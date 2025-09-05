MS 1031: Người bác sĩ trẻ dành cả tuổi thanh xuân cho người dân vùng cao giờ lâm bạo bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng
GĐXH - Sức trẻ và cả tuổi thanh xuân, anh dành cho bà con vùng cao. Thế nhưng, khi còn đầy nhiệt huyết với nghề, bác sĩ trẻ ấy lại phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, để lại phía sau người vợ cũng là nhân viên y tế và hai đứa con thơ dại cần bàn tay cha.
Anh là bác sĩ Sầm Thành Tài (SN 1993, quê xã Mường Ham, Nghệ An). Sớm chứng kiến bao nỗi vất vả của bà con quê hương như những ngày ốm đau không có trạm y tế ở gần, những sản phụ phải vượt núi trong đêm để kịp đến bệnh viện. Từ đó, trong trái tim cậu bé Sầm Thành Tài nhen lên ước mơ giản dị mà thiêng liêng "được làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà con mình".
Anh từ chối cơ hội làm việc ở thành phố, tự nguyện về công tác tại Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, rồi gắn bó với Trạm Y tế Nghĩa Xuân - nơi còn bộn bề khó khăn. Ở mảnh đất vùng cao ấy, Tài đã trở thành chỗ dựa của bao người dân. Anh gùi thuốc băng rừng trong những ngày mưa lũ, tức tốc đến với sản phụ giữa đêm khuya, lặng lẽ hi sinh để người bệnh được an toàn. Trong ký ức bà con, hình ảnh bác sĩ Tài là dáng người gầy, nụ cười hiền, ân cần như người thân trong gia đình.
Thế nhưng, số phận trớ trêu. Khi đang ở độ tuổi cống hiến nhiều nhất, bác sĩ Tài phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Anh phải chạy thận nhân tạo để kéo dài sự sống, chờ ngày ghép thận. Chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình vốn nghèo khó nơi bản làng heo hút.
Phía sau người thầy thuốc trẻ là người vợ tảo tần, đang công tác tại khoa Nội, Trung tâm Y tế Quỳ Hợp. Chị vừa là đồng nghiệp, vừa là hậu phương, vừa là người gồng gánh cả gia đình khi chồng bệnh nặng. Cùng hai con thơ - một bé mới 3 tuổi và một bé chỉ mới 2 tháng tuổi, chị chật vật trong nỗi lo cơm áo, nỗi lo thuốc men và nỗi lo mất đi chỗ dựa lớn nhất của cuộc đời.
Ôm đứa con nhỏ mới lọt lòng vào lòng, chị chỉ biết nuốt nước mắt. Nhìn chồng mệt mỏi vì những lần chạy thận, chị lại gắng mạnh mẽ hơn, bởi chị hiểu anh cần sự kiên cường nơi mình để có thêm động lực sống.
Ngày ngày, cơ thể bác sĩ Tài gầy mòn đi, nhưng trong ánh mắt và nụ cười vẫn ánh lên niềm tin và khát vọng mãnh liệt được sống, được trở lại trạm y tế vùng cao để tiếp tục cứu người. "Điều em mong nhất là có sức khỏe để quay lại với bà con, để họ không phải chịu cảnh thiếu thầy thuốc" – BS Tài tâm sự.
Giữa những ngày gian nan, BS Tài không đơn độc. Bên anh là tình đồng nghiệp, là những bệnh nhân từng được anh cứu sống, là những tấm lòng nhân ái khắp nơi. Nhưng chặng đường phía trước còn quá dài và tốn kém.
BS Phạm Đình Luyện, Giám đốc Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, chia sẻ: "Bác sĩ Tài đang rất cần sự tiếp sức của tất cả mọi người để một người thầy thuốc có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh cứu người. Một sự sẻ chia, dù nhỏ, cũng là niềm hy vọng, là hơi ấm gửi đến anh trong lúc khó khăn nhất".
Mọi sự giúp đỡ gia đình bác sĩ Tài - Mã số 1031 xin gửi về:
1. Bác sĩ Sầm Thành Tài (SN 1993, quê xã Mường Ham, Nghệ An
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1031
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1031.
Hoặc có thể ủng hộ trực tiếp tại:Phòng Tổ chức – Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, địa chỉ xóm 4, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0378712192
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1031
