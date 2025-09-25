'Mưa đỏ' dừng chiếu tại các rạp từ ngày nào?
GĐXH - "Mưa đỏ" sẽ công chiếu tới hết ngày 28/9 tại các rạp sau đó được chiếu trên các nền tảng khác sau khi đã hoàn thành mốc doanh thu 700 tỷ đồng.
Theo số liệu của Box Office Vietnam, "Mưa đỏ" cán mốc 700 tỷ đồng vào ngày 25/9. Kể từ khi chính thức công chiếu vào 22/8, bộ phim liên tục vượt qua các cột mốc doanh thu từng được xác lập trước đó. Cụ thể,"Mưa đỏ" đã vượt qua "Lật mặt 7" (483 tỷ đồng) của Lý Hải, "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng), "Bố già" (427 tỷ đồng) và "Mai" (551 tỷ đồng) của Trấn Thành.
Sáng 25/9, thông qua fanpage chính thức, nhà sản xuất "Mưa đỏ" đã có thông báo phim sẽ dừng chiếu sau hơn 1 tháng ra rạp. Phim kết thúc hành trình phòng vé từ ngày 29/9, sau đó chiếu trên nhiều nền tảng khác để phục vụ công chúng.
"Tròn một tháng kể từ ngày khởi chiếu, Mưa đỏ đã có một hành trình thật đặc biệt, được khán giả cả nước đón nhận, sẻ chia và lan tỏa. Bộ phim đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình và quan trọng hơn cả là để lại dấu ấn trong trái tim người yêu điện ảnh. Mưa đỏ sẽ tiếp tục phục vụ khán giả tại rạp đến hết ngày 28/9, trước khi bắt đầu hành trình mới trên nhiều nền tảng để gặp gỡ thêm đông đảo công chúng" - đoàn phim thông báo.
“Mưa đỏ” lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là trận chiến khốc liệt đã góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bộ phim là chuyến hành trình đưa khán giả đi từ những phút giây hồi hộp, căng thẳng, những khoảnh khắc ấm áp tình đồng đội đến những phút giây lặng đi vì ý chí và tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của những người lính giải phóng kiên trung.
Trong phim, hình ảnh chiến tranh được khắc họa trực diện, từ những trận càn ác liệt cho đến cảnh vượt sông đầy nước mắt. Song song đó, tác phẩm vẫn giữ được tinh thần nhân văn, khắc họa những người lính không chỉ là chiến sĩ mà còn là người con, người cha với nỗi nhớ gia đình.
"Mưa Đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...
