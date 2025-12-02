Mới nhất
4 cách chế biến từ quả lặc lè giúp hỗ trợ kiểm soát hấp thụ đường, phòng ung thư hiệu quả

Thứ ba, 19:36 02/12/2025 | Ăn
GĐXH - Người có tiền sử bệnh tiểu đường nên bổ sung quả lặc lè (lặc lày) vào chế độ ăn uống.

Quả lặc lè - Món ngon hỗ trợ kiểm soát hấp thụ đường

4 Cách chế biến quả lặc lè hỗ trợ kiểm soát đường huyết và phòng ngừa ung thư - Ảnh 1.

Quả lặc lày giúp kiểm soát sự hấp thụ đường trong ruột non, điều chỉnh lượng đường trong máu. Do đó, người có tiền sử bệnh tiểu đường nên bổ sung quả lặc lày vào chế độ ăn uống.


4 Cách chế biến quả lặc lè hỗ trợ kiểm soát đường huyết và phòng ngừa ung thư - Ảnh 2.

Quả lặc lày còn giúp dưỡng ẩm cho tóc, giảm cholesterol dư thừa, cải thiện tầm nhìn, tăng cường sức khỏe xương và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Những món ngon từ lặc lè

Quả lặc lè nhồi thịt

4 Cách chế biến quả lặc lè hỗ trợ kiểm soát đường huyết và phòng ngừa ung thư - Ảnh 3.

Quả lặc lè nhồi thịt là một món ăn đặc sắc, kết hợp giữa vị ngọt nhẹ của quả lặc lè và hương vị đậm đà của nhân thịt xay. Quả lặc lè được rửa sạch, bổ đôi, nhồi đầy nhân thịt cùng gia vị, sau đó được hấp chín hoặc xào thơm. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng, thích hợp cho những bữa ăn gia đình hoặc tiệc tùng.

Quả lặc lè luộc chấm muối vừng

4 Cách chế biến quả lặc lè hỗ trợ kiểm soát đường huyết và phòng ngừa ung thư - Ảnh 4.

Với hương vị thanh ngọt đặc trưng, lặc lè không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc mà còn là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, giúp bạn no lâu hơn và kiểm soát cảm giác thèm ăn hiệu quả. Kết hợp cùng muối vừng thơm bùi, món ăn này sẽ mang đến cho bạn một bữa ăn nhẹ lành mạnh và đầy đủ dinh dưỡng. Bên cạnh đó, lặc lè còn chứa ít calo và giàu vitamin, khoáng chất, rất tốt cho sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa.

Nộm lặc lè

4 Cách chế biến quả lặc lè hỗ trợ kiểm soát đường huyết và phòng ngừa ung thư - Ảnh 5.

Với vị ngọt thanh mát đặc trưng, lặc lè sau khi luộc chín sẽ là nguyên liệu hoàn hảo để chế biến thành những món nộm tươi ngon. Bạn có thể thỏa sức sáng tạo với món nộm lặc lè: kết hợp với các loại rau thơm, gia vị chua cay để có một món chay thanh đạm, hoặc nâng tầm món ăn bằng cách thêm thịt bò, tôm, mực để tạo nên hương vị đậm đà hơn.

Quả lặc lè xào

4 Cách chế biến quả lặc lè hỗ trợ kiểm soát đường huyết và phòng ngừa ung thư - Ảnh 6.

Xào là cách chế biến phổ biến nhất để tận hưởng trọn vẹn hương vị đặc trưng của quả lặc lè. Khi được xào chín tới, lặc lè giữ được độ giòn ngọt tự nhiên, không hề bị đắng. Món lặc lè xào tỏi thơm lừng, lặc lè xào trứng béo ngậy hoặc lặc lè xào thịt bò đậm đà chắc chắn sẽ làm hài lòng bất kỳ thực khách nào. Hương vị thanh mát, kết hợp với các nguyên liệu khác tạo nên những món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, xứng đáng có mặt trong thực đơn hàng ngày của gia đình bạn.

4 Cách chế biến quả lặc lè hỗ trợ kiểm soát đường huyết và phòng ngừa ung thư - Ảnh 7.Top 7 quán lẩu vỉa hè cứ trời lạnh là kín khách

GĐXH - Trời trở lạnh, nhiều người lại thèm được quây quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nhúng từ từ những món rau, thịt tươi ngon để cảm nhận hương vị mùa đông đang đến gần.

4 Cách chế biến quả lặc lè hỗ trợ kiểm soát đường huyết và phòng ngừa ung thư - Ảnh 8.Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Tim gà không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc, dễ chế biến mà còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Phương Nghi (t/h)
