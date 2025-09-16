Mới nhất
MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận

Thứ ba, 14:10 16/09/2025 | Vòng tay nhân ái
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004), trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Hiệu sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, lại phải bươn chải lo cho người cha bệnh nặng trong cảnh thiếu thốn trăm bề.

MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận - Ảnh 1.MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại

GĐXH - Chị Sùng Thanh Mỷ, người H’Mông đơn thân, đang chống chọi bệnh nặng và nuôi con nhỏ. Gia đình chị đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Chia sẻ về hoàn cảnh của Hiệu, chị Vũ Thị Thị Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Lâm cho biết: "Gia đình Hiệu thuộc diện cận nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn. Bố của em là ông Nguyễn Văn Huy từ lâu phải chống chọi với nhiều bệnh lý nghiêm trọng như suy gan, suy thận và gout. Sức khỏe của ông suy kiệt, không còn khả năng lao động. Việc điều trị bệnh cũng tiêu tốn rất nhiều chi phí thuốc men, viện phí vượt quá khả năng kinh tế của gia đình".

Hoàn cảnh của Hiệu khiến nhiều người vô cùng thương cảm vì ngoài thiếu thốn về vật chất, từ nhỏ em đã chịu thiệt thòi vì thiếu tình thương của mẹ. Bố mẹ chia tay khi Hiệu còn nhỏ. Hai bố con nương tựa vào nhau trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp, gần như không có tài sản gì đáng giá. Cả tuổi thơ của Hiệu là những chuỗi ngày lam lũ lo toan cùng bóng dáng người cha ốm yếu.

MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận - Ảnh 2.

Bố của Hiệu nhiều năm nay nằm một chỗ vì bệnh

Gánh nặng cơm áo cùng thuốc thang cho bố đè nặng lên vai của Hiệu khi ở độ tuổi thanh niên. Vì hoàn cảnh, Hiệu buộc phải nghỉ học từ sau lớp 7. Làm thuê đủ thứ việc, Hiệu cố gắng chăm chỉ mong kiếm được chút tiền nuôi sống bản thân, trang trải thuốc men cho bố. Dù công việc nặng nhọc, đồng lương bấp bênh không đủ xoay xở cho các khoản kinh phí phải lo của hai bố con, Hiệu vẫn cố gắng bám trụ, không hề than vãn.

Các bạn bè đồng trang lứa được vui vẻ đến trường, lo tương lai, Hiệu lại âm thầm vật lộn với mưu sinh. Ngày Hiệu đi làm thuê, rồi lại tất tả về lo chăm sóc bố, chạy vạy thuốc thang mỗi khi bệnh tình của bố trở nặng. Những đêm dài, Hiệu lặng lẽ bên người cha nằm một chỗ trên giường, nén nỗi cô đơn và lo âu vào trong lòng.

MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận - Ảnh 3.

Căn nhà tuềnh toàng của bố con Hiệu.

Hiệu chia sẻ, nhiều lúc em cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời. Điều khiến em day dứt và sợ hãi nhất là bệnh tình của bố ngày một chuyển biến xấu, trong khi kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Có những lúc, vì không có đủ tiền mà em chỉ dám mua ít thuốc, rồi lại thấp thỏm lo lắng bệnh tình của bố trở nặng.

Mỗi ngày trôi qua, nhìn bố ngày một yếu đi, thuốc thang lại không đủ vì kinh tế cạn kiệt nên Hiệu càng lo sợ. Em sợ một ngày nào đó sẽ không còn đủ sức để giữ bố ở lại bên mình.

MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận - Ảnh 4.

Hiệu đang rất cần sự chung tay của bạn đọc để lo cho bố

Vượt lên tất cả, Hiệu vẫn cố gắng từng ngày, bởi hơn ai hết, Hiệu hiểu rằng cha chính là điểm tựa duy nhất còn lại của mình. Lúc này, hai bố con của Hiệu đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Hiệu - Mã số 1034 xin gửi về:

1. Em Nguyễn Văn Hiệu, trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1034

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1034

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 1034

MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận - Ảnh 6.


Hà My
