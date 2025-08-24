Cách làm 2 món 'cơm lười' vừa dễ nấu, ăn ngon lại đủ chất cho ngày cuối tuần
GĐXH - Cơm lười là kiểu nấu cơm trộn cực kỳ đơn giản, phù hợp với người sống một mình hoặc những ngày bạn không muốn mất quá nhiều thời gian vào bếp.
Lợi ích của cách nấu cơm lười
Chỉ cần cho gạo đã vo sạch vào nồi, thêm các nguyên liệu có thể nấu chín cùng cơm như: cà rốt thái hạt lựu, khoai lang/khoai tây cắt nhỏ, nấm, xúc xích hoặc thịt băm xào sơ, chan thêm một chút nước tương hoặc dầu mè cho đậm đà. Món cơm này vừa ngon miệng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian nấu nướng.
Phương pháp này không chỉ phù hợp với những người bận rộn mà còn là một mẹo hữu ích cho bất kỳ ai muốn tối ưu thời gian nấu nướng. Không cần phải đứng bếp lâu, không mất công khuấy đảo hay canh chỉnh nước, bạn vẫn có thể tạo ra những món cơm ngon miệng. Bên cạnh đó, cách nấu cơm lười còn giúp bạn kết hợp nhiều nguyên liệu cùng lúc, tạo ra món ăn đa dạng chỉ trong một lần nấu mà không cần nhiều công đoạn chế biến.
2 cách nấu cơm lười ngon miệng, dễ làm
Cách nấu cơm lười thập cẩm
Cách nấu cơm lười với gà sốt nước tương
