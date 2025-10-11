Câu lạc bộ V-Stars hướng về vùng lũ Thái Nguyên: Khi những tấm lòng nghệ sĩ cùng nhau tiếp sức sau thiên tai

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 khiến mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao làm nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập sâu, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo chị Dương Thị Như – Tỉnh đoàn Thái Nguyên chia sẻ, phường Linh Sơn là một trong những điểm ngập nặng nhất trong đợt lũ vừa qua. Nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn, phải trú ẩn trên tầng 2 hoặc mái nhà. Tại xã Kha Sơn, theo thống kê mưa lũ cũng đã khiến 98 ngôi nhà bị cô lập, trên 260 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, giao thông nhiều nơi bị chia cắt.

Trước tình hình đó, ngày 10/10, đoàn thiện nguyện gồm 5 thành viên – đại diện của Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-Stars đã có mặt tại phường Linh Sơn và xã Kha Sơn (Thái Nguyên) để trao tặng bà con những phần quà thiết thực.

Đoàn đã gửi tặng 4 tấn gạo, 400 thùng nước lọc, 25 thùng lương khô, bánh mì, cùng tiền mặt hỗ trợ cho 8 hộ dân đặc biệt khó khăn (mỗi hộ 2 triệu đồng) cho hai xã Kha Sơn và phường Linh Sơn.

Đi cùng đoàn có các thành viên quen thuộc của Câu lạc bộ như: diễn viên Việt Anh, diễn viên Trương Hoàng, diễn viên Đức Tâm, ông Đặng Hùng Hải – phụ trách Công đoàn CLB, bà Bích Liên cùng đại diện các nhà tài trợ.

Diễn viên Việt Anh, Đức Tâm, Trương Hoàng... cùng đại diện thành viên đoàn từ thiện Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-Stars trao 2 tấn gạo tại chính quyền phường Linh Sơn để chuyển tới người dân bị ngập lụt. Ảnh: PT

Không chỉ trao quà tại điểm tập trung, đoàn thiện nguyện còn trực tiếp đến thăm hai hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại phường Linh Sơn. Là một trong những hộ nghèo ở phường Linh Sơn, gia đình ông Đặng Đình Quý (tổ dân phố Già) đã bị hỏng hoàn toàn căn nhà cấp 4 do ngập sâu trong nước. Nước lũ đã làm sập cả mái nhà, đồ đạc hư hỏng hết. Ông Quý tuổi đã cao, bị câm điếc, có hai cháu nhỏ. Khi đoàn đến, cả nhà đang tất bật dọn dẹp bùn đất, cố gắng rửa vật dụng còn sót lại, tạm bợ dựng lại một góc ở trong căn nhà đã đổ nát để làm nơi ở cho 5 người.

Diễn viên Việt Anh trao quà cho gia đình ông Đặng Đình Quý (tổ dân phố Già). Ảnh: Trương Vũ

Tiếp đó, đoàn đến thăm ông Hoàng Đình Toàn ở tổ dân phố Huống Trung là thương binh bị chất độc da cam. Trong cơn lũ vừa qua, vợ ông không may bị ngã gãy tay. Suốt một ngày sau lũ, bà mới được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện vì nước ngập sâu. Do ngâm nước lũ nhiều ngày, nhiều đồ đạc ở trong nhà của ông đã phải vứt bỏ vì hư hỏng nặng.

"Chúng tôi gần như đã trắng tay, mọi thứ hỏng hết cả. Nước sạch giờ còn chưa có, mấy hôm nay chưa tắm giặt được. Được các nghệ sĩ và nhà hảo tâm quan tâm thế này thật sự ấm lòng lắm. Có gạo, có nước và tiền mua lại đồ dùng thiết yếu, gia đình tôi cũng yên tâm hơn nhiều" - ông Toàn xúc động nói khi nhận phần quà từ đoàn.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Hoàng Đình Toàn ở tổ dân phố Huống Trung

Trực tiếp chứng kiến cảnh tượng hoang tàn sau lũ, các thành viên trong đoàn thiện nguyện không khỏi xúc động. Nghệ sĩ Việt Anh chia sẻ: "Những món quà này được anh chị em trong câu lạc bộ huy động chỉ trong 2 ngày. Chúng tôi đã phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Nguyên để xác định khu vực cần hỗ trợ khẩn cấp nhất. Khi trực tiếp đến trao quà mới thấy được mức độ thiệt hại thực tế còn nặng nề hơn nhiều so với hình ảnh trên truyền thông. Nhiều gia đình mất trắng nhà cửa, tài sản. Chúng tôi chỉ mong có thể giúp thêm phần nào để họ sớm dựng lại cuộc sống. Mong rằng thời gian tới, Thái Nguyên và các vùng bị ảnh hưởng vẫn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để người dân có thể sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai".

Hoạt động thiện nguyện của Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-Stars không chỉ mang đến hỗ trợ vật chất kịp thời mà lan tỏa tình người giữa lúc khó khăn. Những bao gạo, thùng nước, những thùng lương khô... cùng cái nắm tay chia sẻ tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm của các thành viên góp phần giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Các thành viên của CLB V-Stars dù trời tối vẫn tích cực chuyển những món quà từ thiện đến với người dân vùng lũ Kha Sơn



Không chỉ CLB V-Stars, trong những ngày qua, nhiều hội nhóm thiện nguyện, cá nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước cũng đã kêu gọi quyên góp, tổ chức các đoàn cứu trợ mang theo lương thực, thuyền cứu hộ, áo phao... để hỗ trợ cho người dân Thái Nguyên.

Sau khi nước lũ rút, những khó khăn vẫn còn ngổn ngang là bùn đấy, rác thải, nhiều gia đình phải bắt đầu lại từ con số 0. Những dấu tích của cơn lũ vẫn hiện rõ khi hai bên đường đầy cành cây, rác, đồ đạc hư hỏng ngổn ngang; lớp bùn non dày nén chặt phủ kín nền nhà, vỉa hè... Người dân đang chờ có nước sạch để giặt giũ, vệ sinh.

Người dân vùng lũ Thái Nguyên sau lũ sẽ mất thêm nhiều thời gian để khắc phục thiệt hại. Ảnh PT

Sẽ còn mất thêm thời gian để người dân khắc phục hậu quả của lũ. Trong bối cảnh đó, những chuyến xe chở gạo, nước sạch, quần áo từ các địa phương hướng về Thái Nguyên đã trở thành nguồn động viên lớn lao, thắp lên tình tương thân tương ái để bà con nơi đây vững vàng hơn sau thiên tai.