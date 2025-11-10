Món ngon ngày lạnh: Đừng chỉ rang thông thường, thử ngay cách làm cơm rang 'vét tủ lạnh' siêu ngon, lạ miệng

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng GĐXH – Thịt bò là thực phẩm quan thuộc, dễ chế biến và có giá trị cao. Dưới đây, mẹ đảm Hòa Hương đã chia sẻ một món ngon ngày lạnh vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng để đổi vị cho gia đình cuối tuần

Không rang với cách thông thường, mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ cách chế biến món cơm rang thơm lừng, giòn tơi và đậm vị khiến cả nhà ăn hoài không ngán. Đây là một trong những món ngon ngày lạnh bạn nên tham khảo để đổi vị cho cả nhà khi trời trở lạnh mà vẫn tận dụng được các nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị làm món cơm rang cá mặn:

+ Cơm nguội

+ Cá khô một nắng

+ Lạp xưởng

+ Trứng gà

+ Hành lá

+ Gia vị mì chính, hạt nêm, dầu ăn.

Các nguyên liệu chuẩn bị sẵn trước khi thực hiện món ăn ngày lạnh - cơm rang cá mặn. Ảnh: Thanh Huệ





Cách làm cơm rang cá mặn

Trộn cơm với trứng: Cho lòng đỏ trứng gà vào trộn đều với cơm nguội. Cách này giúp hạt cơm khi rang lên có màu vàng óng, bóng bẩy và tơi giòn hơn.

Chiên trứng gà trước, để nguội rồi thái hạt lựu

Lạp xưởng cắt lát mỏng, chiên vàng, sau đó thái hạt lựu. Cá khô một nắng chiên vàng thơm, xé nhỏ, bỏ xương. Ảnh: Thanh Huệ

Các nguyên liệu xé nhỏ trước khi trộn đều vào cơm. Ảnh: Thanh Huệ

Làm nóng chảo, cho cơm đã trộn trứng vào rang đến khi hạt săn, tơi đều. Khi cơm gần đạt, cho cá xé nhỏ và lạp xưởng vào đảo đều tay để nguyên liệu hòa quyện hương vị.

Cuối cùng, cho trứng thái hạt lựu và hành lá vào đảo nhanh tay, nêm lại cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Món cơm rang cá mặn "vét tủ lạnh" không chỉ dễ làm mà còn cực kỳ đưa cơm. Vị mặn mặn của cá khô, béo ngậy của lạp xưởng hòa cùng trứng và hành lá tạo nên hương thơm hấp dẫn. Dù là bữa sáng, bữa trưa hay tối, chỉ cần một đĩa cơm rang nóng hổi là đủ ấm lòng cả nhà trong những ngày lạnh.

