Câu lạc bộ V-Stars hướng về vùng lũ Thái Nguyên: Khi những tấm lòng nghệ sĩ cùng nhau tiếp sức sau thiên tai
GĐXH – Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn và lũ lụt tại Thái Nguyên, Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-Stars cùng các nhà tài trợ đã trực tiếp đến địa phương để trao tặng hàng tấn gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt nhằm giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 khiến mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao làm nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập sâu, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Theo chị Dương Thị Như – Tỉnh đoàn Thái Nguyên chia sẻ, phường Linh Sơn là một trong những điểm ngập nặng nhất trong đợt lũ vừa qua. Nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn, phải trú ẩn trên tầng 2 hoặc mái nhà. Tại xã Kha Sơn, theo thống kê mưa lũ cũng đã khiến 98 ngôi nhà bị cô lập, trên 260 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, giao thông nhiều nơi bị chia cắt.
Trước tình hình đó, ngày 10/10, đoàn thiện nguyện gồm 5 thành viên – đại diện của Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-Stars đã có mặt tại phường Linh Sơn và xã Kha Sơn (Thái Nguyên) để trao tặng bà con những phần quà thiết thực.
Đoàn đã gửi tặng 4 tấn gạo, 400 thùng nước lọc, 25 thùng lương khô, bánh mì, cùng tiền mặt hỗ trợ cho 8 hộ dân đặc biệt khó khăn (mỗi hộ 2 triệu đồng) cho hai xã Kha Sơn và phường Linh Sơn.
Đi cùng đoàn có các thành viên quen thuộc của Câu lạc bộ như: diễn viên Việt Anh, diễn viên Trương Hoàng, diễn viên Đức Tâm, ông Đặng Hùng Hải – phụ trách Công đoàn CLB, bà Bích Liên cùng đại diện các nhà tài trợ.
Không chỉ trao quà tại điểm tập trung, đoàn thiện nguyện còn trực tiếp đến thăm hai hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại phường Linh Sơn. Là một trong những hộ nghèo ở phường Linh Sơn, gia đình ông Đặng Đình Quý (tổ dân phố Già) đã bị hỏng hoàn toàn căn nhà cấp 4 do ngập sâu trong nước. Nước lũ đã làm sập cả mái nhà, đồ đạc hư hỏng hết. Ông Quý tuổi đã cao, bị câm điếc, có hai cháu nhỏ. Khi đoàn đến, cả nhà đang tất bật dọn dẹp bùn đất, cố gắng rửa vật dụng còn sót lại, tạm bợ dựng lại một góc ở trong căn nhà đã đổ nát để làm nơi ở cho 5 người.
Tiếp đó, đoàn đến thăm ông Hoàng Đình Toàn ở tổ dân phố Huống Trung là thương binh bị chất độc da cam. Trong cơn lũ vừa qua, vợ ông không may bị ngã gãy tay. Suốt một ngày sau lũ, bà mới được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện vì nước ngập sâu. Do ngâm nước lũ nhiều ngày, nhiều đồ đạc ở trong nhà của ông đã phải vứt bỏ vì hư hỏng nặng.
"Chúng tôi gần như đã trắng tay, mọi thứ hỏng hết cả. Nước sạch giờ còn chưa có, mấy hôm nay chưa tắm giặt được. Được các nghệ sĩ và nhà hảo tâm quan tâm thế này thật sự ấm lòng lắm. Có gạo, có nước và tiền mua lại đồ dùng thiết yếu, gia đình tôi cũng yên tâm hơn nhiều" - ông Toàn xúc động nói khi nhận phần quà từ đoàn.
Trực tiếp chứng kiến cảnh tượng hoang tàn sau lũ, các thành viên trong đoàn thiện nguyện không khỏi xúc động. Nghệ sĩ Việt Anh chia sẻ: "Những món quà này được anh chị em trong câu lạc bộ huy động chỉ trong 2 ngày. Chúng tôi đã phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Nguyên để xác định khu vực cần hỗ trợ khẩn cấp nhất. Khi trực tiếp đến trao quà mới thấy được mức độ thiệt hại thực tế còn nặng nề hơn nhiều so với hình ảnh trên truyền thông. Nhiều gia đình mất trắng nhà cửa, tài sản. Chúng tôi chỉ mong có thể giúp thêm phần nào để họ sớm dựng lại cuộc sống. Mong rằng thời gian tới, Thái Nguyên và các vùng bị ảnh hưởng vẫn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để người dân có thể sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai".
Hoạt động thiện nguyện của Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-Stars không chỉ mang đến hỗ trợ vật chất kịp thời mà lan tỏa tình người giữa lúc khó khăn. Những bao gạo, thùng nước, những thùng lương khô... cùng cái nắm tay chia sẻ tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm của các thành viên góp phần giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
Không chỉ CLB V-Stars, trong những ngày qua, nhiều hội nhóm thiện nguyện, cá nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước cũng đã kêu gọi quyên góp, tổ chức các đoàn cứu trợ mang theo lương thực, thuyền cứu hộ, áo phao... để hỗ trợ cho người dân Thái Nguyên.
Sau khi nước lũ rút, những khó khăn vẫn còn ngổn ngang là bùn đấy, rác thải, nhiều gia đình phải bắt đầu lại từ con số 0. Những dấu tích của cơn lũ vẫn hiện rõ khi hai bên đường đầy cành cây, rác, đồ đạc hư hỏng ngổn ngang; lớp bùn non dày nén chặt phủ kín nền nhà, vỉa hè... Người dân đang chờ có nước sạch để giặt giũ, vệ sinh.
Người dân vùng lũ Thái Nguyên sau lũ sẽ mất thêm nhiều thời gian để khắc phục thiệt hại. Ảnh PT
Sẽ còn mất thêm thời gian để người dân khắc phục hậu quả của lũ. Trong bối cảnh đó, những chuyến xe chở gạo, nước sạch, quần áo từ các địa phương hướng về Thái Nguyên đã trở thành nguồn động viên lớn lao, thắp lên tình tương thân tương ái để bà con nơi đây vững vàng hơn sau thiên tai.
MS 1940: Chàng trai H’Mông cần tiền chữa trị sau tai nạn nghiêm trọng, trong khi vợ lại đang mang bầuVòng tay nhân ái - 3 ngày trước
GĐXH – Anh Hờ A Vong, 19 tuổi, người H’Mông ở Tà Chi Nừ, xã Pù Luông (Lào Cai) bị chấn thương nặng vùng niệu đạo sau tai nạn sinh hoạt. Anh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật bởi gia cảnh quá nghèo, trong khi vợ lại đang mang bầu.
MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng trong căn phòng trọVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH – Giữa những ngày thu Hà Nội, trong căn phòng trọ chật chội sát Bệnh viện K3 Tân Triều, một người mẹ trẻ mới 30 tuổi đang từng ngày gồng mình chống chọi với bệnh ung thư. Cơ thể gầy gò chỉ còn 30kg của chị khiến ai nấy đều xót xa.
Sức khỏe của bé trai bị suy giảm miễn dịch yếu hơn, vẫn cần sự trợ giúp của cộng đồng.Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH – Đinh Duy Hoàng nhiều năm nay lấy viện làm nhà. Căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh và viêm gan do virus EBV mãn tính đã khiến sức khỏe của con ngày càng yếu hơn. Hiện Hoàng vẫn rất cần sự trợ giúp thêm từ cộng đồng.
MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Trung thu ấm áp yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà NộiVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH – Với tâm niệm “Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi”, tập thể lớp 7A10.1 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) cùng Ban Phụ huynh đã mang đến cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội một mùa Trung thu trọn vẹn tình người, ấm áp và đầy sẻ chia.
MS 1037: Nằm một chỗ sau tai nạn ở rừng, người đàn ông dân tộc Dao rơi vào cảnh bế tắc, cần sự trợ giúpCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH – Người đàn ông dân tộc Dao này vốn là trụ cột gia đình, có mẹ già, em bệnh tật và hai con nhỏ. Tai nạn bất ngờ trong chuyến đi rừng khiến anh phải nằm một chỗ. Gia đình vốn khó khăn, nay rơi vào bế tắc, anh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
MS 1036: Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuậtCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - Ngày ngày bên giường bệnh, chị Liên tận tụy chăm chồng là anh Nguyễn Văn Lự chống chọi căn bệnh tim. Hoàn cảnh khó khăn, chi phí phẫu thuật quá lớn ngoài khả năng, gia đình mong nhận được sự giúp đỡ để anh Lự có cơ hội sống.
MS 1035: Bé gái 12 tuổi chiến đấu với bệnh nặng giữa muôn vàn thiếu thốn cần sự giúp đỡVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH - Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang được vui đến trường cùng các bạn, thầy cô, em Nguyễn Mai Linh ở phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh phải nằm trên giường bệnh gắn với ống truyền, kim tiêm và những lần thay băng đau nhói.
MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thậnVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH - Hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004), trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Hiệu sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, lại phải bươn chải lo cho người cha bệnh nặng trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏVòng tay nhân ái - 4 tuần trước
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.
MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏVòng tay nhân ái
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.