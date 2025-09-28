Trung thu ấm áp yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội
GĐXH – Với tâm niệm “Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi”, tập thể lớp 7A10.1 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) cùng Ban Phụ huynh đã mang đến cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội một mùa Trung thu trọn vẹn tình người, ấm áp và đầy sẻ chia.
Trung thu về, mang theo không khí của Tết đoàn viên, nơi lòng người luôn hướng về cha mẹ, gia đình để tìm lại sự ấm áp trọn vẹn tình thân, để cùng thưởng thức hương vị truyền thống ngọt ngào của bánh nướng, bánh dẻo, xôi cốm, vị hồng, vị bưởi… Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những mảnh đời kém may mắn, thiếu vắng vòng tay cha mẹ, chưa từng được tận hưởng một cái Tết Trung thu trọn vẹn.
Tại Trung tâm bảo trợ xã hội 1 Hà Nội (thôn Cầu Bã, xã Quảng Oai), hơn 50 trẻ nhỏ thiếu vắng vòng tay cha mẹ và gần 200 cụ già cơ nhỡ vẫn ngày ngày khao khát một mái nhà, một điểm tựa yêu thương.
Nhằm mang đến cho các em nhỏ kém may mắn nơi đây một mùa trăng trọn vẹn, ngày 28/9/2025, cô giáo chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh lớp 7A10.1 - Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội) đã cùng nhau đến Trung tâm.
Không chỉ mang theo quà tặng là vợt cầu lông, sách, sữa, bánh kẹo…, các em còn chuẩn bị thêm những món quà đặc biệt do chính mình lựa chọn – đó là những con thú bông, đồ chơi thân thuộc, gửi gắm trọn tình cảm dành cho các bạn nhỏ tại đây.
Các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ diễn ra sôi nổi, đem lại bầu không khí vui tươi, xóa nhòa khoảng cách, giúp các em nhỏ ở Trung tâm thêm ấm áp.
Cô giáo Trần Thị Hiền Hòa – Chủ nhiệm lớp 7A10.1 xúc động chia sẻ: "Chương trình như một tiết học ngoại khóa giúp các con trải nghiệm thêm, có những góc nhìn khác về cuộc sống. Các con hiểu rằng, xung quanh mình vẫn còn nhiều bạn nhỏ kém may mắn cần được sẻ chia".
Hoạt động thiện nguyện không chỉ mang đến niềm vui Trung thu cho trẻ em tại Trung tâm mà còn gieo vào lòng học sinh bài học sâu sắc về sự đồng cảm và trách nhiệm với cộng đồng.
Chia sẻ về lý do tổ chức chương trình, bác Phạm Chí Trung – Trưởng Ban phụ huynh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ cho biết: "Chúng tôi mong các con có cơ hội trải nghiệm thực tế, được gặp gỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình để thấy mình mau mắn và thêm yêu gia đình, yêu quý những gì đang có và có thêm động lực phấn đấu trong học tập. Sau này, Ban Phụ huynh cũng dự định sẽ tổ chức nhiều chuyến đi thiện nguyện hơn nữa, đến những nơi đặc biệt hơn để các con có thêm nhiều trải nghiệm và nhiều bài học trong cuộc sống".
Với thông điệp "Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi", chương trình đã mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn, góp phần sưởi ấm trái tim những mảnh đời thiếu may mắn. Đây cũng là cách để mỗi học sinh hiểu hơn giá trị của tình thân, của sự sẻ chia và lớn lên cùng tinh thần trách nhiệm với xã hội.
GĐXH – Đinh Duy Hoàng nhiều năm nay lấy viện làm nhà. Căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh và viêm gan do virus EBV mãn tính đã khiến sức khỏe của con ngày càng yếu hơn. Hiện Hoàng vẫn rất cần sự trợ giúp thêm từ cộng đồng.
GĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
GĐXH – Người đàn ông dân tộc Dao này vốn là trụ cột gia đình, có mẹ già, em bệnh tật và hai con nhỏ. Tai nạn bất ngờ trong chuyến đi rừng khiến anh phải nằm một chỗ. Gia đình vốn khó khăn, nay rơi vào bế tắc, anh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
GĐXH - Ngày ngày bên giường bệnh, chị Liên tận tụy chăm chồng là anh Nguyễn Văn Lự chống chọi căn bệnh tim. Hoàn cảnh khó khăn, chi phí phẫu thuật quá lớn ngoài khả năng, gia đình mong nhận được sự giúp đỡ để anh Lự có cơ hội sống.
GĐXH - Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang được vui đến trường cùng các bạn, thầy cô, em Nguyễn Mai Linh ở phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh phải nằm trên giường bệnh gắn với ống truyền, kim tiêm và những lần thay băng đau nhói.
GĐXH - Hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004), trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Hiệu sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, lại phải bươn chải lo cho người cha bệnh nặng trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.
GĐXH - Chị Sùng Thanh Mỷ, người H'Mông đơn thân, đang chống chọi bệnh nặng và nuôi con nhỏ. Gia đình chị đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
GĐXH - Từ ngày 01/08/2025 - 31/08/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
GĐXH - Sức trẻ và cả tuổi thanh xuân, anh dành cho bà con vùng cao. Thế nhưng, khi còn đầy nhiệt huyết với nghề, bác sĩ trẻ ấy lại phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, để lại phía sau người vợ cũng là nhân viên y tế và hai đứa con thơ dại cần bàn tay cha.
