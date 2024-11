Một trường THCS&THPT ở Bắc Kạn có nhà công vụ mới nhân ngày 20/11

Theo đó, hai nhà ở công vụ với 16 phòng có diện tích sử dụng 21,40m2/1 phòng, bao gồm: phòng ngủ, phòng khách riêng, trần chống nóng và có cửa thoát hiểm, đáp ứng tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ. Cùng với 1 nhà bếp tập thể ba gian khoảng 60m2 và 01 nhà vệ sinh với 3 phòng. Sau hơn 13 ngày khởi công (5 - 18/11) công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giá trị công trình 1,1 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện, cán bộ chiến sĩ công an xã, công an viên, cán bộ, giáo viên nhà trường cùng 300 lượt học sinh khối THPT Bình Trung đã tham gia tháo dỡ, làm sạch mặt bằng và tập kết vật liệu.

Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn trao biểu trưng công trình nhà ở công vụ trường THCS & THPT Bình Trung, huyện Chợ Đồn.

Được biết, trường THCS&THPT Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn được thành lập năm 2006, trải qua 18 năm xây dựng trường đã qua 3 lần đổi tên, 2 lần thay đổi địa điểm đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục đào tạo. Hiện nay, nhà trường có 35 giáo viên, trong đó có 25 giáo viên có nhu cầu ở nhà công vụ. Năm 2023, trường đã được Công đoàn ngành các trường đại học xây tặng 01 nhà cấp bốn 3 gian, giải quyết nơi ở cho 09 giáo viên. 16 giáo viên ở trong khu nhà gỗ được xây dựng trên diện tích đất UBND xã Bình Trung đã mối mọt, xuống cấp.

Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị đã huy động cán bộ chiến sĩ và thông qua công tác xã hội hóa tặng nhà ở công vụ cho cán bộ giáo viên nhà trường.

Các đại diện thực hiện nghi lễ khánh thành nhà ở công vụ cho giáo viên nhân ngày 20/11.

Cũng tại lễ bàn giao, Đại tá Hà Văn Tuyên đã chia sẻ với đại biểu và các em học sinh về kỷ niệm những ngày thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Khi trở lại Bắc Kạn trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh, thấy được sự khó khăn vất vả về nhà ở đối với người nghèo, đồng chí đã vận động cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, cùng với nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác hướng đến người nghèo. Công an tỉnh Bắc Kạn trở thành đơn vị tiên phong đi đầu trong hỗ trợ nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ năm 2023 đến nay, đã hoàn thành gần 800 căn nhà lắp ghép theo mẫu của Bộ Công an.

Băn khoăn, trăn trở trước những khó khăn của huyện Chợ Đồn về xây dựng nhà ở công vụ đối với trường THCS&THPT Bình Trung, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đại tá Hà Văn Tuyên đã đề xuất và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lực lượng công an tổ chức xây dựng nhà lắp ghép và quyết tâm hoàn thành và bàn giao trong dịp 20/11.

Theo thầy giáo Lục Văn Mẫn - Hiệu trưởng nhà trường THCS&THPT Bình Trung cho biết, có nhà ở công vụ thầy cô sẽ bớt đi những lo lắng, suy tư về nơi ăn ở, dành toàn bộ thời gian tâm huyết thực hiện nhiệm vụ dạy và học.

