Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay
GĐXH - Mâm cơm gia đình không chỉ là nơi sum vầy, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, gắn kết các thế hệ trong ngôi nhà Việt.
Trong đời sống người Việt, mâm cơm gia đình không chỉ đơn thuần là nơi để ăn uống. Đó còn là không gian kết nối, là khoảnh khắc để mọi người gác lại lo toan bộn bề, ngồi lại bên nhau và chia sẻ câu chuyện thường nhật. Một bát canh chua, đĩa rau luộc, miếng cá kho thơm lừng… tất cả gói trọn trong đó sự chăm chút, tình thương và nếp sống truyền thống.
Ngày nay, dù nhịp sống hiện đại khiến nhiều gia đình bận rộn, nhưng giá trị của mâm cơm vẫn không hề thay đổi. Trái lại, càng giữa những guồng quay hối hả, bữa cơm sum vầy càng trở nên quý giá. Nó không chỉ nuôi dưỡng sức khỏe mà còn là "chìa khóa" để giữ gìn hạnh phúc và sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên.
Một mâm cơm đủ đầy thể hiện sự chu đáo của người nấu, tạo nên sự cân bằng dinh dưỡng và lan tỏa niềm vui. Khi cả nhà cùng quây quần, những câu chuyện nhỏ bé trở thành sợi dây gắn kết vô hình. Chính vì vậy, chị em nội trợ thường đau đầu với câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" – làm sao vừa ngon miệng, vừa đủ chất, lại không trùng lặp.
Để giải quyết nỗi lo này, bạn có thể tham khảo thực đơn gợi ý cho 14 ngày. Các mâm cơm được sắp xếp luân phiên giữa thịt – cá – tôm – trứng – rau, vừa đa dạng, vừa hợp khẩu vị.
Mâm cơm gia đình bình dị mà ngon "hết nấc"
Mâm cơm gia đình 1
- Lòng gà xào bông cải xanh
- Cải ngọt luộc
- Rau sống
- Thịt sốt đậu cà chua
Mâm cơm gia đình 2
- Canh sườn nấu cà
- Thịt kho cùi dừa
- Su su luộc
- Gà xào nấm đùi gà
- Cá kho
- Sung muối
Mâm cơm gia đình 3
- Bầu non xào lòng gà
- Lạc rang muối
- Canh rau củ
- Cà muối
Mâm cơm gia đình 4
- Tràng heo luộc
- Rau luộc
- Nước cà chua
- Rau xà lách
- Nước rau luộc
Mâm cơm gia đình 5
- Bông cải xanh luộc
- Nước rau luộc
- Đậu sốt cà chua
- Củ hành muối
- Táo tráng miệng
Mâm cơm gia đình 6
- Rau luộc
- Nước rau luộc
- Rau sống
- Thịt kho tàu
- Củ hành muối
Mâm cơm gia đình 7
- Mực xào sa tế
- Canh rau
- Thịt đông
- Quả dâu tây
Mâm cơm gia đình 8
- Thịt kho tàu
- Bắp cải luộc
- Nem chua
- Nhút xào
- Cơm trắng
Mâm cơm gia đình 9
- Thịt rim mắm ớt
- Chân giò nấu khoai sọ
- Tim xào bầu non
- Đậu sốt cà chua
- Quả lựu tráng miệng
Mâm cơm gia đình 10
- Sườn xào chua ngọt
- Sườn sốt
- Nước rau luộc
- Cuống rau cải luộc
- Ốc nhồi xào me
- Táo tráng miệng
Mâm cơm gia đình 11
- Thịt chiên riềng mẻ
- Canh mọc nấu đậu và cà chua
- Tóp mỡ xào bắp cải
- Trứng rán thịt
- Dưa hấu tráng miệng
Mâm cơm gia đình 12
- Rau luộc
- Thịt kho
- Thịt bò xào rau củ
- Tôm rim thịt
- Cà muối
Mâm cơm gia đình 13
- Cá thu sốt cà chua
- Canh cua nấu mướp
- Trứng rán thịt
- Cà muối
- Thanh long tráng miệng
Mâm cơm gia đình 14
- Canh khoai sọ nấu xương
- Thịt bò xào
- Tôm rim thịt
- Dưa vàng
- Chè nhãn
Mâm cơm gia đình 15
- Trứng hấp cách thuỷ và tôm
- Canh rau
- Đậu que xào
- Sườn rim
- Cà muối
- Roi tráng miệng
Trong nhịp sống hiện đại, đôi khi chúng ta dễ quên mất giá trị giản dị mà thiêng liêng của mâm cơm gia đình. Đó không chỉ là nơi để ăn uống, mà còn là điểm hẹn của yêu thương, là nơi nuôi dưỡng hạnh phúc và gắn kết các thế hệ. Dù bận rộn đến đâu, hãy giữ thói quen quây quần bên mâm cơm, bởi chính những khoảnh khắc ấy sẽ trở thành ký ức đẹp đẽ nhất, để ta luôn muốn trở về.
