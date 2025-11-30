Đạo diễn Việt kiều 'Quán Kỳ Nam': Từ bé tôi đã không ham tiền bạc

Gây ấn tượng trong phim 'Quán Kỳ Nam', đời thực nhan sắc Đỗ Thị Hải Yến ra sao? GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến là nữ diễn viên nức tiếng màn ảnh với nhiều phim ra rạp ăn khách, mới đây cô gây ấn tượng qua vai nữ chính trong phim "Quán Kỳ Nam". Nhờ nhan sắc như nàng thơ, mỹ nhân quê Bắc Ninh đã thuyết phục được người xem ở nhiều phân cảnh tình cảm với bạn diễn kém 8 tuổi.

Leon Lê và tình yêu đắm say cho cải lương

Leon Lê sinh năm 1977, anh rời Việt Nam sang Mỹ khi 13 tuổi. Thời điểm đó, gia đình muốn anh rời khỏi Sài Gòn vì muốn con trai không trở thành một nghệ sĩ cải lương. Bởi từ nhỏ, Leon Lê đã mê say bộ môn nghệ thuật sân khấu này. Theo anh chia sẻ với báo chí trước đó, khi chia xa Việt Nam, hành trang của anh cũng chẳng có gì nhiều ngoài một vali đựng đầy băng cassette các vở cải lương anh mê mẩn.

Leon Lê - đạo diễn Việt kiều dành tình yêu lớn cho bộ môn nghệ thuật cải lương.

Sau nhiều năm sinh sống ở Mỹ và được đào tạo bài bản về nhạc kịch và có nhiều năm tỏa sáng trên sân khấu Broadway với các vai diễn, Leon Lê trở về Việt Nam. Với tình yêu dành cho bộ môn nghệ thuật dân tộc anh đã sáng lập gánh cải lương Thiên Lý để giữ gìn và phát triển nghệ thuật truyền thống.

Ngoài truyền tải tình yêu cho bộ môn nghệ thuật cải lương qua việc thành lập gánh hát, kết hợp với biểu diễn trên sân khấu, Leon Lê còn làm phim. Đó là "Song lang", bộ phim là câu chuyện tình cảm lấy bối cảnh thập niên 70-80, xoay quanh mối quan hệ tinh tế giữa Linh Phụng (nghệ sĩ cải lương) và Dũng "Thiên Lôi" (một tay đòi nợ thuê). Bộ phim khắc họa một câu chuyện buồn đầy hoài niệm về nghệ thuật cải lương và số phận bi kịch của hai con người, được kết nối bởi âm thanh của nhạc cụ song lang.

Khi về Việt Nam, anh lập ra gánh hát cải lương Thiên Lý.

Thời điểm "Song lang" ra mắt tại Việt Nam có tiếng vang lớn về nghệ thuật nhưng doanh thu phòng vé lại không được như ý. Ở thời điểm ấy, khi chia sẻ với báo chí về điều này, Leon Lê tâm sự: "Tôi không tham lam để đòi hỏi với bộ phim đầu tay vừa đạt doanh thu cao mà vẫn trung thành đúng với hướng đi nghệ thuật mà mình theo đuổi, nhất là khi nó ngược lại với số đông thị hiếu khán giả hiện nay. Nên với tôi, Song Lang đã thành công ở thị trường Việt Nam hơn sự mong đợi ban đầu".

Dù không đạt được doanh thu phòng vé lớn nhưng Song Lang đã đi khắp thế giới và được coi là sản phẩm nghệ thuật "di sản" nhận được 27 giải thưởng quốc tế. Trong đó, giải thưởng lớn nhất phim đoạt được là giải Phim truyện xuất sắc nhất tại Liên hoan phim LGBTQ Atlanta – Out On Film 2019, Liên hoan phim queer Seattle lần thứ 24, Liên hoan phim người Mỹ gốc Á Seattle 2020, giải Golden Tripod và giải Đạo diễn hình ảnh của năm của Hiệp hội hình ảnh Úc…

Leon Lê kín tiếng về đời tư, chỉ tận hưởng cuộc sống trong việc cống hiến cho nghệ thuật.

Đây chính là những phần thưởng xứng đáng dành cho Leon Lê - một đạo diễn dành tình yêu tha thiết với cải lương. Cho đến hiện tại, Leon Lê vẫn luôn kiên định với tình yêu này và những yếu tố vật chất cũng không làm lay chuyển con đường anh lựa chọn.

Leon Lê lao động nghệ thuật nghiêm túc và khó tính

Leon Lê kể gia đình anh là người gốc Bắc di chuyển vào Sài Gòn thời điểm năm 1954. Dù gia đình nghèo khó nhưng bố mẹ vẫn cho Leon Lê được xem hát vào những ngày cuối tuần. Đây có thể nói là cơ duyên giúp nam đạo diễn sinh năm 1977 vun đắp tình yêu với sân khấu cải lương.

Và khi sang Mỹ, anh vẫn chọn học biểu diễn nhạc kịch và từng có thời gian làm việc tại sân khấu Broadway. Được biết, năm 21 tuổi, Leon mới được tham gia vở diễn đầu tiên The King and I trên sân khấu mơ ước của Broadway bằng một vai nhỏ. Đó là một vai diễn phụ, nhưng điều đó có nghĩa là Leon đã chính thức được coi như một nghệ sĩ Broadway chuyên nghiệp. Được trả lương, được tham gia tập vở diễn hàng ngày với không chỉ một vai đã casting.

Leon Lê miệt mài với công việc sáng tạo cho phim ảnh và cải lương.

Anh đã tham gia được 10 vở diễn, cộng cả thời gian tập luyện và công diễn của từng vở, Broadway đã kéo Leon Le tới 10 năm.

Trở về Việt Nam, mở gánh hát rồi làm phim, Leon Lê vẫn giành tình yêu và sự nghiêm túc cho nghệ thuật. Thậm chí anh được nhiều diễn viên nhận xét là một đạo diễn cực kỳ khó tính. Ví dụ trong cuộc trò chuyện với báo chí về phim mới ra mắt "Quán Kỳ Nam", Leon Lê đã thừa nhận điều này. Anh cho biết khi Liên Bỉnh Phát (vai Khang trong phim) hỏi về nét diễn sao cho ra nhân vật, anh đã rất cáu. "Sao lại là nét diễn, nét diễn là sao? Đó không phải là nét diễn mà phải là cách diễn viên sống, là nhân vật, là mang hồn nhân vật. Nghĩa là khi ấy không phải là Liên Bỉnh Phát hay Đỗ Hải Yên nữa mà phải là Khang và Kỳ Nam", đạo diễn Leon Lê nói.

Từ bé đến lớn tôi không quan trọng vấn đề tài chính, ngay cả khi lúc tôi không có tiền. Vì đầu óc của tôi luôn bị lạc hướng bởi nghệ thuật. Leon Lê

Mời được Đỗ Thị Hải Yến trở lại phim ảnh sau gần 10 năm vắng bóng nhưng Leon Lê không hề nhẹ nhàng với chị. Khi diễn không đúng nhân vật, nam đạo diễn Việt kiều đã nổi nóng, thậm chí "tức điên". Cụ thể, phân cảnh Liên Bỉnh Phát hôn Đỗ Thị Hải Yến là cảnh đạo diễn Leon Lê phải nói nặng, lớn tiếng với hai diễn viên vì rất bực. Lúc đó, hai diễn viên diễn mãi vẫn không đạt được cảm xúc mà anh mong muốn. Anh đã nói: "Tôi không nghĩ là hai người đã từng có trải nghiệm tình yêu". Anh yêu cầu tất cả mọi người đi ra, chỉ để hai diễn viên ở lại.

Hình ảnh nam đạo diễn sinh năm 1977 đi chọn từng mảnh vải để may rèm cho phim "Quán Kỳ Nam".

Về vấn đề cát-sê với diễn viên, Leon Lê nói: "Xin đừng hỏi tôi về tiền, tôi không muốn nói đến những vấn đề này". Nói về việc không "ham tiền", Leon Lê chia sẻ: "Tôi không quan trọng tiền, điều đó không phải vì tôi giàu. Bản chất tôi không ham tiền, tôi cũng không biết giải thích sao về điều này. Từ bé đến lớn tôi không quan trọng vấn đề tài chính, ngay cả khi lúc tôi không có tiền. Vì đầu óc của tôi luôn bị lạc hướng bởi nghệ thuật. Hồi trẻ có những lúc nhìn tài khoản âm, lo lắng không biết lấy tiền đâu ra trả tiền nhà và các sinh hoạt phí nhưng khi đi ngang qua rạp thấy có vở mới thì lại quên hết chuyện mình đang thiếu tiền. Ngay cả khi đi làm nhạc kịch, tôi cũng bị cuốn hút bởi những yếu tố khác. Ví dụ cát-sê có thấp nhưng được đóng với người tôi thích thì tôi cũng bỏ qua".

Leon Lê không quan tâm đến phim "có lời" hay không mà anh muốn làm sao tác phẩm của mình phải thật hay. Anh cũng mong muốn khán giả hiểu được những gì anh dày công xây dựng trong phim, để tận hưởng trọn vẹn cảm xúc của nhân vật.

