Một mặt hàng người Việt ai cũng dùng mỗi ngày chính thức có mặt trong hệ thống bán buôn lớn của Đức

Mới đây, gạo ST25 của Việt Nam đã chính thức được phân phối trong hệ thống Selgros Cash & Carry tại Đức – đây là một trong những hệ thống bán buôn thực phẩm và hàng tiêu dùng lớn tại Đức, thuộc Transgourmet Central & Eastern Europe (tập đoàn có 38 địa điểm bán trên toàn nước Đức, cung cấp hơn 60.000 mặt hàng trên diện tích bán hàng lên tới 11.000 m²).

Hệ thống này phục vụ chủ yếu các khách hàng kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, bán lẻ, doanh nghiệp và các cơ sở dịch vụ. Với mạng lưới phân phối rộng và danh mục sản phẩm đa dạng, Selgros là một kênh quan trọng để các sản phẩm thực phẩm quốc tế tiếp cận thị trường Đức. Việc gạo ST25 chính thức lên kệ Selgros là một minh chứng cho thấy kết nối thương mại có thể tạo ra kết quả thực chất khi doanh nghiệp hai bên cùng kiên trì theo đuổi, đáp ứng các yêu cầu của thị trường và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Gạo ST25 được nhiều người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng.

Điều này không chỉ mở thêm cơ hội để người tiêu dùng Đức tiếp cận sản phẩm gạo Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam, chuyển từ chú trọng sản lượng sang chất lượng, thương hiệu và giá trị.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành, việc gạo ST25 lên kệ Selgros không chỉ mở thêm cơ hội để người tiêu dùng Đức tiếp cận sản phẩm gạo Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam, chuyển từ chú trọng sản lượng sang chất lượng, thương hiệu và giá trị.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành lưu ý, việc đưa sản phẩm lên kệ mới chỉ là bước khởi đầu. Để duy trì vị trí lâu dài tại thị trường Đức, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, bao bì, khả năng cung ứng ổn định, đồng thời xây dựng hoạt động quảng bá phù hợp với thị trường sở tại.

Gạo ST25 của Việt Nam được giới thiệu tại Selgros Berlin. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Đức.

Ông Mario Berger - Giám đốc Selgros Berlin Lichtenberg cho biết, người tiêu dùng Đức ngày càng quan tâm đến các sản phẩm Việt Nam, từ trái cây nhiệt đới, thủy hải sản, gia vị đến các sản phẩm khô, bún và phở. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều nông sản Việt Nam được đưa vào hệ thống Selgros trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ông Lâm Hiền Hòa, Giám đốc Kinh doanh toàn cầu của Công ty Mova Plus cho rằng, Mova Plus rất tự hào là doanh nghiệp đầu tiên trở thành nhà cung cấp chính thức sản phẩm gạo ST25 cho Selgros. Việc ST25 có mặt chính thức tại Selgros mang một ý nghĩa lớn hơn một sản phẩm đơn lẻ. Đây là cơ hội để người tiêu dùng tại Đức trực tiếp tiếp cận và trải nghiệm một sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam.