Cách làm 2 món 'cơm lười' vừa dễ nấu, ăn ngon lại đủ chất cho ngày cuối tuần

Lợi ích của cách nấu cơm lười

Chỉ cần cho gạo đã vo sạch vào nồi, thêm các nguyên liệu có thể nấu chín cùng cơm như: cà rốt thái hạt lựu, khoai lang/khoai tây cắt nhỏ, nấm, xúc xích hoặc thịt băm xào sơ, chan thêm một chút nước tương hoặc dầu mè cho đậm đà. Món cơm này vừa ngon miệng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian nấu nướng.

Phương pháp này không chỉ phù hợp với những người bận rộn mà còn là một mẹo hữu ích cho bất kỳ ai muốn tối ưu thời gian nấu nướng. Không cần phải đứng bếp lâu, không mất công khuấy đảo hay canh chỉnh nước, bạn vẫn có thể tạo ra những món cơm ngon miệng. Bên cạnh đó, cách nấu cơm lười còn giúp bạn kết hợp nhiều nguyên liệu cùng lúc, tạo ra món ăn đa dạng chỉ trong một lần nấu mà không cần nhiều công đoạn chế biến.

2 cách nấu cơm lười ngon miệng, dễ làm

Cách nấu cơm lười thập cẩm

Trước tiên, cần chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu để món cơm có hương vị hài hòa. Lạp xưởng được cắt lát chéo vừa ăn để dễ chín và thấm gia vị. Gừng tươi cũng cần gọt vỏ và thái thành lát mỏng để tạo hương thơm nhẹ. Gạo đem vo kỹ 2 – 3 lần với nước sạch, sau đó để ráo nước để khi nấu cơm không bị nhão.

Sau khi sơ chế xong, cho gạo đã vo vào nồi cơm điện, sau đó thêm lạp xưởng, rau củ thập cẩm vào cùng. Tiếp theo, nêm các gia vị gồm rượu nấu ăn, nước tương, dầu hào và một ít tiêu xay để món cơm có vị đậm đà. Sau đó, đổ nước vào nồi sao cho nước xâm xấp bề mặt nguyên liệu, không nên cho quá nhiều nước để tránh cơm bị nhão. Cuối cùng, đậy nắp nồi cơm điện, bấm nút nấu và chờ cơm chín.

Khi nồi cơm chuyển sang chế độ giữ ấm, để thêm 10 phút rồi mở nắp, cho hành lá vào, thêm dầu mè, dùng muỗng đảo đều để cơm ngấm gia vị.





Món cơm lười thập cẩm sau khi hoàn thành sẽ có màu sắc rực rỡ từ rau củ, vị béo ngậy của lạp xưởng kết hợp với hương thơm nhẹ nhàng của dầu mè.

Cách nấu cơm lười với gà sốt nước tương

Đầu tiên, ức gà cần được rửa sạch kỹ dưới vòi nước, sau đó chà xát với muối để khử mùi tanh. Tiếp tục rửa lại lần nữa với nước sạch rồi để ráo. Khi gà đã khô bề mặt, cho vào một chiếc tô lớn, thêm tỏi băm, gừng băm cùng các gia vị gồm nước tương, hắc xì dầu, rượu nấu ăn, dầu mè và một chút bột bắp để thịt gà mềm hơn khi nấu. Dùng đũa hoặc tay trộn đều để gà thấm gia vị, sau đó bọc kín và để trong tủ lạnh khoảng 30 phút.

Trong thời gian chờ gà thấm gia vị, tiến hành vo gạo khoảng 2 – 3 lần với nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và lớp tinh bột thừa, giúp cơm khi nấu không bị bết dính. Sau khi vo xong, để gạo ráo nước rồi cho trực tiếp vào nồi cơm điện hoặc có thể để các loại rau củ vào luôn, trộn đều rồi mới để vào nồi cơm điện.

Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, tiến hành nấu cơm bằng cách đổ nước vào nồi với lượng vừa đủ, không quá nhiều để tránh cơm bị nhão. Tiếp theo, xếp ức gà đã ướp lên trên, đổ thêm cả phần nước ướp gà vào để cơm có vị đậm đà hơn. Đậy nắp nồi cơm điện và chọn chế độ nấu cơm thông thường, sau đó chờ đến khi cơm chín.

Khi nồi cơm chuyển sang chế độ giữ ấm, tiếp tục để thêm khoảng 10 phút để các nguyên liệu chín đều. Sau đó, mở nắp, nhẹ nhàng lấy ức gà ra ngoài. Dùng muỗng xới cơm lên để các nguyên liệu được trộn đều với nhau, giúp hương vị hòa quyện.

Món cơm gà có màu nâu óng ánh từ nước tương, hương thơm từ dầu mè kết hợp cùng cải thảo mềm ngọt, tạo nên hương vị hấp dẫn mà không cần mất quá nhiều công đoạn chế biến.

