MS 1037: Nằm một chỗ sau tai nạn ở rừng, người đàn ông dân tộc Dao rơi vào cảnh bế tắc, cần sự trợ giúp
GĐXH – Người đàn ông dân tộc Dao này vốn là trụ cột gia đình, có mẹ già, em bệnh tật và hai con nhỏ. Tai nạn bất ngờ trong chuyến đi rừng khiến anh phải nằm một chỗ. Gia đình vốn khó khăn, nay rơi vào bế tắc, anh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Nhân vật mà chúng tôi muốn nhắc đến là anh Phàn A Đóa, người dân tộc Dao ở bản Nậm Tra, xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu. Ngày 10/9 vừa qua, trong lúc đi rừng kiếm thức ăn cho gia đình, anh không may trượt chân ngã, đứt dây chằng.
May mắn được người dân phát hiện kịp thời, anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi sơ cứu tại bệnh viện tỉnh, do chấn thương quá nặng, anh được chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật.
Gia đình anh Đóa có tới 6 nhân khẩu, làm nghề nông, cả năm trông vào một vụ sắn nên cuộc sống ở bản nghèo vô cùng chật vật. Anh là lao động chính trong gia đình. Bố của anh Đóa đã mất cách đây vài năm, còn mẹ anh già yếu, em gái bị bệnh tật. Anh có 2 con nhỏ, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ mới lên 3 tuổi.
Để có tiền đưa anh Đóa xuống Hà Nội điều trị, gia đình anh đã phải vay lãi tới 60 triệu đồng. Nhưng số tiền ấy chỉ như "muối bỏ bể" so với chi phí điều trị, phục hồi chức năng kéo dài sau mổ. Nhà nghèo, không có tài sản gì đáng giá để bán, vợ con anh giờ chỉ biết bấu víu vào sự giúp đỡ của cộng đồng.
Chị Vàng Thị Mậy - vợ anh Đóa mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Nhà đông người, anh là chỗ dựa duy nhất của gia đình. Giờ anh nằm một chỗ như này, chưa biết đến khi nào mới lao động lại được. Ở nhà tôi còn có mẹ già và em bệnh tật không tự lo nổi, hai con nhỏ cứ khóc hỏi bao giờ bố về. Thật sự, tôi cũng không biết phải xoay sở thế nào, chỉ mong mọi người giúp đỡ để anh sớm bình phục về nhà".
Theo các bác sĩ Khoa Phẫu thuật chi dưới – Bệnh viện Việt Đức, anh Đóa đã được phẫu thuật tái tạo dây chằng. Tuy nhiên, anh sẽ phải tập phục hồi chức năng trong thời gian dài, trong khi hiện tại chưa thể lao động để gánh vác gia đình.
Tương lai của cả gia đình đều đặt lên vai người đàn ông ông dân tộc Dao ấy, nhưng anh lại bất lực nằm trên giường bệnh. Nghĩ đến cảnh con nhỏ dại chật vật ngóng trông, chị càng lo lắng.
Tai nạn bất ngờ đã khiến cho gia đình người đàn ông này rơi vào cảnh bế tắc. Hoàn cảnh của anh Đóa đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để có thêm điều kiện chạy chữa, sớm phục hồi sức khỏe về lo cho vợ con và người thân bệnh tật trong nhà.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Đóa - Mã số 1037 xin gửi về:
1. Anh Phàn A Đóa, người dân tộc Dao ở xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1037
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1037
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0865782347
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1037
