Trung thu ấm áp yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội

Trung thu về, mang theo không khí của Tết đoàn viên, nơi lòng người luôn hướng về cha mẹ, gia đình để tìm lại sự ấm áp trọn vẹn tình thân, để cùng thưởng thức hương vị truyền thống ngọt ngào của bánh nướng, bánh dẻo, xôi cốm, vị hồng, vị bưởi… Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những mảnh đời kém may mắn, thiếu vắng vòng tay cha mẹ, chưa từng được tận hưởng một cái Tết Trung thu trọn vẹn.

Tại Trung tâm bảo trợ xã hội 1 Hà Nội (thôn Cầu Bã, xã Quảng Oai), hơn 50 trẻ nhỏ thiếu vắng vòng tay cha mẹ và gần 200 cụ già cơ nhỡ vẫn ngày ngày khao khát một mái nhà, một điểm tựa yêu thương.

Các em học sinh lớp 7A10.1 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) tặng quà cho em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Trung tâm bảo trợ xã hội 1 Hà Nội.

Nhằm mang đến cho các em nhỏ kém may mắn nơi đây một mùa trăng trọn vẹn, ngày 28/9/2025, cô giáo chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh lớp 7A10.1 - Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội) đã cùng nhau đến Trung tâm.

Không chỉ mang theo quà tặng là vợt cầu lông, sách, sữa, bánh kẹo…, các em còn chuẩn bị thêm những món quà đặc biệt do chính mình lựa chọn – đó là những con thú bông, đồ chơi thân thuộc, gửi gắm trọn tình cảm dành cho các bạn nhỏ tại đây.

Các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ diễn ra sôi nổi, đem lại bầu không khí vui tươi, xóa nhòa khoảng cách, giúp các em nhỏ ở Trung tâm thêm ấm áp.

MC nhí Đỗ Quyên hát giao lưu với các bạn trong Trung tâm.

Cô giáo Trần Thị Hiền Hòa – Chủ nhiệm lớp 7A10.1 xúc động chia sẻ: "Chương trình như một tiết học ngoại khóa giúp các con trải nghiệm thêm, có những góc nhìn khác về cuộc sống. Các con hiểu rằng, xung quanh mình vẫn còn nhiều bạn nhỏ kém may mắn cần được sẻ chia".

Hoạt động thiện nguyện không chỉ mang đến niềm vui Trung thu cho trẻ em tại Trung tâm mà còn gieo vào lòng học sinh bài học sâu sắc về sự đồng cảm và trách nhiệm với cộng đồng.

Chia sẻ về lý do tổ chức chương trình, bác Phạm Chí Trung – Trưởng Ban phụ huynh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ cho biết: "Chúng tôi mong các con có cơ hội trải nghiệm thực tế, được gặp gỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình để thấy mình mau mắn và thêm yêu gia đình, yêu quý những gì đang có và có thêm động lực phấn đấu trong học tập. Sau này, Ban Phụ huynh cũng dự định sẽ tổ chức nhiều chuyến đi thiện nguyện hơn nữa, đến những nơi đặc biệt hơn để các con có thêm nhiều trải nghiệm và nhiều bài học trong cuộc sống".

Tập thể các bạn học sinh lớp 7A10.1 chụp ảnh cùng các bạn tại trung tâm.

Tập thể ban phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm và đại diện bên trung tâm chụp ảnh lưu niệm.

Với thông điệp "Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi", chương trình đã mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn, góp phần sưởi ấm trái tim những mảnh đời thiếu may mắn. Đây cũng là cách để mỗi học sinh hiểu hơn giá trị của tình thân, của sự sẻ chia và lớn lên cùng tinh thần trách nhiệm với xã hội.