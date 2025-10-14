Thầy trò Chu Văn An gieo mầm yêu thương nơi vùng lũ Thái Nguyên

Cơn bão số 11 (Matmo) cùng những trận mưa lớn kéo dài ở miền Bắc những ngày qua đã khiến nhiều nơi ngập úng, sạt lở nghiêm trọng. Dưới làn mưa xối xả và tiết trời se lạnh, đoàn thiện nguyện của trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) với trái tim nhiệt huyết và đầy ắp tình thương đã vượt qua quãng đường xa để đến với các em học sinh và bà con nhân dân xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.

Nhiều cơ sở phòng học ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại nặng, vẫn còn ngập trong nước.

Cô Nguyễn Thị Thúy Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An chia sẻ, hơn lúc nào hết, người dân vùng thiên tai, các thầy cô và học sinh vùng bão lũ đang cần sự sẻ chia, giúp đỡ kịp thời của cộng đồng. Mỗi tấm lòng đóng góp hôm nay sẽ góp phần giúp các em sớm ổn định cuộc sống và trở lại trường học.

Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, nhiều học sinh, phụ huynh cùng các nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm suất quà gồm sách vở, quần áo ấm, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm thiết yếu đã được quyên góp và chuyển đến tận tay người dân vùng lũ.

Mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao tình cảm yêu thương, là sự sẻ chia chân thành từ tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An – những tấm lòng luôn hướng về cộng đồng, cùng chung tay mang lại niềm vui và hy vọng cho đồng bào vùng lũ.

Đại diện chính quyền xã Điềm Thụy xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn thiện nguyện, ghi nhận tấm lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp của thầy trò nhà trường. Sự đồng hành, sẻ chia kịp thời này không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm niềm tin, sức mạnh tinh thần để họ vững vàng hơn trong cuộc sống.

Không chỉ thầy cô, em Phạm Thái Lai, lớp 5A4 trường Tiểu học Chu Văn An cũng bày tỏ mong muốn được sẻ chia với bạn bè vùng lũ. "Từ Hà Nội, chúng tớ xin gửi đến các bạn tất cả yêu thương và sự khâm phục. Mong rằng mỗi món quà nhỏ được gửi đi không chỉ mang theo vật chất, mà còn là niềm tin và hy vọng rằng chúng ta, những học sinh Việt Nam, luôn bên nhau, cùng vượt qua mọi thử thách" – em Phạm Thái Lai nhắn nhủ.

Cô Nguyễn Thị Thúy Minh - Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô trong trường trực tiếp chuẩn bị những món hàng cứu trợ hướng đến đồng bào Thái Nguyên.

Hoạt động đầy nhân văn của Trường Tiểu học Chu Văn An không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái mà còn khẳng định truyền thống tốt đẹp của thầy và trò nhà trường trong việc chung tay góp sức vì cộng đồng, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn do thiên tai. Đó là cách thầy và trò cùng nhau viết nên câu chuyện đẹp về trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết và tình người trong hoạn nạn.

Bằng những việc làm giản dị mà chan chứa yêu thương, Trường Tiểu học Chu Văn An đã và đang góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, gieo mầm yêu thương, dựng xây một thế hệ học sinh biết đồng cảm, sẻ chia và sống tử tế.