MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ
GĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Nỗi lo chồng chất
Hai tháng trước, trên đường đi làm thuê, Phạm Duy Khánh không may gặp tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nặng phải nhập viện cấp cứu. Tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 (Bệnh viện Việt Đức) các bác sĩ đã khẩn cấp phẫu thuật lần gấp để dẫn lưu não thất ổ bụng, tạo hình hộp sọ. Tuy nhiên, tình trạng vẫn còn nặng, Khánh tiếp tục phải trải qua ca phẫu thuật lần 2 để cắt lọc, làm sạch và loại bỏ xương viêm.
Hiện sức khỏe của Khánh vẫn còn yếu, tinh thần lơ mơ, thể trạng suy kiệt. Mọi hi vọng giờ chỉ còn biết gửi gắm vào sự nỗ lực của y bác sĩ và sự chung tay giúp sức từ những tấm lòng hảo tâm.
Khánh là con trai cả trong gia đình nghèo làm nông, bố mẹ quanh năm lam lũ, thu nhập bấp bênh. Vừa thi đỗ đại học Hồng Đức, Khánh tranh thủ đi làm thuê để lấy kinh phí phụ bố mẹ trang trải học phí sắp tới. Nhưng không may, tai nạn bất giờ ập đến đã cướp đi tương lai phía trước. Giờ Khánh đang giành giật sự sống từng ngày trên giường bệnh.
Chia sẻ trong đơn gửi chính quyền địa phương, chị Phạm Thị Hạnh (mẹ của Khánh) nghẹn ngào cho biết: "Gia đình tôi có hai con. Cháu Khánh vừa đỗ đại học thì không may gặp tai nạn chấn thương sọ não, đã nằm viện điều trị 3 tháng nay, sức khỏe chưa phục hồi. Do thời gian nằm viện lâu, chi phí phẫu thuật nhiều lần tốn kém, gia đình tôi rơi vào cảnh khó khăn, phải vay mượn khắp nơi để lo cho con. Chỉ mong con có thể vượt qua hoạn nạn để tiếp tục được học hành như các bạn cùng trang lứa".
Những dòng tâm sự của người mẹ nông dân nghèo ấy chất chứa những nỗi lo mà gia đình đang phải đối mặt. Một bên là con trai lớn đang từng ngày chiến đấu giành lại sự sống, một bên cô con gái nhỏ học lớp 5 còn thơ dại.
Mấy hôm nay ở viện lo lắng về viện phí, chị Hạnh lại đứng ngồi không yên vì ảnh hưởng của cơn bão số 10 quét qua địa phương. Theo chia sẻ của chị Hạnh, chồng và con gái chị đã phải đi sơ tán ở nhà tạm. Cơn bão số 10 đã khiến nhà chị bị ảnh hưởng, gian bếp bị bay tốc hết mái và phần chuồng trại đã bị hư hại vì sạt taluy.
"Tiền viện phí của con chưa biết tới phải xoay đâu, giờ nhà cửa lại bị hư hại thế này…" – chị Hạnh nghẹn ngào nói.
Giấc mơ dang dở cần sự trợ giúp
Để điều trị cho con suốt mấy tháng qua, gia đình chị Hạnh đã phải vay mượn hơn 200 triệu đồng. Số tiền khổng lồ với một gia đình thuần nông đã đẩy gia đình chị rơi vào cảnh kiệt quệ.
Trong phòng bệnh, hình ảnh chàng trai 19 tuổi nằm bất động, mắt nhắm nghiền, bên cạnh là người mẹ lo lắng từng bữa thuốc khiến ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn ngào.
Gia đình chị Hạnh rất cần sự chung tay của cộng đồng
Giấc mơ con chữ của Khánh tạm gác lại, nhưng sự sống của em vẫn cần được níu giữ từng ngày. Hơn lúc nào hết, gia đình Khánh đang rất cần sự trợ giúp của những tấm lòng hảo tâm để em có cơ hội tiếp tục điều trị, thực hiện ước mơ còn dang dở.
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Khánh, chị Hạnh - Mã số 1038 xin gửi về:
1. Phạm Thị Hạnh ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa .
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1038
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1038
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0817825313
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1038
