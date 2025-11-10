Mới nhất
Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng

Thứ hai, 14:21 10/11/2025 | Ăn
GĐXH – Dù là bữa sáng, bữa trưa hay tối, chỉ cần một đĩa cơm rang nóng hổi là đủ ấm lòng cả nhà trong những ngày lạnh.

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡngMón ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

GĐXH – Thịt bò là thực phẩm quan thuộc, dễ chế biến và có giá trị cao. Dưới đây, mẹ đảm Hòa Hương đã chia sẻ một món ngon ngày lạnh vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng để đổi vị cho gia đình cuối tuần

Không rang với cách thông thường, mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ cách chế biến món cơm rang thơm lừng, giòn tơi và đậm vị khiến cả nhà ăn hoài không ngán. Đây là một trong những món ngon ngày lạnh bạn nên tham khảo để đổi vị cho cả nhà khi trời trở lạnh mà vẫn tận dụng được các nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị làm món cơm rang cá mặn:

+ Cơm nguội

+ Cá khô một nắng

+ Lạp xưởng

+ Trứng gà

+ Hành lá

+ Gia vị mì chính, hạt nêm, dầu ăn.

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng - Ảnh 2.

Các nguyên liệu chuẩn bị sẵn trước khi thực hiện món ăn ngày lạnh - cơm rang cá mặn. Ảnh: Thanh Huệ


Cách làm cơm rang cá mặn

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng - Ảnh 3.

Trộn cơm với trứng: Cho lòng đỏ trứng gà vào trộn đều với cơm nguội. Cách này giúp hạt cơm khi rang lên có màu vàng óng, bóng bẩy và tơi giòn hơn.

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng - Ảnh 4.

Chiên trứng gà trước, để nguội rồi thái hạt lựu

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng - Ảnh 5.

Lạp xưởng cắt lát mỏng, chiên vàng, sau đó thái hạt lựu. Cá khô một nắng chiên vàng thơm, xé nhỏ, bỏ xương. Ảnh: Thanh Huệ

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng - Ảnh 6.

Các nguyên liệu xé nhỏ trước khi trộn đều vào cơm. Ảnh: Thanh Huệ

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng - Ảnh 7.

Làm nóng chảo, cho cơm đã trộn trứng vào rang đến khi hạt săn, tơi đều. Khi cơm gần đạt, cho cá xé nhỏ và lạp xưởng vào đảo đều tay để nguyên liệu hòa quyện hương vị.

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng - Ảnh 8.

Cuối cùng, cho trứng thái hạt lựu và hành lá vào đảo nhanh tay, nêm lại cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng - Ảnh 9.

Món cơm rang cá mặn "vét tủ lạnh" không chỉ dễ làm mà còn cực kỳ đưa cơm. Vị mặn mặn của cá khô, béo ngậy của lạp xưởng hòa cùng trứng và hành lá tạo nên hương thơm hấp dẫn. Dù là bữa sáng, bữa trưa hay tối, chỉ cần một đĩa cơm rang nóng hổi là đủ ấm lòng cả nhà trong những ngày lạnh.

Món ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê lyMón ngon ngày lạnh: Làm thịt lợn xiên rang muối lá lốt bằng nồi chiên không dầu ngon mê ly

GĐXH – Với vài bước đơn giản theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ, mọi người có thể dễ dàng chế biến được món ngon ngày lạnh với thịt lợn lạ miệng, ai ăn cũng mê dưới đây.

Món ngon ngày lạnh: Chế biến thịt ba chỉ cách này vừa lạ miệng vừa đưa cơm, ai ăn cũng mêMón ngon ngày lạnh: Chế biến thịt ba chỉ cách này vừa lạ miệng vừa đưa cơm, ai ăn cũng mê

GĐXH – Nếu đã ngán món luộc hay rang quen thuộc, bạn có thể thử làm hai món ngon ngày lạnh với thịt ba chỉ bằng cách chế biến dễ làm khi chỉ thêm nguyên liệu này. Món ăn vừa lạ miệng, thơm ngon 'đưa cơm' ngày lạnh.


Hà My
