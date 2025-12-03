Mới nhất
Nếu lười nấu nướng, chỉ cần 15 phút là xong món ăn mùi vị thơm ngon, hấp dẫn hơn mì xào ngoài tiệm

Thứ tư, 06:11 03/12/2025
Bữa tối lười nấu nướng nhiều món phức tạp thì chỉ cần một đĩa này cũng đủ mang đến cho bạn cảm giác sảng khoái, ngon miệng, rất đáng thử!

Với những ai đam mê các món mì/bún/miến, nỗi băn khoăn lớn nhất là muốn ăn nhưng lại sợ tăng cân. Thực ra, chỉ cần chọn đúng nguyên liệu, bạn có thể thoải mái thưởng thức món mì xào mà không cần phải quá lo lắng. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với bạn công thức làm món mì xào đậu nưa - một món ăn ngon, dễ làm.

Đậu nưa (Konjac) từ lâu đã được biết đến như một "chuyên gia thanh lọc", ít calo và no bụng, với kết cấu dai tuyệt vời. Theo các chuyên gia, mucoprotein trong đậu nưa có thể làm giảm sự tích tụ cholesterol trong cơ thể, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch. Ăn đậu nưa một cách điều độ và thường xuyên có thể cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Chất xơ chất lượng cao trong đậu nưa và các chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi, kali... mang lại đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng chống lại các gốc tự do, hạn chế sự hình thành tế bào ung thư và tăng cường sức khỏe trao đổi chất tổng thể, từ đó ngăn ngừa khối u. Chất xơ thúc đẩy nhu động ruột, bôi trơn ruột, ngăn ngừa táo bón và giảm hấp thu chất béo trong ruột, có lợi cho việc hỗ trợ cải thiện chức năng tiêu hóa...

Kết hợp với bún gạo sợi nhỏ, cùng một ít rau củ và nấm sẽ tạo nên một bữa ăn vừa ngon miệng, no nê và bổ dưỡng. Bún gạo được xào nhanh trên lửa lớn nên các sợi rất tơi, thơm và dai; đậu nưa mịn màng và đậm đà; còn rau củ thì giòn tan và tươi mát. Bữa tối lười nấu nướng nhiều món phức tạp thì chỉ cần một đĩa này cũng đủ mang đến cho bạn cảm giác sảng khoái rất đáng thử!

Nguyên liệu làm món bún gạo xào đậu nưa và rau củ

1 nắm bún gạo khô sợi nhỏ, 1 miếng đậu nưa, 1/2 củ cà rốt, một ít rau cải thảo (hoặc bắp cải), 2-3 cây nấm hương, dầu ăn, muối, tinh chất cốt gà, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món bún gạo xào đậu nưa và rau củ

Bước 1: Đun sôi nước trong nồi. Sau đó thả bún gạo vào chần sơ. Bạn không nên chần bún quá lâu, chỉ cần sợi bún mềm là vớt ra luôn. Sau đó hãy ngay lập tức xả lại bằng nước lạnh rồi để ráo. Cách này sẽ giúp bún không bị dính vào nhau khi xào và dai hơn. Thái đậu nưa thành dạng sợi hoặc miếng mỏng. Gọt vỏ và thái sợi cà rốt, thái sợi cải thảo bắp cải, thái lát nấm hương. Thái sợi mỏng giúp món ăn nhanh chín và thấm gia vị hơn. Nếu thích ăn cay, bạn cũng có thể thái một ít ớt thành dạng sợi để cho vào.

Nếu lười nấu nướng, chỉ cần 15 phút là xong món ăn mùi vị thơm ngon, hấp dẫn hơn mì xào ngoài tiệm - Ảnh 1.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, sau đó cho nấm hương đã thái lát vào xào ở lửa vừa. Xào nấm hương một lúc để nấm tỏa ra hương thơm đặc trưng, giúp món ăn có vị tươi mới. Tiếp theo, cho cà rốt, cải thảo và đậu nưa vào. Chỉnh mức lửa lớn và xào nhanh cho đến khi rau củ mềm và chín đều. Lúc này, thêm một lượng muối vừa đủ và 1 thìa canh tinh chất cốt gà (hoặc có thể thay bằng bột nấm hương tươi) để nêm nếm. Xào trên lửa lớn cho đến khi hỗn hợp hòa quyện, ngấm gia vị cơ bản trước.

Nếu lười nấu nướng, chỉ cần 15 phút là xong món ăn mùi vị thơm ngon, hấp dẫn hơn mì xào ngoài tiệm - Ảnh 2.

Bước 3: Cuối cùng, cho bún gạo đã chần vào. Vì bún gạo khá dài nên không dễ đảo bằng thìa. Nên bạn hãy kết hợp một tay dùng thìa, một tay dùng đũa để đảo nhanh, giúp các sợi bún tơi, hòa quyện vào các nguyên liệu rau củ. Sau khi xào đều, rắc hành lá thái nhỏ lên trên để tăng thêm hương thơm. Món ăn đã hoàn thành.

Nếu lười nấu nướng, chỉ cần 15 phút là xong món ăn mùi vị thơm ngon, hấp dẫn hơn mì xào ngoài tiệm - Ảnh 3.

Thành phẩm món bún gạo xào đậu nưa và rau củ

Sợi bún thấm đẫm vị umami của rau củ và nấm, còn đậu nưa thì dai dai, mềm xốp, tạo nên một kết cấu đậm đà và đa tầng. Tuy không thêm thịt, nhưng hương vị vẫn ngon tuyệt, thanh mát, không hề ngấy, thậm chí còn rất ngon miệng.

Nếu lười nấu nướng, chỉ cần 15 phút là xong món ăn mùi vị thơm ngon, hấp dẫn hơn mì xào ngoài tiệm - Ảnh 4.

Mẹo cần lưu ý:

1. Không nên luộc bún gạo quá lâu, chỉ nên chần sơ cho đến khi mì mềm, nếu không mì sẽ dễ bị đứt, nát khi xào và kết cấu sẽ không ngon.

2. Khi xào món ăn, nên dùng chảo chống dính. Bạn có thể dùng nhiều dầu hơn một chút so với khi xào rau củ thông thường. Điều này sẽ giúp sợi mì tơi mềm, thơm hơn.

