Món ngon 'thần thánh' giúp sao Hàn giảm 32kg chỉ cần 10 phút để chế biến

Danh hài Mija (40 tuổi) đã tiết lộ thực đơn ăn kiêng giúp cô duy trì vóc dáng thon gọn. Cô đã chia sẻ về chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống khoa học giúp giảm từ 80kg xuống còn 48kg.

Vào ngày 30, Mija đã dành thời gian trả lời câu hỏi của người hâm mộ trên mạng xã hội. Khi được hỏi về thực đơn giảm cân, cô đã đăng tải một số hình ảnh món ăn và cho biết: "Tôi ăn khoảng một nửa khẩu phần ăn thông thường! Hoặc là các món ăn sạch hoặc salad". Những bức ảnh cho thấy Mija đang thưởng thức kimbap keto, salad và poke (cá sống thái hạt lựu trộn với nước sốt). Mija từng nặng tới 80kg nhưng sau khi giảm cân thành công, cô đã duy trì cân nặng 48kg nhờ chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh.

Kimbap keto mà Mija ăn là loại kimbap được biến tấu bằng cách thay thế cơm bằng các nguyên liệu khác. Điển hình như trong ảnh Mija đăng tải, cơm được thay bằng trứng tráng mỏng. Trứng có hàm lượng calo thấp và giàu protein. Chỉ cần ăn hai quả trứng là đã có thể bổ sung 20% lượng protein khuyến nghị hàng ngày. Hơn nữa, trứng là thực phẩm chứa protein hoàn chỉnh với tất cả các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Ngoài trứng tráng mỏng, người ta cũng có thể dùng đậu phụ để thay thế cơm.

Salad có lượng calo tương đối thấp hơn các loại thực phẩm khác và tạo cảm giác no lâu nên rất thích hợp cho việc kiểm soát cân nặng. Đặc biệt, việc ăn rau củ giàu chất xơ trước bữa ăn sẽ hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Rau củ chứa nhiều chất xơ cần phải nhai kỹ mới nuốt được và việc nhai nhiều sẽ kích thích trung tâm tạo cảm giác no. Cảm giác no này cũng giúp giảm lượng protein và carbohydrate nạp vào cơ thể sau đó.

Một nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ) trên 124 người được chia thành hai nhóm: nhóm 1 ăn rau củ quả trước và nhóm 2 ăn trứng, thịt xông khói trước. Kết quả cho thấy nhóm 1 tiêu thụ ít calo hơn, ít bị hấp dẫn bởi đồ ăn nhiều dầu mỡ và chiên rán hơn nhóm 2.

Poke mà Mija lựa chọn là món ăn truyền thống của Hawaii, được làm từ hải sản sống trộn với rau củ và nước sốt. Điểm đặc trưng của món ăn này là cá sống được cắt hạt lựu ăn kèm với rau, rong biển và ngũ cốc. Tuy nhiên, qua quá trình bản địa hóa ở nhiều vùng miền, poke đã được biến tấu đa dạng. Hiện nay, ngay cả khi không có cá sống thì món ăn vẫn được gọi là poke. Tại Hàn Quốc, poke thường được chế biến với cá hồi, thịt bò hoặc tôm. Tuy nhiên, lượng calo của món ăn có thể tăng lên tùy thuộc vào loại sốt ăn kèm, vì vậy cần lựa chọn sốt cẩn thận khi đang ăn kiêng. Nên dùng nước tương, giấm hoặc dầu ô liu thay vì sốt Caesar hay sốt mayonnaise để hỗ trợ giảm cân.

Để chuẩn bị món poke phù hợp cho người giảm cân, bạn nên lựa chọn nguyên liệu thấp calo nhưng giàu dinh dưỡng. Dưới đây là 3 gợi ý bạn có thể tham khảo:

1. Poke cá hồi và quinoa

- Sử dụng cá hồi tươi, một nguồn protein tốt và giàu omega-3.

- Thay cơm trắng bằng quinoa để tăng cảm giác no lâu và cung cấp carbohydrate phức hợp.

- Thêm rau xanh, dưa chuột, cà chua bi và bắp cải tím cho thêm chất xơ và vitamin.

- Nước sốt: Pha nước tương ít với giấm gạo, một chút dầu mè và wasabi để tạo hương vị mà không cần thêm quá nhiều calo.

2. Poke thịt gà và rau cải

- Nấu chín thịt gà (lột hết da gà), thái nhỏ để làm nguồn protein chính.

- Kết hợp với các loại rau cải như kale, rau chân vịt hoặc rau mizuna.

- Thêm dưa leo, bí đỏ hấp và cà rốt bào sợi.

- Nước sốt: Trộn nước cốt chanh, giấm táo, tỏi băm và một chút mật ong để tạo độ ngọt tự nhiên.

3. Poke đậu phụ và rau củ thập cẩm

- Chọn đậu phụ nướng hoặc lạc rang làm nguồn protein thực vật.

- Sử dụng cơm gạo lứt để thay thế cơm trắng truyền thống.

- Thêm bắp cải, cà rốt, ớt chuông và đậu Hà Lan cho nhiều màu sắc và dưỡng chất.

- Nước sốt: Kết hợp nước tương, giấm gạo và một ít dầu vừng, thêm gừng tươi băm nhỏ để tăng hương vị mà không cần đường.

Nhớ rằng, khi giảm cân, điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần ăn và lựa chọn nguyên liệu lành mạnh. Hãy cân nhắc kích thước phần ăn và số lượng nước sốt sử dụng để đảm bảo không nạp quá nhiều calo.