MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận
GĐXH - Hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004), trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Hiệu sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, lại phải bươn chải lo cho người cha bệnh nặng trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
Chia sẻ về hoàn cảnh của Hiệu, chị Vũ Thị Thị Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Lâm cho biết: "Gia đình Hiệu thuộc diện cận nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn. Bố của em là ông Nguyễn Văn Huy từ lâu phải chống chọi với nhiều bệnh lý nghiêm trọng như suy gan, suy thận và gout. Sức khỏe của ông suy kiệt, không còn khả năng lao động. Việc điều trị bệnh cũng tiêu tốn rất nhiều chi phí thuốc men, viện phí vượt quá khả năng kinh tế của gia đình".
Hoàn cảnh của Hiệu khiến nhiều người vô cùng thương cảm vì ngoài thiếu thốn về vật chất, từ nhỏ em đã chịu thiệt thòi vì thiếu tình thương của mẹ. Bố mẹ chia tay khi Hiệu còn nhỏ. Hai bố con nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp, gần như không có tài sản gì đáng giá. Cả tuổi thơ của Hiệu là những chuỗi ngày lam lũ lo toan cùng bóng dáng người cha ốm yếu.
Gánh nặng cơm áo cùng thuốc thang cho bố đè nặng lên vai của Hiệu khi ở độ tuổi thanh niên. Vì hoàn cảnh, Hiệu buộc phải nghỉ học từ sau lớp 7. Làm thuê đủ thứ việc, Hiệu cố gắng chăm chỉ mong kiếm được chút tiền nuôi sống bản thân, trang trải thuốc men cho bố. Dù công việc nặng nhọc, đồng lương bấp bênh không đủ xoay xở cho các khoản kinh phí phải lo của hai bố con, Hiệu vẫn cố gắng bám trụ, không hề than vãn.
Các bạn bè đồng trang lứa được vui vẻ đến trường, lo tương lai, Hiệu lại âm thầm vật lộn với mưu sinh. Ngày Hiệu đi làm thuê, rồi lại tất tả về lo chăm sóc bố, chạy vạy thuốc thang mỗi khi bệnh tình của bố trở nặng. Những đêm dài, Hiệu lặng lẽ bên người cha nằm một chỗ trên giường, nén nỗi cô đơn và lo âu vào trong lòng.
Hiệu chia sẻ, nhiều lúc em cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời. Điều khiến em day dứt và sợ hãi nhất là bệnh tình của bố ngày một chuyển biến xấu, trong khi kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Có những lúc, vì không có đủ tiền mà em chỉ dám mua ít thuốc, rồi lại thấp thỏm lo lắng bệnh tình của bố trở nặng.
Mỗi ngày trôi qua, nhìn bố ngày một yếu đi, thuốc thang lại không đủ vì kinh tế cạn kiệt nên Hiệu càng lo sợ. Em sợ một ngày nào đó sẽ không còn đủ sức để giữ bố ở lại bên mình.
Vượt lên tất cả, Hiệu vẫn cố gắng từng ngày, bởi hơn ai hết, Hiệu hiểu rằng cha chính là điểm tựa duy nhất còn lại của mình. Lúc này, hai bố con của Hiệu đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ gia đình em Hiệu - Mã số 1034 xin gửi về:
1. Em Nguyễn Văn Hiệu, trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1034
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1034
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1034
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.
GĐXH - Chị Sùng Thanh Mỷ, người H'Mông đơn thân, đang chống chọi bệnh nặng và nuôi con nhỏ. Gia đình chị đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
GĐXH - Sức trẻ và cả tuổi thanh xuân, anh dành cho bà con vùng cao. Thế nhưng, khi còn đầy nhiệt huyết với nghề, bác sĩ trẻ ấy lại phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, để lại phía sau người vợ cũng là nhân viên y tế và hai đứa con thơ dại cần bàn tay cha.
GĐXH – Theo chia sẻ của gia đình, bé Lý Gia Hiếu, sinh năm 2023 ở Cao Bằng bị ung thư võng mạc đã được phẫu thuật, sức khỏe tiến triển hơn.
GĐXH – Nhờ sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, gia đình anh Lò Văn Sơn (Điện Biên) đã nhận được số tiền 21.593.888 đồng hỗ trợ, tiếp thêm hy vọng cho người đàn ông dân tộc Thái sau tai nạn nghiệt ngã.
GĐXH – Ông Phạm Văn Ba, cựu chiến binh, mang trong mình thương tật do chất độc da cam với mức ảnh hưởng 65%. Ở tuổi xế chiều, ông lại phải chiến đấu với căn bệnh u gan quái ác.
GĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến Đinh Văn Thâm, 18 tuổi (dân tộc Ba Na, Gia Lai) rơi vào cảnh "thập tử nhất sinh". Gia đình em nghèo khó, vay mượn khắp nơi cũng không đủ để lo viện phí cho em nên đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
GĐXH - Dù bị căn bệnh ung thư hạ họng hành hạ với những cơn đau kéo dài hằng đêm, anh Lợi vẫn một mực xin về để nhường cơ hội sống cho con gái đang mắc bệnh nặng.
GĐXH – Bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông, hiện tại nam thanh niên người dân tộc Dao thuộc vùng 3 đặc biệt khó khăn ở Yên Bái đang rất cần sự chung tay của bạn đọc.
GĐXH - Từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
