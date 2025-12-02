4 cách chế biến từ quả lặc lè giúp hỗ trợ kiểm soát hấp thụ đường, phòng ung thư hiệu quả
GĐXH - Người có tiền sử bệnh tiểu đường nên bổ sung quả lặc lè (lặc lày) vào chế độ ăn uống.
Quả lặc lè - Món ngon hỗ trợ kiểm soát hấp thụ đường
Những món ngon từ lặc lè
Quả lặc lè nhồi thịt
Quả lặc lè luộc chấm muối vừng
Nộm lặc lè
Quả lặc lè xào
Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vịĂn
GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.