẳng cấp: vị trí trung tâm, thuận tiện kết nối giao thông, kiến trúc độc đáo tạo điểm nhấn và không gian sống vượt chuẩn thị trường. Mỗi căn hộ trong dòng Landmark đều có 2 logia sang trọng, tận dụng tối đa tầm nhìn triệu đô, phản ánh đầy đủ sự đẳng cấp của chủ nhân. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các lãnh đạo cấp cao, doanh nhân, gia đình có thu nhập cao và những nhà đầu tư bất động sản tìm kiếm căn nhà thứ hai để tích trữ tài sản.

The Matrix One và The Matrix One Premium thuộc dòng sản phẩm "Landmark" cao cấp nhất do MIK Group phát triển

Với kinh nghiệm và uy tín đã được khẳng định, MIK Group tiếp tục mang đến thị trường những sản phẩm bất động sản chất lượng cao, kiến tạo giá trị sống đích thực cho cộng đồng. Dòng sản phẩm "Landmark" là minh chứng cho tâm huyết và tầm nhìn của MIK Group trong việc mang đến những trải nghiệm sống đẳng cấp, xứng tầm quốc tế.

Nằm trong bộ sưu tập Landmark, The Matrix One Premium được phát triển với tiêu chí "may đo" tỉ mỉ từ quá trình nghiên cứu xu hướng phong cách sống toàn cầu, kết hợp với nhu cầu của tầng lớp tinh hoa về một không gian sống không chỉ tiện nghi mà còn xứng tầm đẳng cấp. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí đắc địa, thiết kế đỉnh cao và tiêu chuẩn sống thượng lưu, The Matrix One Premium không chỉ là một nơi an cư lý tưởng mà còn là biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp, xứng tầm quốc tế.

Tọa lạc tại ngã tư giao lộ Mễ Trì – Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, The Matrix One Premium chiếm lĩnh vị trí độc tôn, là góc ngã tư duy nhất trên trục giao lộ cộng đồng quốc tế đầu tiên tại Thủ đô, kết nối nhanh chóng với các khu vực hành chính, thương mại và giải trí của thành phố qua hệ thống giao thông đồng bộ và tiêu chuẩn bậc nhất.

The Matrix One Premium, được kỳ vọng sẽ không chỉ mang đến một không gian sống đẳng cấp mà còn trở thành biểu tượng của phong cách sống sang trọng, xứng tầm quốc tế.

Doanh nghiệp tự giới thiệu