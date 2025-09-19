MS 1035: Bé gái 12 tuổi chiến đấu với bệnh nặng giữa muôn vàn thiếu thốn cần sự giúp đỡ
GĐXH - Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang được vui đến trường cùng các bạn, thầy cô, em Nguyễn Mai Linh ở phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh phải nằm trên giường bệnh gắn với ống truyền, kim tiêm và những lần thay băng đau nhói.
Nằm ở khoa Phẫu thuật Thần kinh 2 (Bệnh viện Việt Đức), cô bé nhỏ thó, gương mặt tái nhợt sau cơn đau quằn quại, thỉnh thoảng nhìn sang bà nội đang ngồi bên cạnh. Mỗi cử động nhỏ cũng khiến Linh nhăn mặt vì đau đớn. Ai cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy hình ảnh người bà mái tóc đã bạc cần mẫn chăm sóc cháu.
Một tháng trước, Linh đã phải phẫu thuật thoát vị màng tủy. Gia đình đã vui mừng khi em có dấu hiệu hồi phục sau một thời gian điều trị. Nhưng bệnh biến chứng, vết mổ sau đó ở vùng cùng cụt lại bị toạc, có chấn thương giả mạc khiến việc điều trị kéo dài và phức tạp hơn nhiều so với dự kiến.
Việc điều trị bệnh của Linh càng thêm phần chật vật vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Linh sống thiếu thốn tình cảm của mẹ vì bố mẹ đã ly hôn từ lâu. Mẹ không có điều kiện để hỗ trợ kinh tế. Em sống cùng bố, nhưng bố em bị bệnh mấy năm nay. Hiện bố Linh đang điều trị tại Quảng Ninh vì bệnh rối loạn lo âu và vẫn phải dùng thuốc đều đặn hằng tháng, không thể lao động nặng.
Toàn bộ kinh tế gia đình giờ chỉ trông vào bà nội – bà Vũ Thị Ngừng, 71 tuổi. Bà Ngừng sức khỏe yếu, tóc đã bạc, quanh năm vẫn cặm cụi với mấy sào ruộng để lo cho con cháu. Suốt thời gian Linh phải đi viện, bà đã phải gác việc đồng áng để vào viện chăm sóc cháu.
Trên gương mặt hằn những nếp nhăn, đôi mắt bà luôn đượm buồn và đầy lo lắng. Chi phí điều trị ngày một tăng, trong khi thu nhập ít ỏi từ ruộng nương không đủ trang trải, bà càng lo tới đây viện phí, thuốc thang của Linh chưa biết phải xoay sở ở đâu. Căn nhà cũ kỹ xây từ nhiều năm trước đã ẩm mốc loang lổ khắp tường, nhưng vẫn là nơi duy nhất che nắng, che mưa cho cả gia đình.
"Hết bố nằm viện lại đến con, một mình tôi không biết phải lo sao. Hiện bố cháu đang điều trị ở tỉnh. Tôi mong cháu nó sớm được về nhà. Mà cháu về nhà rồi, tôi lại phải lo đưa bố cháu lên Hà Nội kiểm tra lại. Trước khi điều trị ở bệnh viện tỉnh, bố của Linh đã nằm ở Bệnh viện Bạch Mai mất gần 2 tháng" - bà Ngừng nói trong nước mắt.
Cán bộ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) chia sẻ: "Việc điều trị của Mai Linh còn dài. Hiện em đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng để có cơ hội tiếp tục điều trị, vượt qua bệnh tật và trở về với cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác".
Được biết, thoát vị màng não tủy là một bệnh nghiêm trọng, có thể gây ra những rối loạn chức năng thần kinh, ảnh hưởng đến hình dáng cơ thể và sinh hoạt hằng ngày của người bệnh. Việc phẫu thuật thoát vị màng tủy là cần thiết, giảm nguy cơ biến chứng lâu dài. Tuy nhiên, sau mổ, những bệnh nhân bị thoát vị màng tủy cần được theo dõi sát biến chứng, đặc biệt là tình trạng nhiễm trùng.
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Mai Linh - Mã số 1035 xin gửi về:
1. Em Nguyễn Mai Linh ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh .
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1035
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1035
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1035
