Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng
GĐXH – Dù là bữa sáng, bữa trưa hay tối, chỉ cần một đĩa cơm rang nóng hổi là đủ ấm lòng cả nhà trong những ngày lạnh.
Không rang với cách thông thường, mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ cách chế biến món cơm rang thơm lừng, giòn tơi và đậm vị khiến cả nhà ăn hoài không ngán. Đây là một trong những món ngon ngày lạnh bạn nên tham khảo để đổi vị cho cả nhà khi trời trở lạnh mà vẫn tận dụng được các nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh.
Nguyên liệu cần chuẩn bị làm món cơm rang cá mặn:
+ Cơm nguội
+ Cá khô một nắng
+ Lạp xưởng
+ Trứng gà
+ Hành lá
+ Gia vị mì chính, hạt nêm, dầu ăn.
Cách làm cơm rang cá mặn
Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng - Hương quê còn mãi trong ký ức người con xứ QuảngĂn - 1 giờ trước
Giữa nhịp sống hiện đại, "Mỳ Quảng Cây Ngô Đồng" lưu giữ hồn quê xứ Quảng qua từng tô mỳ vàng óng, đậm vị và chân chất. Nơi ấy, hương nghệ, dầu nén và tình quê hòa quyện, gợi lại ký ức ấm áp của những bữa cơm nhà xưa.
Bữa cơm mùa đông của người "sành ăn" không thể thiếu món cá này: Dễ nấu mà ngon thơm nức lòng, ai cũng phải khen!Ăn - 2 giờ trước
Món ăn này hoàn hảo cho bữa cơm mùa đông - nồi đất/sành giữ cho nước dùng sôi liu riu và ấm áp, nên đến miếng cuối cùng vẫn còn ấm nóng, cực ngon.
Chỉ cần hấp 3 nguyên liệu này cùng nhau, 10 phút là sẽ có một món ăn thơm ngon, mọng nước và đậm đàĂn - 8 giờ trước
Chỉ với những nguyên liệu đơn giản và hấp 10 phút là bạn sẽ có món ăn có hương vị thanh mát, mềm mại, kết cấu tươi ngon, rất kích thích vị giác.
Trào lưu 'mukbang' món lá chuối chiên giòn, có gì đặc biệt?Ăn - 20 giờ trước
GĐXH - Trong thế giới ẩm thực đang phát triển không ngừng trên mạng xã hội, đôi khi những món ăn "độc lạ" nhất lại xuất phát từ những nguyên liệu tưởng chừng như giản dị, quen thuộc nhất. Và gần đây, tâm điểm chú ý của cộng đồng ẩm thực, đặc biệt là trên nền tảng TikTok, chính là món lá chuối chiên giòn.
Món ngon ngày lạnh: Chế biến thịt ba chỉ cách này vừa lạ miệng vừa đưa cơm, ai ăn cũng mêĂn - 21 giờ trước
GĐXH – Nếu đã ngán món luộc hay rang quen thuộc, bạn có thể thử làm hai món ngon ngày lạnh với thịt ba chỉ bằng cách chế biến dễ làm khi chỉ thêm nguyên liệu này. Món ăn vừa lạ miệng, thơm ngon 'đưa cơm' ngày lạnh.
Món ngon cực dễ làm giúp nuôi dưỡng 'thân an, tâm an' của Hồ Quỳnh HươngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Cơm gạo lứt ăn kèm nấm kho, canh rau ngót, bầu luộc của Hồ Quỳnh Hương chỉ mất khoảng 20 phút chuẩn bị song cung cấp đủ nhóm dinh dưỡng cho cơ thể, sắc vóc.
Bữa cơm mùa đông bạn nên ăn loại thực phẩm màu trắng này: Chỉ cần xào 5 phút là có món ăn giòn tan, đậm đàĂn - 1 ngày trước
Độ giòn và béo mềm của các nguyên liệu hòa quyện, tạo nên những lớp vị riêng biệt trong từng miếng ăn, cực ngon.
6 công thức sữa đậu nành cực tốtĂn - 1 ngày trước
Hãy kết hợp đậu nành với các nguyên liệu phù hợp với đặc điểm mùa đông để dưỡng ẩm, tăng cường chức năng tỳ vị.
6 công thức sữa đậu nành cực tốt: Phụ nữ hãy luân phiên uống trong mùa đông để dưỡng ẩm da, bổ tỳ vịĂn - 1 ngày trước
Hãy kết hợp đậu nành với các nguyên liệu phù hợp với đặc điểm mùa đông để dưỡng ẩm, tăng cường chức năng tỳ vị.
Không ngờ kết hợp 2 nguyên liệu này rồi đun lên lại có thể giúp tôi giảm cân nhanh và chống lạnh thần kỳ!Ăn - 1 ngày trước
Hôm nay tôi mới biết kết hợp táo và gừng có tác dụng tuyệt vời. Nó phát huy tác dụng kỳ diệu sau 3 ngày sử dụng. Phương pháp này rất đơn giản, và bất kỳ ai thử cũng sẽ thấy hiệu quả.
Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnhĂn
GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.