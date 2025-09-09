MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại

MS 1030: Xót xa hoàn cảnh chàng trai 18 tuổi dân tộc Ba Na sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, giờ nguy kịch vì tai nạn GĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến Đinh Văn Thâm, 18 tuổi (dân tộc Ba Na, Gia Lai) rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh”. Gia đình em nghèo khó, vay mượn khắp nơi cũng không đủ để lo viện phí cho em nên đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Tại khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Việt Đức, hoàn cảnh bi thảm của chị Sùng Thanh Mỷ, một phụ nữ 42 tuổi người dân tộc H’Mông, đang gây xúc động mạnh cho nhiều người. Với gương mặt khắc khổ và dáng người gầy gò, chị đang quằn quại trong đau đớn trên giường bệnh. Xung quanh chị là những dây dợ và bông băng.

Vốn là người phụ nữ quanh năm lam lũ với ruộng nương, chị Mỷ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nằm viện lâu dài. Hơn một tháng trước, chị Mỷ bị đau bụng dữ dội, gia đình phải đưa chị đi bệnh viện. Sau khi vào tuyến tỉnh, các bác sĩ cho chị chuyển tuyến xuống Hà Nội. Tại Bệnh viện Việt Đức, chị được xác định bị sỏi ống mật chủ, sỏi gan hai bên. Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật cắt túi mật, lấy sỏi, cắt thùy gan trái và đặt ống dẫn lưu Kehr để giữ tính mạng của chị.

Chị Mỷ đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, chị Mỷ tỉnh lại và thấy khỏe hơn. Những tưởng chỉ nằm viện vài ngày rồi về, nhưng đến nay đã hơn 3 tuần, vết mổ của chị bị nhiễm trùng khiến việc điều trị thêm phức tạp. Theo bác sĩ, chị Mỷ có nguy cơ phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa, chi phí điều trị cũng tốn kém.

Cuộc sống của người phụ nữ vùng cao ấy vốn đã rất khốn khó. Một mình chị gồng gánh nuôi con nhỏ. 5 năm trước, chồng chị qua đời sau một cơn bạo bệnh, để lại cho chị gánh nặng nuôi dạy 4 đứa con. Hai con gái lớn đã lập gia đình, cuộc sống riêng thiếu thốn nên không giúp đỡ mẹ được nhiều.

Ở cùng chị Mỷ là cô con gái 9 tuổi và cậu con trai út vẫn đang đi học. Bao năm nay, cuộc sống của mấy mẹ con chị chỉ trông vào vài sào ruộng và những công việc thuê mướn bấp bênh.

Căn nhà tuềnh toàng của chị Mỷ ở quê. Ảnh GĐCC

Chị Mỷ đổ bệnh lần này, cả gia đình lao đao. Ngày chị đi viện, gia đình phải vay mượn từ người thân, hàng xóm toàn bộ vì nhà không có tiền để dành. Nỗi lo bệnh tật chưa dứt, áp lực tiền bạc đè nặng khiến người phụ nữ H’Mông cùng các con gần như kiệt quệ. Căn nhà ở bản xa xôi đã xuống cấp, chẳng có tài sản gì đáng giá để bán.

Biết mẹ phải ở viện điều trị dài ngày hơn, ở bên chăm sóc mẹ, con gái chị Mỷ nghẹn ngào: "Ban đầu bác sĩ bảo chỉ mổ vài hôm thôi là được về mà giờ gần tháng rồi, mẹ em vẫn yếu, chưa được về nhà. Mẹ con em không biết bấu víu vào đâu nữa. Chỉ mong mẹ khỏe để về trở về". Câu nói nghẹn ngào ấy khiến những người đối diện không khỏi xót xa.

Trên chiếc giường bệnh, chị Mỷ cố nén sự đau đớn, đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng. Trong đôi mắt mệt mỏi của chị, nỗi lo lớn nhất lúc này không phải là bệnh tật mà là những đứa con còn nhỏ dại đang cần mẹ. Chị vẫn gắng gượng từng ngày bởi biết rằng, mình là chỗ dựa duy nhất của các con.

Hoàn cảnh gia đình chị Mỷ đang rất cần sự chung tay của cộng đồng

Chị Mỷ hiện phải điều trị tích cực với kháng sinh, truyền dịch và giảm đau. Hành trình điều trị của chị còn dài nếu phải phẫu thuật tiếp. Lúc khó khăn này, chị Mỷ rất cần sự chung tay của cộng đồng để có điều kiện điều trị, sớm trở về làm chỗ dựa cho các con thơ còn dở dang học hành.

