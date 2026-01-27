Nữ nghệ sĩ cải lương tuổi xế chiều lượm ve chai, bất ngờ kể kỷ niệm biết ơn cố diễn viên Quý Bình
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Ngọc Trâm tuổi xế chiều lượm ve chai, bệnh cột sống lưng, tai bị lãng. Bà từng được Quý Bình tặng máy trợ thính nhưng khi nam diễn viên qua đời thật trùng hợp chiếc máy cũng bị hỏng luôn.
Nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng và Phương Dung đã có chuyến ghé thăm cô đào Ngọc Trâm - nghệ sĩ cải lương một thời tuổi xế chiều làm nghề lượm ve chai, đang gặp khó khăn.
Theo Phương Dung giới thiệu, nghệ sĩ Ngọc Trâm sinh năm 1957, trước đây làm phục trang ở sân khấu kịch 5B. Trước khi làm phục trang, Ngọc Trâm cũng từng đi hát sân khấu cải lương.
Trong buổi gặp gỡ nhóm đồng nghiệp, nữ nghệ sĩ sinh năm 1957 cho biết thêm: "Trước đây tôi đi đoàn cải lương Quốc Chung, hát chung với chú Phi Thoàn, vai Lý Mẫu trong vở 'Thạch Sanh – Lý Thông'. Sau khi đoàn cải lương giải tán thì tôi về sân khấu kịch 5B làm phục trang, chuyên ủi đồ cho nghệ sĩ. Giờ tôi bị lãng tai, trước cũng có máy trợ thính nhưng bị ướt hỏng rồi nên giờ phải cố mới nghe được".
Nghệ sĩ cải lương Ngọc Trâm trong buổi gặp nhóm Ngũ long du ký.
Nhân nhắc về vấn đề thính giác, Ngọc Trâm bất ngờ kể một câu chuyện biết ơn cố diễn viên Quý Bình. "Quý Bình lúc trước cho tôi một chiếc máy trợ thính nhưng khi Quý Bình mất thì máy cũng hư luôn. Tôi chỉ giữ lại chiếc máy làm kỷ niệm.
Tôi bị cả hai bên tai, mọi người phải nói lớn tiếng tôi mới nghe được. Ban đầu tôi bị bên tai phải, xong lại bị tai trái. Chính Quý Bình là người cho tiền để tôi đi mổ tai. Tôi thương Quý Bình lắm!".
Ở tuổi U70, Ngọc Trâm không chỉ có lãng tai mà mới đây bà còn bị ngã đập lưng xuống đất phải nhập viện mổ. "Mà tôi không có tiền. Tôi khóc quá trời, may quá được Hữu Quốc, Mỹ Uyên cho tiền để đóng tiền viện phí", nữ nghệ sĩ ngậm ngùi kể.
Tuy nhiên, sau khi xuất hiện không lâu, Ngọc Trâm vẫn phải tiếp tục làm nghề lượm ve chai để kiếm sống.
"Tôi cứ đi khắp phố lượm ve chai rồi đem tới bán cho vựa. Có được chút tiền, tôi đem trả cho Hữu Quốc nhưng Hữu Quốc không nhận, bảo cho tôi luôn. Nhưng tôi vẫn trả vì thực ra tính tôi không muốn cầm của ai. Chẳng qua lúc đó tôi túng quá, trong túi không có nổi một cắc mà tiền phẫu thuật thì lên đến 40-50 triệu. Tôi không có tiền để ăn, sáng trưa chiều tối đều ăn mì gói", bà Ngọc Trâm kể thêm.
Bà ngậm ngùi nhớ lại: "Tôi còn vừa bị chó cắn trong lúc đi lượm ve chai, phải đi chích ngừa rồi may 4, 5 mũi ở chân. Cái số tôi khổ cùng cực, họa vô đơn chí".
Ngoài ra, cũng theo nữ nghệ sĩ cải lương, bà còn đi làm osin, nhưng chủ nói bà không nghe nên cho nghỉ việc.
Nhóm Phi Phụng và Phương Dung nghe chuyện của nghệ sĩ Ngọc Trâm xong vô cùng xót xa. Nhóm nghệ sĩ đã gửi Ngọc Trâm một khoản nhỏ như một lời quan tâm, động viên, giúp bà phần nào có thêm chi phí chăm sóc sức khỏe, trang trải cuộc sống.
NS Ngọc Trâm chia sẻ kỷ niệm sâu sắc với cố diễn viên Quý Bình
NSƯT Hải Điệp phim 'Chuyện nhà Mộc' qua đờiGiải trí - 5 giờ trước
NSƯT Hải Điệp qua đời tối 26/1, hưởng thọ 85 tuổi. Ông nổi tiếng với vai diễn Mộc trong phim "Chuyện nhà Mộc" của NSND Trần Lực.
40.000 tờ báo Xuân gửi tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới và hải đảoXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Sáng 27/1/2026, Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị phát hành và trao tặng Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các khu vực biên giới và hải đảo.
Tin vui của Victoria Beckham giữa sóng gió gia đìnhThế giới showbiz - 6 giờ trước
GĐXH - Dù đang vướng vào rối ren gia đình khi bị con trai cả Brooklyn bóc mẽ, Victoria Beckham vừa vinh dự đón tin vui tại Pháp.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị điều tra về 'lợi ích nhóm' với Phó Bí thư tỉnhXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Cơ quan công an đã thu thập được rất nhiều tài liệu về mối quan hệ giữa Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam và Phó Bí thư tỉnh Sách.
Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển 'đốn tim' khán giả trong bộ ảnh mớiGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại khiến khán giả xuyến xao khi được mẹ đăng ảnh trên mạng xã hội. Cô bé hơn 2 tuổi có vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần.
Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" diễn ra tại bốn địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – TP.HCM.
Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser posterXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Phim "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất và Mai Tài Phến làm đạo diễn khiến khán giả phát sốt và chú ý vì chi tiết này.
Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêmXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Bắt gặp cảnh bà Ánh được người lạ mặt đưa về tận nhà giữa đêm khuya, ông Phi tỏ ra ghen tuông, tức tối.
Nhạc sĩ 'Phố không mùa' trở lại sau 10 năm với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu'Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Dương Trường Giang mới đây đã trở lại sau 10 năm ra mắt album đầu tay với một diện mạo và năng lượng mới.
Diện mạo và cuộc sống của diễn viên Kim Thư giờ ra sao?Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Kim Thư sau biến cố cuộc sống, hiện tại đã có cuộc sống bình yên với những thay đổi khiến khán giả ngỡ ngàng.
Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển 'đốn tim' khán giả trong bộ ảnh mớiGiải trí
GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại khiến khán giả xuyến xao khi được mẹ đăng ảnh trên mạng xã hội. Cô bé hơn 2 tuổi có vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần.