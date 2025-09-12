MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏ

Tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình di chứng (Bệnh viện Trung ương Huế), anh Trần Đại Phú vẫn nằm bất động sau những ca phẫu thuật khẩn vì bỏng nặng. Đôi tay anh bị hoại tử, băng trắng kín mít nguy cơ không thể giữ lại trọn vẹn.

Đứng bên giường bệnh, người vợ trẻ đôi mắt đỏ hoe vì thương chồng, vừa lo lắng kinh phí điều trị và tương lai cả gia đình.

Theo chia sẻ, khoảng 8h30 ngày 1/9, trong lúc đi làm thuê lợp mái tôn, anh Phú không may di chuyển thanh sắt chạm vào điện cao thế. Đường điện mạnh khiến anh giật văng, ngã xuống đất, bỏng nặng ở hai tay và một chân.

Chị Trang đang ngày đêm túc trực chăm chồng bị bỏng nặng tại bệnh viện.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Trải qua một đêm và hai ngày hồi sức tích cực, anh tiếp tục phải mổ để xử lý các vùng hoại tử. Đáng lo ngại, cả hai bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ.

Anh Phú gắn bó với nghề hàn sắt hơn 10 năm, tháng 6/2024, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Thùy Trang (22 tuổi). Niềm vui có con đầu lòng chưa được bao lâu thì biến cố bất ngờ ập xuống.

Hiện vợ anh chưa có công việc ổn định, trong khi con mới 7 tháng tuổi cần được chăm lo từng ngày. Bố mẹ tuổi cao, quanh năm làm ruộng và buôn bán nhỏ, kinh tế vốn khó khăn, nay càng thêm chật vật.

Từ khi anh nhập viện, gia đình phải xoay xở hơn 40 triệu đồng viện phí ban đầu tuy nhiên, điều trị bỏng là hành trình lâu dài và tốn kém, vượt quá khả năng lo liệu.

Trong những ngày túc trực tại bệnh viện, chị Trang gần như lúc nào cũng thất thần, đôi mắt ngấn lệ. "Tai nạn xảy ra quá bất ngờ, giờ hai tay anh bị bỏng nặng có nguy cơ phải cắt bỏ, trong khi con nhỏ mới 7 tháng, không biết rồi tương lai sẽ ra sao", chị Trang cho biết.

Chị Trang chia sẻ, giờ đây chỉ mong anh giữ lại được đôi tay để tiếp tục làm việc, lo cho con khôn lớn. "Mong rằng khi biết đến hoàn cảnh sẽ nhận được sự chia sẻ, chung tay của mọi người để chồng có thêm cơ hội chữa trị, vượt qua giai đoạn khó khăn này", chị Trang xúc động nói.

Ông Nguyễn Văn Trai, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ, cho biết anh Phú bị điện giật trong lúc đi làm thuê, thương tích rất nặng, phải mổ nhiều lần để xử lý hoại tử. Hoàn cảnh gia đình éo le bố mẹ làm nông, vợ chưa có việc làm, con nhỏ mới 7 tháng tuổi.

"Sau khi biết tin sự việc, Tổ dân phố vận động bà con quyên góp để hỗ trợ gia đình anh Phú nộp các khoản kinh phí điều trị ban đầu. Nhưng chi phí điều trị dự kiến sẽ còn lớn, gia đình thực sự rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng", ông Trai chia sẻ.

