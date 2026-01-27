Nữ nghệ sĩ cải lương tuổi xế chiều lượm ve chai, bất ngờ kể kỷ niệm biết ơn cố diễn viên Quý Bình

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ ai GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga ở tuổi U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng đáng tiếc không còn nhớ được ai, giọng nói cũng không còn rõ tiếng.

Nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng và Phương Dung đã có chuyến ghé thăm cô đào Ngọc Trâm - nghệ sĩ cải lương một thời tuổi xế chiều làm nghề lượm ve chai, đang gặp khó khăn.

Theo Phương Dung giới thiệu, nghệ sĩ Ngọc Trâm sinh năm 1957, trước đây làm phục trang ở sân khấu kịch 5B. Trước khi làm phục trang, Ngọc Trâm cũng từng đi hát sân khấu cải lương.

Trong buổi gặp gỡ nhóm đồng nghiệp, nữ nghệ sĩ sinh năm 1957 cho biết thêm: "Trước đây tôi đi đoàn cải lương Quốc Chung, hát chung với chú Phi Thoàn, vai Lý Mẫu trong vở 'Thạch Sanh – Lý Thông'. Sau khi đoàn cải lương giải tán thì tôi về sân khấu kịch 5B làm phục trang, chuyên ủi đồ cho nghệ sĩ. Giờ tôi bị lãng tai, trước cũng có máy trợ thính nhưng bị ướt hỏng rồi nên giờ phải cố mới nghe được".

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Trâm trong buổi gặp nhóm Ngũ long du ký.

Nhân nhắc về vấn đề thính giác, Ngọc Trâm bất ngờ kể một câu chuyện biết ơn cố diễn viên Quý Bình. "Quý Bình lúc trước cho tôi một chiếc máy trợ thính nhưng khi Quý Bình mất thì máy cũng hư luôn. Tôi chỉ giữ lại chiếc máy làm kỷ niệm.

Tôi bị cả hai bên tai, mọi người phải nói lớn tiếng tôi mới nghe được. Ban đầu tôi bị bên tai phải, xong lại bị tai trái. Chính Quý Bình là người cho tiền để tôi đi mổ tai. Tôi thương Quý Bình lắm!".

Ở tuổi U70, Ngọc Trâm không chỉ có lãng tai mà mới đây bà còn bị ngã đập lưng xuống đất phải nhập viện mổ. "Mà tôi không có tiền. Tôi khóc quá trời, may quá được Hữu Quốc, Mỹ Uyên cho tiền để đóng tiền viện phí", nữ nghệ sĩ ngậm ngùi kể.

Tuy nhiên, sau khi xuất hiện không lâu, Ngọc Trâm vẫn phải tiếp tục làm nghề lượm ve chai để kiếm sống.

Phi Phụng, Phương Dung (nhóm Ngũ long du ký) và nghệ sĩ cải lương Ngọc Trâm.

"Tôi cứ đi khắp phố lượm ve chai rồi đem tới bán cho vựa. Có được chút tiền, tôi đem trả cho Hữu Quốc nhưng Hữu Quốc không nhận, bảo cho tôi luôn. Nhưng tôi vẫn trả vì thực ra tính tôi không muốn cầm của ai. Chẳng qua lúc đó tôi túng quá, trong túi không có nổi một cắc mà tiền phẫu thuật thì lên đến 40-50 triệu. Tôi không có tiền để ăn, sáng trưa chiều tối đều ăn mì gói", bà Ngọc Trâm kể thêm.

Bà ngậm ngùi nhớ lại: "Tôi còn vừa bị chó cắn trong lúc đi lượm ve chai, phải đi chích ngừa rồi may 4, 5 mũi ở chân. Cái số tôi khổ cùng cực, họa vô đơn chí".

Ngoài ra, cũng theo nữ nghệ sĩ cải lương, bà còn đi làm osin, nhưng chủ nói bà không nghe nên cho nghỉ việc.

Nhóm Phi Phụng và Phương Dung nghe chuyện của nghệ sĩ Ngọc Trâm xong vô cùng xót xa. Nhóm nghệ sĩ đã gửi Ngọc Trâm một khoản nhỏ như một lời quan tâm, động viên, giúp bà phần nào có thêm chi phí chăm sóc sức khỏe, trang trải cuộc sống.