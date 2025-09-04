Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Thứ năm, 07:16 04/09/2025 | Ẩm thực 360
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mâm cơm gia đình không chỉ là nơi sum vầy, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, gắn kết các thế hệ trong ngôi nhà Việt.

Trong đời sống người Việt, mâm cơm gia đình không chỉ đơn thuần là nơi để ăn uống. Đó còn là không gian kết nối, là khoảnh khắc để mọi người gác lại lo toan bộn bề, ngồi lại bên nhau và chia sẻ câu chuyện thường nhật. Một bát canh chua, đĩa rau luộc, miếng cá kho thơm lừng… tất cả gói trọn trong đó sự chăm chút, tình thương và nếp sống truyền thống.

Ngày nay, dù nhịp sống hiện đại khiến nhiều gia đình bận rộn, nhưng giá trị của mâm cơm vẫn không hề thay đổi. Trái lại, càng giữa những guồng quay hối hả, bữa cơm sum vầy càng trở nên quý giá. Nó không chỉ nuôi dưỡng sức khỏe mà còn là "chìa khóa" để giữ gìn hạnh phúc và sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên.

Một mâm cơm đủ đầy thể hiện sự chu đáo của người nấu, tạo nên sự cân bằng dinh dưỡng và lan tỏa niềm vui. Khi cả nhà cùng quây quần, những câu chuyện nhỏ bé trở thành sợi dây gắn kết vô hình. Chính vì vậy, chị em nội trợ thường đau đầu với câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" – làm sao vừa ngon miệng, vừa đủ chất, lại không trùng lặp.

Để giải quyết nỗi lo này, bạn có thể tham khảo thực đơn gợi ý cho 14 ngày. Các mâm cơm được sắp xếp luân phiên giữa thịt – cá – tôm – trứng – rau, vừa đa dạng, vừa hợp khẩu vị. 

Mâm cơm gia đình bình dị mà ngon "hết nấc"

Mâm cơm gia đình 1

- Lòng gà xào bông cải xanh

- Cải ngọt luộc

- Rau sống

- Thịt sốt đậu cà chua

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình ấm cúng với đủ món ăn ngon chuẩn vị Việt.

Mâm cơm gia đình 2

- Canh sườn nấu cà

- Thịt kho cùi dừa

- Su su luộc

- Gà xào nấm đùi gà

- Cá kho

- Sung muối

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 2.

Bữa cơm sum vầy – mâm cơm gia đình giản dị mà trọn vẹn yêu thương.

Mâm cơm gia đình 3

- Bầu non xào lòng gà

- Lạc rang muối

- Canh rau củ

- Cà muối

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình ngon miệng, đủ dinh dưỡng cho cả nhà mỗi ngày.

Mâm cơm gia đình 4

- Tràng heo luộc

- Rau luộc

- Nước cà chua

- Rau xà lách

- Nước rau luộc

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 4.

Quây quần bên mâm cơm gia đình chính là hạnh phúc bình dị nhất.

Mâm cơm gia đình 5

- Bông cải xanh luộc

- Nước rau luộc

- Đậu sốt cà chua

- Củ hành muối

- Táo tráng miệng

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình truyền thống, giữ trọn hương vị quê nhà Việt.

Mâm cơm gia đình 6

- Rau luộc

- Nước rau luộc

- Rau sống

- Thịt kho tàu

- Củ hành muối

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 6.

Bữa cơm đậm đà – mâm cơm gia đình đưa ta về ký ức tuổi thơ.

Mâm cơm gia đình 7

- Mực xào sa tế

- Canh rau

- Thịt đông

- Quả dâu tây

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 7.

Mâm cơm gia đình thanh mát, cân bằng dưỡng chất ngày hè.

Mâm cơm gia đình 8

- Thịt kho tàu

- Bắp cải luộc

- Nem chua

- Nhút xào

- Cơm trắng

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 8.

Mâm cơm giản dị nhưng gắn kết tình thân trong mỗi gia đình Việt.

Mâm cơm gia đình 9

- Thịt rim mắm ớt

- Chân giò nấu khoai sọ

- Tim xào bầu non

- Đậu sốt cà chua

- Quả lựu tráng miệng

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 9.

Mâm cơm gia đình trọn vị, đủ món mặn, món xào, món canh và rau.

Mâm cơm gia đình 10

- Sườn xào chua ngọt

- Sườn sốt

- Nước rau luộc

- Cuống rau cải luộc

- Ốc nhồi xào me

- Táo tráng miệng

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 10.

Bữa cơm đoàn viên – mâm cơm gia đình ấm áp yêu thương.

Mâm cơm gia đình 11

- Thịt chiên riềng mẻ

- Canh mọc nấu đậu và cà chua

- Tóp mỡ xào bắp cải

- Trứng rán thịt

- Dưa hấu tráng miệng

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 11.

Mâm cơm gia đình dân dã, chuẩn khẩu vị Việt từ bao đời nay.

Mâm cơm gia đình 12

- Rau luộc

- Thịt kho

- Thịt bò xào rau củ

- Tôm rim thịt

- Cà muối

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 12.

Mỗi bữa cơm nhà – mâm cơm gia đình chan chứa sự quan tâm.

Mâm cơm gia đình 13

- Cá thu sốt cà chua

- Canh cua nấu mướp

- Trứng rán thịt

- Cà muối

- Thanh long tráng miệng

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 13.

Mâm cơm gia đình đủ chất, giúp cân bằng dinh dưỡng hằng ngày.

Mâm cơm gia đình 14

- Canh khoai sọ nấu xương

- Thịt bò xào 

- Tôm rim thịt

- Dưa vàng

- Chè nhãn

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 14.

Một mâm cơm giản dị nhưng vun đầy hạnh phúc gia đình.

Mâm cơm gia đình 15

- Trứng hấp cách thuỷ và tôm

- Canh rau

- Đậu que xào

- Sườn rim

- Cà muối

- Roi tráng miệng

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 15.

Mâm cơm gia đình ngon miệng, mang hồn quê vào từng món ăn.

Trong nhịp sống hiện đại, đôi khi chúng ta dễ quên mất giá trị giản dị mà thiêng liêng của mâm cơm gia đình. Đó không chỉ là nơi để ăn uống, mà còn là điểm hẹn của yêu thương, là nơi nuôi dưỡng hạnh phúc và gắn kết các thế hệ. Dù bận rộn đến đâu, hãy giữ thói quen quây quần bên mâm cơm, bởi chính những khoảnh khắc ấy sẽ trở thành ký ức đẹp đẽ nhất, để ta luôn muốn trở về.

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 16.80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 17.Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

GĐXH - Thời điểm giao mùa, sức đề kháng của cơ thể thường suy giảm. Một mâm cơm gia đình đủ chất, nhiều món ăn ngon, chính là “lá chắn” giúp cả nhà khỏe mạnh.

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 18.12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80

GĐXH - Cuối tuần này, đừng bỏ qua 12 gợi ý mâm cơm ngon vừa đủ món, vừa dinh dưỡng để cả gia đình quây quần bên nhau trước giờ diễu binh A80.

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay- Ảnh 19.110+ mâm cơm mùa thu với nhiều món ăn ngon 'đỉnh nóc kịch trần', ăn là nghiền luôn!

GĐXH - Mùa thu se lạnh, lá vàng rơi là lúc lý tưởng để thưởng thức hơn 100 món ăn ngon ấm bụng, gợi nhớ ký ức và làm say lòng bất cứ ai.

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ

Những mâm cơm của thầy giáo 9X độc thân ở Đà Lạt: Đẹp mê mẩn, ngon 'nhức nách' khiến dân mạng trầm trồ

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon 'bá cháy', đảm bảo cả nhà 'chén' sạch

Gợi ý những mâm cơm gia đình ngon cho ngày tránh bão Wipha, nhìn là muốn lao ngay vào bếp

Gợi ý những mâm cơm gia đình ngon cho ngày tránh bão Wipha, nhìn là muốn lao ngay vào bếp

Bạn đọc chia sẻ 36 mâm cơm gia đình ngon như nhà hàng, giải quyết nhanh chóng câu hỏi ‘Hôm nay ăn gì?’

Bạn đọc chia sẻ 36 mâm cơm gia đình ngon như nhà hàng, giải quyết nhanh chóng câu hỏi ‘Hôm nay ăn gì?’

Cùng chuyên mục

Mâm cỗ chay ngày Rằm tháng 7 của mẹ đảm Hà Nội gồm những món chay ngon nào?

Mâm cỗ chay ngày Rằm tháng 7 của mẹ đảm Hà Nội gồm những món chay ngon nào?

Ẩm thực 360 - 19 giờ trước

GĐXH - Mâm cỗ chay ngày Rằm của chị Vũ Thu Hương được bày biện tinh tế, thanh tịnh lại đủ đầy, gửi gắm ước nguyện bình an và gìn giữ nét đẹp truyền thống Việt.

Tháng 9 rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc

Tháng 9 rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng 9, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chuẩn bị mâm cơm “yêu nước” đặc biệt, gói trọn hương vị truyền thống và niềm tự hào dân tộc.

Ngỡ ngàng bàn tiệc trái cây tuyệt đẹp chào mừng Quốc Khánh

Ngỡ ngàng bàn tiệc trái cây tuyệt đẹp chào mừng Quốc Khánh

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Những chiếc bánh nhỏ xinh góp một phần nhỏ lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.

Con dâu xúc động kể về chiếc bánh Tiramisu màu cờ Tổ quốc tự tay làm tặng bố chồng

Con dâu xúc động kể về chiếc bánh Tiramisu màu cờ Tổ quốc tự tay làm tặng bố chồng

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - "Đây là chiếc bánh Tiramisu mang đậm màu sắc Việt Nam, là món quà sinh nhật mình dành tặng bố chồng mình".

'Nội trợ cũng là yêu nước!' - 'tuyên ngôn' thú vị từ những người nội trợ khéo tay

'Nội trợ cũng là yêu nước!' - 'tuyên ngôn' thú vị từ những người nội trợ khéo tay

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

GĐXH - "Nội trợ cũng là yêu nước!" - đó là lời chị Ngọc Minh (Hà Nội) chia sẻ trên một diễn đàn các chị em yêu bếp.

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.

Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗ

Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗ

Ẩm thực 360 - 4 ngày trước

Nàng dâu Hà Nội bất ngờ trước văn hóa quê chồng ở miền Trung, từ món đặc sản trên mâm cỗ đến thói quen mừng quà và hát nhạc sống.

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Ăn - 5 ngày trước

GĐXH - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ thì được coi là đủ? Làm sao để mâm cỗ cùng Rằm tháng 7 giúp chúng ta được yên tâm.

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Ăn - 5 ngày trước

Đây là loại cá quen thuộc ở Việt Nam, được Trung Quốc ví như “thuốc bổ thượng hạng“. Loại cá này giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng có giá thành khá rẻ.

Xem nhiều

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360

GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Ăn
Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ăn
Tháng 9 rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc

Tháng 9 rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc

Ẩm thực 360
Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top