Nữ tiếp viên trưởng 'gây sốt' với bộ sưu tập mâm cơm gia đình khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ăn cơm
GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, chị Phạm Thị Thu Huyền vẫn giữ trọn hương vị mâm cơm nhà – nơi câu hỏi “hôm nay ăn gì” trở thành hành trình của yêu thương.
Hôm nay ăn gì? Khám phá bí quyết làm nên mâm cơm gia đình ấm áp
Hôm nay ăn gì?" – nghe như một câu hỏi bình thường, nhưng lại mở ra cả một hành trình nhỏ giữa mùi thơm của bữa cơm và tiếng cười rộn rã trong nhà. Có khi là một bát phở nóng nghi ngút khói, có khi là đĩa rau củ rực rỡ sắc màu như một bức tranh mùa thu. Chọn món hôm nay cũng giống như viết một bản nhạc: vừa cần nhịp điệu, vừa cần điểm nhấn. Và chỉ một quyết định nhỏ thôi, bữa ăn thường nhật cũng có thể trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, khiến cả gia đình cùng hít hà, tận hưởng vị ngon và tình yêu thương lan tỏa.
Với chị Phạm Thị Thu Huyền (Hà Nội), mâm cơm gia đình hàng ngày không chỉ là việc ăn uống đơn thuần, mà còn là khoảnh khắc để cả nhà cùng quây quần, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đời thường, gắn kết tình cảm giữa các thành viên.
Chị Huyền, hiện đảm nhiệm vị trí tiếp viên trưởng tại Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, đã gắn bó với nghề hơn 15 năm. Dẫu công việc yêu cầu chị thường xuyên "cất cánh" đến nhiều nơi, niềm vui lớn nhất của chị vẫn luôn là chăm sóc mái ấm gia đình: chuẩn bị những món ăn thơm ngon, tận hưởng từng bữa cơm và trải nghiệm những khoảnh khắc ấm áp bên những người thân yêu.
Với những ai thường xuyên tự hỏi "hôm nay ăn gì", bộ sưu tập hơn 45 mâm cơm gia đình của chị Phạm Thị Thu Huyền là nguồn cảm hứng bất tận. Từ những bữa cơm giản đơn, dễ nấu đến các mâm cơm cầu kỳ, đủ màu sắc, mỗi gợi ý đều giúp các mẹ đảm biến câu hỏi quen thuộc thành trải nghiệm thú vị, tạo ra những bữa ăn ngon miệng, đầy dinh dưỡng và tràn ngập tiếng cười. Khám phá ngay, và bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng xem "hôm nay ăn gì" nữa.
Hôm nay ăn gì? Tham khảo những mâm cơm gia đình cực ngon của cô tiếp viên hàng không
Mâm cơm 1
- Đuôi lợn hầm thuốc bắc
- Trứng chiên thịt băm
- Đậu rán
- Mướp xào giá
- Bưởi tráng miệng
Mâm cơm 2
- Thịt kho trứng cút
- Dưa chuột chẻ
- Canh rong biển nấu hàu
- Cà muối
Mâm cơm 3
- Sườn xào chua ngọt
- Đậu nhồi thịt
- Canh rau dền
- Bơ tráng miệng
Mâm cơm 4
- Thịt kho củ cải
- Đậu luộc
- Rau dền
- Nước rau luộc
- Nhãn tráng miệng
Mâm cơm 5
- Rau dền luộc
- Mực nhồi thịt
- Dưa muối
- Nước rau luộc
- Bơ tráng miệng
Mâm cơm 6
- Cá kho
- Mướp luộc
- Thịt bê hấp
- Sung
- Mít tráng miệng
Mâm cơm 7
- Lạc rang muối
- Bắp cải luộc
- Gà rang muối
- Cá khô chiên
- Hoa quả tráng miệng
Mâm cơm 8
- Canh rau dền
- Khoai tây chiên
- Sò điệp xào nấm
- Kim chi
Mâm cơm 9
- Chả lá lốt
- Cánh gà chiên
- Cá chiên
- Canh cá nấu chua
- Sung muối
- Cam tráng miệng
Mâm cơm 10
- Thịt quay giòn bì
- Tôm hấp
- Đậu bắp luộc
- Nho xanh tráng miệng
Mâm cơm 11
- Đỗ xào
- Lươn nướng
- Gà nướng
- Nho tráng miệng
Mâm cơm 12
- Sườn xào chua ngọt
- Canh cà bung
- Đậu bắp luộc
- Thanh long tráng miệng
Mâm cơm 13
- Rau muống xào tỏi
- Nước rau luộc dầm sấu
- Đậu rán
- Thịt bò xào su su
Mâm cơm 14
- Chả lá lốt
- Má heo nướng
- Lặc lè luộc
- Sung muối
- Nhãn tráng miệng
Mâm cơm 15
- Tôm rim
- Bí xào tỏi
- Canh
- Cơm trắng
- Đào tráng miệng
Mâm cơm 16
- Tim hầm ngải cứu
- Mandu chiê
- Canh khoai tây kim chi
- Rau củ luộc
Mâm cơm 17
- Tôm rim
- Thịt xào nấm
- Canh bầu nấu tôm
- Cơm trắng
- Hồng tráng miệng
Mâm cơm 18
- Bắp cải xào
- Nem rán
- Đậu sốt cà chua
- Trứng cút chiên
- Nho xanh tráng miệng
Mâm cơm 19
- Thịt gà hấp lá chanh
- Dưa chuột
- Cơm trắng
- Đu đủ tráng miệng
Mâm cơm 20
- Canh cà bung
- Đậu rán
- Nấm đùi gà kho tương
- Na tráng miệng
Mâm cơm 21
- Canh thịt băm đậu non
- Thịt rang cháy cạnh
- Rau muống xào tỏi
- Nước canh rau muống
- Quả cherry
Mâm cơm 22
- Đậu bắp luộc
- Thịt bò xào măng tây
- Canh măng
- Nem rán
Mâm cơm 23
- Súp lơ luộc
- Tôm rang
- Trứng chiên
- Sườn xào chua ngọt
- Cá kho
Mâm cơm 24
- Canh cua
- Thịt quay giòn bì
- Đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua
- Cà muối
Mâm cơm 25
- Canh rau ngót
- Gà nướng
- Khoai tây và thịt rang cháy cạnh
- Quả bơ tráng miệng
Mâm cơm 26
- Rau muống luộc
- Trứng rang
- Thịt rang cháy cạnh
- Chôm chôm tráng miệng
Mâm cơm 27
- Rau luộc
- Nước rau dầm sấu
- Mực xào
- Bánh bột lọc tôm thịt
- Sung muối
Mâm cơm 28
- Canh khoai sọ nấu thịt vịt
- Bún ăn kèm
Mâm cơm 29
- Tôm rim
- Gà rang
- Cà muối
- Đậu bắp luộc
- Cơm trắng
- Nhãn tráng miệng
Mâm cơm 30
- Trứng chiên hành lá
- Canh rau nấu mướp
- Mọc viên
- Cà muối
- Đu đủ tráng miệng
Mâm cơm 31
- Thịt rang
- Canh cá nấu chua
- Rau sống
- Bánh bột lọc
- Cơm trắng
Mâm cơm 32
- Canh bí đỏ
- Ngao
- Mướp luộc
- Đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua
- Mận tráng miệng
Mâm cơm 33
- Nấm xào thịt
- Canh rau dền
- Mực hấp
- Nhãn tráng miệng
Mâm cơm 34
- Rau muống luộc
- Nước rau luộc dầm sấu
- Đậu sốt cà chua
- Cá rán
- Mận tráng miệng
Mâm cơm 35
- Bầu xào tỏi
- Thịt bắp bò
- Sung muối
- Cơm trắng
- Lựu tráng miệng
Mâm cơm 36
- Canh bí
- Chả mực
- Trứng luộc
- Bầu xào
- Mận tráng miệng
Mâm cơm 37
- Chả mực
- Canh trứng
- Sung muối
- Cơm trắng
- Xoài tráng miệng
Mâm cơm 38
- Canh cá nấu
- Thịt bò xào đậu
- Thịt rang cháy cạnh
- Chôm chôm tráng miệng
Mâm cơm 39
- Nem thính
- Chân gà
- Nem chua
- Thịt quay giòn bì
Mâm cơm 40
- Lòng xào dưa
- Đậu bắp luộc
- Thịt quay
- Sung muối
- Dưa hấu
Mâm cơm 41
- Nem rế
- Canh sườn hầm thuốc bắc
- Mướp luộc
- Chả cá
- Salad
Mâm cơm 42
- Trứng luộc
- Xôi gấc
- Rau xào
- Đỗ luộc
- Thịt
Mâm cơm 43
- Đậu tẩm hành
- Canh sườn nấu khoai tây
- Tim heo trần
- Cam và nho tráng miệng
Mâm cơm 44
- Bàn tiệc đồ ăn Tây
Mâm cơm 45
- Mâm cúng ông Công, ông Táo
Mâm cơm 46
- Gà rang lá chanh
- Cá om dưa
- Rau cải xào tỏi
- Quýt tráng miệng
Mâm cơm 47
- Cơm chiên Vetula
- Gà nướng mật ong
- Táo tráng miệng
