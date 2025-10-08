MS 1940: Chàng trai H’Mông cần tiền chữa trị sau tai nạn nghiêm trọng, trong khi vợ lại đang mang bầu
GĐXH – Anh Hờ A Vong, 19 tuổi, người H’Mông ở Tà Chi Nừ, xã Pù Luông (Lào Cai) bị chấn thương nặng vùng niệu đạo sau tai nạn sinh hoạt. Anh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật bởi gia cảnh quá nghèo, trong khi vợ lại đang mang bầu.
Anh Hờ A Vong được đưa vào Khoa Phẫu thuật Tiết niệu (Bệnh viện Việt Đức) sau một tai nạn sinh hoạt khiến anh bị chấn thương tầng sinh môn, chấn thương niệu đạo và phải dẫn lưu bàng quang trên xương mu. A Vong được bác sĩ chỉ định phẫu thuật tạo hình niệu đạo. Ca phẫu thuật phức tạp, nguy cơ để lại di chứng cao nếu không được điều trị đầy đủ. Việc điều trị cũng lâu dài, cần khoản kinh phí lớn.
Nhắc đến hoàn cảnh Hờ A Vong, các bác sĩ, cán bộ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện không khỏi xót xa vì gia cảnh nghèo khó của người đàn ông dân tộc H’Mông này. Nằm trên giường bệnh, anh Vong cố nén cơn đau mỗi khi bác sĩ thăm khám. "Em chỉ mong được khỏi bệnh để về đi làm, để bố mẹ và vợ không phải khổ" – A Vong nói, giọng lạc đi vì yếu.
Sống ở vùng khó khăn, cuộc sống của gia đình Hờ A Vong luôn ở cảnh thiếu trước hụt sau. Bố mẹ làm ruộng quanh năm, bốn anh chị em đều đã lập gia đình nhưng vẫn sống chung vì không có điều kiện để ra ở riêng. Cả nhà hơn 10 người quây quần trong căn nhà gỗ cũ kỹ giữa vùng núi heo hút.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, các anh em của A Vong không được học hành đầy đủ. Học cao nhất trong nhà là A Vong đến được lớp 9, còn các anh chị chỉ được học đến lớp 3 vì quá nghèo.
Với vốn tiếng Kinh ít ỏi, Hờ A Rùa, anh trai của Vong nói: "Nhà lúc nào cũng thiếu đói, chỉ có hai con bò là tài sản quý nhất. Gia đình cũng phải chạy vạy vay mượn thêm để có tiền đưa A Vong vào viện điều trị. Bố mẹ em vay mượn khắp nơi được 30 triệu đồng, đây là một khoản tiền rất lớn với gia đình em".
Vợ của Vong hiện đang mang bầu tháng thứ 5. Hai vợ chồng đang mong ngóng từng ngày đứa con chào đời. Dù bầu bí, vợ của A Vong vẫn phải cùng các thành viên trong gia đình lo làm nương. Khi hạnh phúc chưa trọn, tai nạn bất ngờ đến khiến người chồng trẻ phải nằm viện dài ngày, còn người vợ ở quê thì ngày đêm thấp thỏm ngóng tin chồng trong nước mắt. Tương lai của hai vợ chồng trẻ nghèo càng thêm mịt mờ vì nằm viện dài ngày, chi phí điều trị tốn kém.
"Giờ gia đình em chỉ còn biết trông vào sự giúp đỡ của mọi người. Nếu không mổ được thì nó sẽ không thể sinh hoạt được bình thường. Giờ nó còn đau lắm. Bác sĩ nói việc chạy chữa còn lâu dài, sau khi ổn định thì cho về bệnh viện tỉnh để theo dõi cho đỡ chi phí. Giờ gia đình chẳng còn cách nào để xoay sở", anh trai của Vong nói.
Người đàn ông dân tộc H’Mông A Vong đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để có cơ hội tiếp tục điều trị, sớm ổn định sức khỏe để về với người vợ trẻ và đứa con sắp chào đời.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh A Vong - Mã số 1040 xin gửi về:
1. Hờ A Vong ở Tà Chi Nừ - Pù Luông, tỉnh Lào Cai.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1040
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1040
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0914972960
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1040
