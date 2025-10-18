Mới nhất
Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm

Thứ bảy, 13:43 18/10/2025 | Ẩm thực 360
GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, chị Phạm Thị Thu Huyền vẫn giữ trọn hương vị mâm cơm nhà – nơi câu hỏi “hôm nay ăn gì” trở thành hành trình của yêu thương.

Hôm nay ăn gì? Khám phá bí quyết làm nên mâm cơm gia đình ấm áp

Hôm nay ăn gì?" – nghe như một câu hỏi bình thường, nhưng lại mở ra cả một hành trình nhỏ giữa mùi thơm của bữa cơm và tiếng cười rộn rã trong nhà. Có khi là một bát phở nóng nghi ngút khói, có khi là đĩa rau củ rực rỡ sắc màu như một bức tranh mùa thu. Chọn món hôm nay cũng giống như viết một bản nhạc: vừa cần nhịp điệu, vừa cần điểm nhấn. Và chỉ một quyết định nhỏ thôi, bữa ăn thường nhật cũng có thể trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, khiến cả gia đình cùng hít hà, tận hưởng vị ngon và tình yêu thương lan tỏa.

Với chị Phạm Thị Thu Huyền (Hà Nội), mâm cơm gia đình hàng ngày không chỉ là việc ăn uống đơn thuần, mà còn là khoảnh khắc để cả nhà cùng quây quần, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đời thường, gắn kết tình cảm giữa các thành viên.

Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Thu Huyền – tiếp viên trưởng Vietnam Airlines, vẫn luôn dành trọn tình yêu cho căn bếp nhỏ và những mâm cơm ấm áp bên gia đình.

Chị Huyền, hiện đảm nhiệm vị trí tiếp viên trưởng tại Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, đã gắn bó với nghề hơn 15 năm. Dẫu công việc yêu cầu chị thường xuyên "cất cánh" đến nhiều nơi, niềm vui lớn nhất của chị vẫn luôn là chăm sóc mái ấm gia đình: chuẩn bị những món ăn thơm ngon, tận hưởng từng bữa cơm và trải nghiệm những khoảnh khắc ấm áp bên những người thân yêu.

Với những ai thường xuyên tự hỏi "hôm nay ăn gì", bộ sưu tập hơn 45 mâm cơm gia đình của chị Phạm Thị Thu Huyền là nguồn cảm hứng bất tận. Từ những bữa cơm giản đơn, dễ nấu đến các mâm cơm cầu kỳ, đủ màu sắc, mỗi gợi ý đều giúp các mẹ đảm biến câu hỏi quen thuộc thành trải nghiệm thú vị, tạo ra những bữa ăn ngon miệng, đầy dinh dưỡng và tràn ngập tiếng cười. Khám phá ngay, và bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng xem "hôm nay ăn gì" nữa.

Hôm nay ăn gì? Tham khảo những mâm cơm gia đình cực ngon của cô tiếp viên hàng không

Mâm cơm 1

- Đuôi lợn hầm thuốc bắc

- Trứng chiên thịt băm

- Đậu rán

- Mướp xào giá

- Bưởi tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình” ấm áp của tiếp viên trưởng 15 năm chinh phục triệu người bằng hương vị yêu thương.

Mâm cơm 2

- Thịt kho trứng cút

- Dưa chuột chẻ

- Canh rong biển nấu hàu

- Cà muối

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 2.

Từ căn bếp nhỏ đến hành trình yêu thương – bí quyết tạo nên mâm cơm gia đình trọn vị.

Mâm cơm 3

- Sườn xào chua ngọt

- Đậu nhồi thịt

- Canh rau dền

- Bơ tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 3.

Mâm cơm giản dị nhưng đong đầy yêu thương – nơi mọi câu chuyện trong ngày bắt đầu.

Mâm cơm 4

- Thịt kho củ cải

- Đậu luộc

- Rau dền

- Nước rau luộc

- Nhãn tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 4.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là bữa cơm sum vầy sau một ngày dài.

Mâm cơm 5

- Rau dền luộc

- Mực nhồi thịt

- Dưa muối

- Nước rau luộc

- Bơ tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 5.

Mỗi mâm cơm là một lát cắt ký ức – vị của nhà, của bình yên.

Mâm cơm 6

- Cá kho

- Mướp luộc

- Thịt bê hấp

- Sung

- Mít tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 6.

Cơm canh dọn sẵn, người thân quây quần – chẳng cần gì hơn thế.

Mâm cơm 7

- Lạc rang muối

- Bắp cải luộc

- Gà rang muối

- Cá khô chiên

- Hoa quả tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 7.

Giữa bao ồn ào, bữa cơm nhà vẫn là nơi trái tim tìm về.

Mâm cơm 8

- Canh rau dền

- Khoai tây chiên

- Sò điệp xào nấm

- Kim chi

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 8.

Chẳng cần cao sang, chỉ cần cùng nhau bên mâm cơm nhỏ.

Mâm cơm 9

- Chả lá lốt

- Cánh gà chiên

- Cá chiên

- Canh cá nấu chua

- Sung muối

- Cam tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 9.

Từ gian bếp tỏa ra hương vị của thương yêu và kiên nhẫn.

Mâm cơm 10

- Thịt quay giòn bì

- Tôm hấp

- Đậu bắp luộc

- Nho xanh tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 10.

Mâm cơm chiều – nơi hạnh phúc được nêm nếm từ những điều nhỏ nhất.

Mâm cơm 11

- Đỗ xào

- Lươn nướng

- Gà nướng

- Nho tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 11.

Có những ngày chỉ muốn về nhà, ngồi ăn cùng cả gia đình.

Mâm cơm 12

- Sườn xào chua ngọt

- Canh cà bung

- Đậu bắp luộc

- Thanh long tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 12.

Mâm cơm gia đình – hơi ấm khiến mỗi người con muốn trở về.

Mâm cơm 13

- Rau muống xào tỏi

- Nước rau luộc dầm sấu

- Đậu rán

- Thịt bò xào su su

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 13.

Mâm cơm gia đình – nơi mọi bữa ăn là một câu chuyện kể.

Mâm cơm 14

- Chả lá lốt

- Má heo nướng

- Lặc lè luộc

- Sung muối

- Nhãn tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 14.

Mâm cơm gia đình – sợi chỉ đỏ nối quá khứ với hiện tại.

Mâm cơm 15

- Tôm rim

- Bí xào tỏi

- Canh

- Cơm trắng

- Đào tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 15.

Mâm cơm gia đình – góc nhỏ lưu giữ bản sắc Việt trong từng món ăn.

Mâm cơm 16

- Tim hầm ngải cứu

- Mandu chiê

- Canh khoai tây kim chi

- Rau củ luộc

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 16.

Mâm cơm gia đình – di sản tinh thần mà thế hệ nào cũng nâng niu.

Mâm cơm 17

- Tôm rim

- Thịt xào nấm

- Canh bầu nấu tôm

- Cơm trắng

- Hồng tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 17.

Mâm cơm gia đình – bức tranh sống động của ẩm thực và cảm xúc.

Mâm cơm 18

- Bắp cải xào

- Nem rán

- Đậu sốt cà chua

- Trứng cút chiên

- Nho xanh tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 18.

Mâm cơm gia đình – biểu tượng của văn hóa Việt ngàn đời.

Mâm cơm 19

- Thịt gà hấp lá chanh

- Dưa chuột

- Cơm trắng

- Đu đủ tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 19.

Mâm cơm gia đình – khi ẩm thực trở thành ngôn ngữ của yêu thương.

Mâm cơm 20

- Canh cà bung

- Đậu rán

- Nấm đùi gà kho tương

- Na tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 20.

Mâm cơm gia đình – nghệ thuật của sự đủ đầy và bình an.

Mâm cơm 21

- Canh thịt băm đậu non

- Thịt rang cháy cạnh

- Rau muống xào tỏi

- Nước canh rau muống

- Quả cherry

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 21.

Mâm cơm gia đình – đôi khi chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ấm lòng.

Mâm cơm 22

- Đậu bắp luộc

- Thịt bò xào măng tây

- Canh măng

- Nem rán

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 22.

Mâm cơm gia đình – thước phim quay chậm của hạnh phúc.

Mâm cơm 23

- Súp lơ luộc

- Tôm rang

- Trứng chiên

- Sườn xào chua ngọt

- Cá kho

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 23.

Mâm cơm gia đình – nơi tình thân luôn được “nêm nếm” vừa đủ.

Mâm cơm 24

- Canh cua

- Thịt quay giòn bì

- Đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua

- Cà muối

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 24.

Mâm cơm gia đình nhỏ bé nhưng chứa cả bầu trời thương nhớ.

Mâm cơm 25

- Canh rau ngót

- Gà nướng

- Khoai tây và thịt rang cháy cạnh

- Quả bơ tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 25.

Mâm cơm gia đình – không chỉ là bữa ăn, mà là sợi dây nối những tâm hồn.

Mâm cơm 26

- Rau muống luộc

- Trứng rang

- Thịt rang cháy cạnh

- Chôm chôm tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 26.

Mâm cơm gia đình chiều cuối tuần – gói gọn yêu thương trong từng món.

Mâm cơm 27

- Rau luộc

- Nước rau dầm sấu

- Mực xào

- Bánh bột lọc tôm thịt

- Sung muối

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 27.

Mâm cơm gia đình hiện đại – sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và tiện nghi.

Mâm cơm 28

- Canh khoai sọ nấu thịt vịt

- Bún ăn kèm

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 28.

Món bún vịt chiều muộn làm tan cái nóng mùa hè.

Mâm cơm 29

- Tôm rim

- Gà rang

- Cà muối

- Đậu bắp luộc

- Cơm trắng

- Nhãn tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 29.

Mâm cơm gia đình thời đại mới – bữa ăn là khoảnh khắc gắn kết.

Mâm cơm 30

- Trứng chiên hành lá

- Canh rau nấu mướp

- Mọc viên

- Cà muối

- Đu đủ tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 30.

Mâm cơm gia đình ngày cuối tuần với những món ăn hấp dẫn dưới bàn tay khéo léo của chị Huyền.

Mâm cơm 31

- Thịt rang

- Canh cá nấu chua

- Rau sống

- Bánh bột lọc

- Cơm trắng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 31.

Mâm cơm gia đình – thanh đạm nhưng không kém phần hấp dẫn.

Mâm cơm 32

- Canh bí đỏ

- Ngao

- Mướp luộc

- Đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua

- Mận tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 32.

Mâm cơm gia đình tối giản mà vẫn tinh tế, đủ chất cho cả nhà.

Mâm cơm 33

- Nấm xào thịt

- Canh rau dền

- Mực hấp

- Nhãn tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 33.

Nấm xào thịt kết hợp mực ống hấp và canh rau, bữa ăn đơn giản nhưng cung cấp năng lượng cho cả nhà.

Mâm cơm 34

- Rau muống luộc

- Nước rau luộc dầm sấu

- Đậu sốt cà chua

- Cá rán

- Mận tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 34.

Mâm cơm gia đình hiện đại – vừa tiện lợi, vừa giữ trọn hương vị truyền thống.

Mâm cơm 35

- Bầu xào tỏi

- Thịt bắp bò

- Sung muối

- Cơm trắng

- Lựu tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 35.

Mâm cơm gia đình mùa xuân – tươi mới, đầy sắc hương đoàn viên.

Mâm cơm 36

- Canh bí

- Chả mực

- Trứng luộc

- Bầu xào

- Mận tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 36.

Bữa ăn với nhiều món ăn quen thuộc, đơn giản nhưng lại là sự kết hợp hoàn hảo.

Mâm cơm 37

- Chả mực

- Canh trứng

- Sung muối

- Cơm trắng

- Xoài tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 37.

Mâm cơm gia đình mùa hè – nhẹ bụng mà tròn vị.

Mâm cơm 38

- Canh cá nấu

- Thịt bò xào đậu

- Thịt rang cháy cạnh

- Chôm chôm tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 38.

Mâm cơm ngon với nhiều món ăn đầy đủ dưỡng chất, kèm canh chua 'đưa cơm'.

Mâm cơm 39

- Nem thính

- Chân gà

- Nem chua

- Thịt quay giòn bì

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 39.

Mâm cơm gia đình – nơi cả nhà quây quần, chẳng ai vội vã.

Mâm cơm 40

- Lòng xào dưa

- Đậu bắp luộc

- Thịt quay

- Sung muối

- Dưa hấu

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 40.

Bữa cơm chiều nay – mâm cơm gia đình nhỏ thôi, nhưng trọn vị yêu thương.

Mâm cơm 41

- Nem rế

- Canh sườn hầm thuốc bắc

- Mướp luộc

- Chả cá

- Salad

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 41.

Chẳng cần sơn hào hải vị, chỉ cần mâm cơm gia đình đủ đầy là thấy bình yên.

Mâm cơm 42

- Trứng luộc

- Xôi gấc

- Rau xào

- Đỗ luộc

- Thịt

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 42.

Mâm cơm gia đình – nơi từng món ăn là một câu chuyện yêu thương.

Mâm cơm 43

- Đậu tẩm hành

- Canh sườn nấu khoai tây

- Tim heo trần

- Cam và nho tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 43.

Mâm cơm gia đình ba món đơn giản, mà ngon như bữa tiệc của hạnh phúc.

Mâm cơm 44

- Bàn tiệc đồ ăn Tây

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 44.

Thi thoảng, chị Huyền vẫn thay đổi khẩu vị cho cả gia đình bằng những món ăn lạ miệng.

Mâm cơm 45

- Mâm cúng ông Công, ông Táo

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 45.

Mâm cơm cúng ông Công ông Táo ngày cuối năm cho cả nhà chuẩn bị đón năm mới thịnh vượng.

Mâm cơm 46

- Gà rang lá chanh

- Cá om dưa

- Rau cải xào tỏi

- Quýt tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 46.

Mâm cơm gia đình ngày thường, nhưng là điều đặc biệt nhất sau một ngày dài.

Mâm cơm 47

- Cơm chiên Vetula

- Gà nướng mật ong

- Táo tráng miệng

Tiếp viên hàng không xinh đẹp bày trí mâm cơm khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi - Ảnh 47.

Mâm cơm gia đình giản dị mà ấm áp – nơi hương vị quê nhà vẫn vẹn nguyên.

