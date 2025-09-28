Mưa bão ập đến, rạp cưới ở Đà Nẵng tả tơi, 80 bàn tiệc phải di dời
Mưa to kèm gió lớn bất ngờ ập đến khiến khung rạp đám cưới ở Đà Nẵng rung lắc dữ dội. Các tấm vải, bạt bị cuốn tung.
Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một đám cưới ở TP Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) buộc phải tạm dừng, thay đổi địa điểm do ảnh hưởng của mưa bão được đăng tải trên mạng, thu hút sự chú ý.
Theo đó, do trận mưa to kèm gió lớn bất ngờ ập đến, khung rạp cưới dù được lắp chắc chắn vẫn bị rung lắc dữ dội. Phần bạt, các tấm vải trang trí xung quanh bị cuốn bay tứ tung.
Phía dưới, nhiều bàn cỗ đã được xếp sẵn để chuẩn bị đón quan khách 2 bên tới tham dự.
Sau khi đoạn video được đăng tải, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận chia sẻ cảm thông với gia chủ.
Có người thấu hiểu cho cả đơn vị dựng rạp: “Thương chủ nhà cũng thương bên cho thuê, dựng rạp, nhìn tả tơi thế kia chắc cũng tốn kém nhiều tiền sửa sang".
“Ngày vui của hai bên gia đình mà gặp đúng đợt mưa to gió lớn, may mắn là không xảy ra sự cố nào”, một bình luận khác nhấn mạnh.
Bên dưới bài đăng, một số ý kiến cũng gợi ý, các cặp đôi tổ chức đám cưới vào mùa mưa bão nên chọn địa điểm là nhà hàng hoặc trong khuôn viên kiên cố để đảm bảo an toàn và không làm gián đoạn sự kiện trọng đại.
Chia sẻ với PV VietNamNet , anh Phước Sơn - MC đám cưới cũng là người chứng kiến, ghi lại video trên - cho biết, đám cưới được tổ chức ngày hôm nay (28/9) ở xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ).
Khi tiệc cưới chuẩn bị diễn ra (gần 9h) thì mưa to kèm gió lớn ập đến. Sự cố thời tiết xuất hiện do ảnh hưởng của bão Bualoi đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng.
Theo anh Sơn, rạp cưới được dựng tại sân vận động. Do xung quanh khá trống trải, không có nhà dân nên khi xảy ra mưa dông, rạp đã không trụ được, bị ảnh hưởng nặng nề.
Ngoài phần bạt, vải trang trí xung quanh bị cuốn bay tứ tung, khu vực bàn ghế được xếp sẵn để chờ đón khách cũng bị xô đổ nghiêng ngả.
“Khi đó, nhà trai và mọi người đã cố gắng chèn chống, cột dây. Thậm chí, nhiều xe tải được huy động, xếp thành hàng ngay ngắn ở xung quanh rạp để chắn gió nhưng sức gió quá mạnh nên không thể giữ nổi rạp.
Trước tình cảnh ấy, rất đông bà con hàng xóm đến phụ giúp nhà trai và đội dịch vụ, di chuyển khoảng 80 bàn tiệc đến địa điểm mới an toàn để cô dâu, chú rể có một ngày vui trọn vẹn và ý nghĩa”, anh Sơn chia sẻ.
Nam MC cũng tiết lộ, đám cưới sau đó được chuyển sang địa điểm mới cách sân vận động khoảng 500m, là mặt bằng của một công ty may mặc.
Chừng 11h30, khi công tác chuẩn bị xong xuôi và ổn định bàn tiệc, đám cưới tiếp tục được tiến hành. Quan khách hai bên tham dự đông đủ và cùng nhau gửi những lời chúc mừng đến cô dâu chú rể trong ngày trọng đại.
Anh Sơn cho hay, sự cố thời tiết xảy đến là điều không ai mong muốn. May mắn, sau trận mưa to gió lớn, tiệc cưới vẫn được tổ chức chỉn chu.
