Một người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1 tỉ đồng do bị lừa cài đặt phần mềm VNeID giả mạo

Nhận diện tài khoản ngân hàng lừa đảo, người dân hết sức cảnh giác GĐXH - Theo thống kê của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An. Cho đến thời điểm hiện tại, danh sách tài khoản nghi ngờ lừa đảo do các ngân hàng gửi về đã lên tới 3.500 tài khoản. Người dân nên nâng cao cảnh giác với những tài khoản này.

Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cơ quan Công an gọi điện, yêu cầu người dân cài đặt phần mềm VNeID giả mạo. Theo đó, Công an huyện Đan Phượng tiếp nhận đơn trình báo của chị V (SN 1982, ở địa phương) về việc có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an huyện Đan Phượng yêu cầu chị cài đặt phần mềm VNeID.

Sau một lúc trao đổi, đối tượng gửi cho chị V đường link cài đặt phần mềm VNeID "giả mạo" rồi yêu cầu chị chuyển tiền ngân hàng để đóng phí hồ sơ. Đối tượng tiếp tục yêu cầu chị quét mã QR xác thực khuôn mặt và chuyển OTP tài khoản ngân hàng. Thực hiện xong, chị V phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất gần 1 tỷ đồng nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Dù được cảnh báo, nhưng nhiều người dân vẫn bị lừa với thủ đoạn tương tự (ảnh minh họa)

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên, không cung cấp dữ liệu cá nhân, mã OTP tài khoản ngân hàng, cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại. Đến khi nạn nhân phát hiện thì tiền trong tài khoản cũng đã bị các đối tượng chuyển đi hết.