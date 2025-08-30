Minh Tú gặp chấn thương nặng, bật khóc vì phải rời 'Sao nhập ngũ'

Mới đây, Minh Tú chính thức thông báo dừng tham gia Sao nhập ngũ. Trong đoạn clip chia sẻ với khán giả, nữ siêu mẫu xuất hiện với đôi nạng, để lộ chấn thương ở chân khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Theo tiết lộ, trong một thử thách của chương trình, cô đã không may bị trượt ngã mạnh xuống nền đất.

Tối 29/8, Minh Tú cập nhật tình hình sức khỏe trên trang cá nhân. Cô cho biết kết quả chẩn đoán cho thấy dây chằng chéo trước bị đứt hoàn toàn, sụn chêm rách và xương dập nặng. Người đẹp còn đăng kèm hình ảnh đôi chân với những vết thương rõ rệt, cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

"Đọc từng dòng kết quả, tim mình nặng trĩu. Tiếc nuối vì những điều, những kế hoạch sắp tới còn dang dở, lo lắng cho chặng đường hồi phục phía trước. Mình phải đối diện với ca phẫu thuật tái tạo dây chằng, gọt sụn chêm. Một bước ngoặt không hề dễ dàng. Nhưng mình tin rằng mọi khó khăn đều mang đến một ý nghĩa. Và hành trình này sẽ dạy mình học cách mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn và biết trân trọng sức khỏe", cô chia sẻ tâm trạng trên trang cá nhân.

Dưới bài đăng, Minh Tú nhận được nhiều lời động viên từ đồng nghiệp và khán giả. Hầu hết đều mong người mẫu giữ sức khoẻ và sớm bình phục.

Hình ảnh Minh Tú và Ninh Dương Lan Ngọc chấn thương tại 'Sao nhập ngũ'.

Trong thời gian điều trị chấn thương, Minh Tú thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc được chồng ngoại quốc chăm sóc chu đáo. Do việc di chuyển còn nhiều hạn chế, cô luôn có ông xã ở bên hỗ trợ, nắm tay dìu từng bước.

Nữ siêu mẫu bày tỏ niềm hạnh phúc khi có người bạn đời đồng hành, trân trọng tình yêu mà mình nhận được. Cô gọi chồng là "kho báu" của cuộc đời và không giấu được sự may mắn khi có anh bên cạnh.

Chồng cô luôn túc trực bên giường bệnh của vợ.

Trong tập 4 'Sao nhập ngũ' phát sóng tối 27/8, Minh Tú chính thức nói lời tạm biệt chương trình sau sự cố chấn thương trong quá trình ghi hình. Cú ngã mạnh xuống nền đất khiến cô gặp vấn đề nghiêm trọng ở chân, buộc phải dừng lại. Vì lý do sức khỏe, nữ siêu mẫu cũng không thể góp mặt trong đêm nhạc 'Sao nhập ngũ' diễn ra ngày 24/8 tại TP.HCM.

Chia sẻ về quyết định rời sân chơi, Minh Tú bày tỏ sự tiếc nuối khi không còn được đồng hành cùng ê-kíp và các đồng đội. Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả và mọi người đã luôn ủng hộ, đặc biệt trong giai đoạn cô gặp biến cố.

"Đây là điều thật sự khiến tôi tiếc nuối, vì không được cùng sát cánh bên chương trình và những đồng chí, đồng đội thân thương. Tôi cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tôi, cả trong lúc luyện tập cũng như thời điểm tôi bị chấn thương", Minh Tú nói.

Minh Tú bật khóc vì chấn thương không thể tiếp tục tham gia chương trình.

Đây không phải lần đầu Minh Tú khiến khán giả lo lắng về sức khỏe. Cuối năm 2024, cô từng tiết lộ bản thân mắc bệnh về cột sống, thoái hóa và mất xương, nguy cơ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại cũng như việc sinh con sau này. Khi ấy, nữ siêu mẫu bày tỏ sự hoang mang bởi tuổi đời còn trẻ nhưng tình trạng lại khá nghiêm trọng so với lứa tuổi.

Nhờ sự động viên từ người thân, bạn bè và ông xã, Minh Tú dần vượt qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần, giữ thái độ lạc quan để điều trị. Suốt năm qua, cô chấp nhận sống chung với bệnh, hạn chế các hoạt động gây áp lực lên cột sống. Người đẹp duy trì 2-3 buổi vật lý trị liệu mỗi tuần, đồng thời tập yoga, pilates và bơi để cải thiện tình trạng thoái hóa, cong vẹo.

Minh Tú sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10. Minh Tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.







